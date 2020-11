Igazi kuriózum: mesés, szuperhosszú hajtánypálya épül Magyarországon

Magyarországon a Budapest-közeli Nagyréten található 750 és a nagybörzsönyi 200 méteres körpálya kivételével nem találunk legálisan működő, a nagyközönség számára is kipróbálható hajtánypályát. Ehhez egészen az ausztriai Burgenlandig kell utazni, ahol már egy 23 kilométeres szakasz áll rendelkezésünkre, ahol hosszú órákra belefeledkezhetünk a hajtányozás élményébe és az osztrák táj szépségeibe. Ezt fogja potenciálisan lekörözni az a projekt, amely, ha megvalósul, legalább 30, de akár 50 kilométeren, a Kecskeméti Kisvasút nyomvonalán fogja létrehozni hazánk első hajtány teljesítménytúra útvonalát.

A vasúti forgalomból kivont szakasszal kapcsolatban először egy 2010-es konferencia kapcsán merült fel, hogy annak turisztikai hasznosítása nem lenne ördögtől való gondolat, ám ezt követően egészen tavaly augusztusig jobbára semmi sem történt. A 2019 nyarán megtartott bugaci hagyományőrző rendezvényen a tíz éve megszűnt Bugaci Kispöfögő tiszteletére rendezett programok alkalmával siklottak újra a háromkerekű vasúti biciklik és a két fő meghajtásos hajtányok a vonalon, ami remek aprója volt annak, hogy ne hagyják a sínpárt tovább gazosodni.

A kezdeményezés ötletgazdája, Kékesi Márton szerint a teljes leállás óta, azaz több mint 10 éve több próbálkozás volt a szakasz kisvasút formájában történő újjáélesztésére, azonban ezek a kísérletek rendre elhasaltak, az amúgy tetemes, több milliós büdzsé miatt pedig ki tudja, meddig lett volna az üzem ebben a formában rentábilisan fenntartható. „Az én elképzelésem alulról építkezik, ez lehet a siker nyitja. Hajtánypályaként lényegesen kisebb beruházási igénye van a fejlesztés elindításának, és így arra is van esély, hogy mindenféle állami vagy önkormányzati pénzügyi segítség nélkül megkezdjük a turisztikai hajtánypályává való alakítást. Fontos azonban még egy szempontot figyelembe venni: 2015-ben változott a jogi környezet, ami egyáltalán lehetővé tette azt, hogy a vonal hajtánypályává alakuljon, 2018-ban pedig történt egy további törvénymódosítás, ami ezt még könnyebbé tette. Tehát igazából 2018 óta van olyan jogi háttér, ami ezt a projektet lehetővé teszi” – magyarázta a járműfejlesztési mérnök, miért lehet működőképes a korábbi hamvába holt ötletek dacára az általa elindított kezdeményezés.

A pálya turisztikai célú hasznosítása szerencsére mind a szegedi és kecskeméti területi főnökségnél, mind a fővárosi vezérigazgatóságnál nyitott fülekre talált, így a projekt jelenleg a belső egyeztetések fázisában tart, amely során kialakítják az üzemeltetés feltételeit. Később a működés egyik kulcsfigurája lesz a vasúti üzemvezető tisztsége, ezt fogja betölteni a jövőben Kékesi Márton, akinek a vasút iránti lelkesedését mi sem bizonyítja jobban, minthogy az InterCity+ kocsik fejlesztésén túl egy ilyen komplex feladatot is képes volt magára vállalni.

Talán a vasút iránti elkötelezettségemből fakad, hogy különösen érdekel a regionális közlekedés, mivel a vasút nemcsak a fővárost és a vidéket, de az embereket és különféle tájakat is összeköti. Ez viszonylag kevesebb figyelmet kap, pedig úgy gondolom, hogy sok odafigyeléssel aránylag kis összegekből is jelentős fejlesztést lehet megvalósítani

– világított rá a szakember, hogyan került a kiskunsági hajtánypálya mozgalmának élére.

A településeken átívelő fejlesztések egyik legjobb ismérve, hogy továbbiakat generálnak, így a Kecskemétet Kiskőrössel és Kiskunmajsával összekötő szakasz további lehetőséget teremthet az érintett települések életében, ami hosszabb távon nemcsak a belföldi, hanem a külföldi turizmust is élénkítheti, ami végső soron a térség gazdasági fejlődését segíti elő.

Magyarországon nincs még egy ennyire komoly hajtánypálya, ezért a magyar hajtányosok részéről biztos, hogy komoly érdeklődést fogunk tapasztalni. Mivel azonban a magyarok kevésbé ismerik ezt a fajta szabadidős tevékenységet, mindenképpen arra számítunk, hogy sokan pont azért látogatnak majd el ide, mert sehol máshol nincs ilyen az országban, és ki szeretnék próbálni. Elsődleges célközönséget a családok jelentik, de úgy gondolom, életkortól függetlenül mindenki megtalálja majd a maga számára megfelelő hajtányozási módot. A hajtányok egy része emberi erővel hajtható, de léteznek motoros hajtányok is, illetve tervezünk az elektromos rásegítésű kerékpárokhoz hasonló, elektromos hajtányokat is üzembe állítani. Így meg tudjuk találni azt az optimumot, hogy része is legyen a mozgás a tevékenységnek, de fizikailag ne legyen annyira megterhelő

– beszélt a jövőbeli reményekről és tervekről az ötletgazda.

A pályát az eddigi tárgyalások szerint előzetes bejelentkezés után lehet majd igénybe venni, és várhatóan a hétvégéken és tanítási szünetekben lesz a legnagyobb a forgalom, amikor a családosok gyermekeikkel együtt vehetnek majd részt az új szabadidős programon. Noha a projekt még csak igen kezdeti stádiumában van, a HelloVidék kérésére Kékesi Márton elárulta, legkorábban mikortól számolhatunk a szakasz birtokba vételével:

Jelenleg úgy tűnik, hogy a különféle tárgyalások lefolytatása, az engedélyek beszerzése és az üzemvezetői végzettség megszerzése 2021 tavaszánál előbb nem következhet be, de nem merem ígérni, hogy akkor már hajtányozhatunk. Viszont szeretném, ha fokozatosan el tudna indulni az üzem, hogy egy-két próbahajtánnyal ki lehessen próbálni a pályát. Hiába van jó kapcsolat a MÁV-on belül mindenkivel, az érintett önkormányzatokkal is megbeszéléseket kell folytatnunk, és jöhetnek még olyan akadályok, amik hátráltatják ezt a folyamatot. Gondolatban mindig jóval előrébb járok és optimista vagyok, de sajnos a realitás az, hogy még jó néhány hónapot várnunk kell rá.

