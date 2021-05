Ezt a várat már visszafoglalhatjuk: extra nyári szabadtéri programokkal csábítanak

Eztán nem csak túrázni és teraszozni lesz érdemes Kőszegre járni, hanem végre (majdnem) visszafoglalhatjuk a lovagvárat is, keddtől ugynais már látogatható.

A Jurisics-vár Facebook-oldalán tette közzé a hírt, miszerint, május 1-jén kinyitottak: "A kőszegi vár évszázadai" állandó kiállítás látogatható is. Az Életút és örökség című, Habsburg Ottó életútját bemutató időszaki kiállítást viszont (május 30-ig) megnézhetik az érdeklődők a reneszánsz folyosón, és látható a Szőlő Jövésnek Könyve roll up tárlat is a Lovagteremben.

Az intézmény védettségi igazolvánnyal keddtől vasárnapig 10 és 17 óra között látogatható.

A szabadtéri színház szerelmeseinek pedig jó hír, hogy a kőszegi várszínház idei tervezett nyári programja is felkerült az intézmény honlapjára. Május 17-étől jelentkeznek előadásokklal, lehet csemegézni: lesz habkönnyű zenés-táncos színház, de egyéb produkciók is várnak majd.

