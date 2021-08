Ezeket a programokat semmiképp ne hagyd ki: országszerte várnak a nemzeti parkok

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vízitúráján a Dráva vadregényes tájait, természeti értékeit és az ártéri madárvilágot fedezhetik fel a látogatók. A Béda-Karapancsán kenuval barangolhatják be a Duna hullámterének varázslatos mellékágát, majd a Fehér Gólya Múzeumban egy tárlatvezetés segítségével pillanthatnak be a madarak világába. A Kelet-Mecsekbe és a Villányi-hegységbe is indulnak biciklitúrák. Emellett a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen történelmi hagyományőrző programokkal, koncerttel és koszorúzással emlékeznek a mohácsi csata 495. évfordulójára.

Denevérek Éjszakája

A Denevérek Éjszakáján több nemzeti parkunk is izgalmas programok segítségével enged bepillantást a denevérek titokzatos világába augusztus 28-án. Felsőtárkányban előadással, terepi hálózással, hangdetektoros és hőkamerás megfigyeléssel, valamint kézműves foglalkozással hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a hazánkban előforduló 28 denevérfaj fontosságára. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság denevér-sétáján ismerkedhetnek meg a látogatók a titokzatos és kevésbé ismert állatok életmódjával, különleges képességeivel. Szintén szombaton a legendás vadak nyomába eredhetünk a Körösvölgyi Állatparkban, ahol egész napos programokkal: állatsimogatóval, nyomozó játékkal, látványetetésekkel és kézműves foglalkozásokkal várják a vendégeket az Állatkertek Éjszakáján.

Madárgyűrűzés

A nagy kócsag, a vörösgém, a szárcsa és a különféle récék megfigyelésére kínál különleges alkalmat az a kenutúra, amely a Fertő nyugati oldalán a nádasok, a csatornák és a nádasba záródott belső tavak élővilágát mutatja be. A nyár végével elcsendesülő, már az őszi vonuláshoz készülődő madarak életébe nyújtanak bepillantást a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság mártélyi programjai, amelyeken a holtág vizén evezve, vagy gyalogtúrákon madarászhatunk. A gólyák és a fecskék életébe kalauzol a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A Jókai-kertben egy nyomozós játék segítségével szerezhetünk ismereteket a fehér gólyák szokásairól, a családokat kézműves foglalkozás is várja. Dinnyésen a madárgyűrűzéssel ismerkedhetnek meg a látogatók, és kis énekesmadarakat, köztük fecskéket engedhetnek szabadon.

Zajlik a munka a Bódva-völgyi Madárgyűrűző Állomáson is, ahol az érdeklődők betekinthetnek a tábor életébe és munkájába. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság tanösvényei is különleges élményt kínálnak. A Fürkész ösvény igazi családi program, hiszen kényelmesen végigjárható, és a 3 kilométeres séta alatt számos feladattal és játékkal találkozhatnak a kirándulók. A hosszabb felszíni túrát kedvelők az Aggtelektől Jósvafőig tartó Baradla ösvényt fedezhetik fel. Szintén földtani értékeinket ismerhetjük meg közelebbről a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság geotúráján, ahol a 4000 éves földsáncok birodalmát fedezhetjük fel, és mindent megtudhatunk egy ementáli sajtra emlékeztető barlang kialakulásáról is.

Őrség

Az Őrség egyedülálló természeti értékeit, élőhelyeit, állat- és növényvilágát mutatja be a Natura 2000 Látogatóközpont, az Őrségi Népi Műemlékegyüttes pedig műemlék házakkal, háziállatokkal, tanösvényekkel és játszópajtával várja az érdeklődőket, innen kényelmes sétával megközelíthető az európai bölények és az eurázsiai vadlovak legelője is. A Lápok Háza pedig egy interaktív kiállítás és egy tanösvény segítségével mutatja be a láprétek élővilágát. A Hortobágy-halastavi Kisvasút újra teljes pályán, a Kondás-tavi végállomásig közlekedik. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ökoturiszikai létesítményei ezen a hétvégén még nyári nyitva tartás szerint várják vendégeiket. Látogatható a Hortobágyi Vadaspark, a Tiszakürti Arborétum és a Cégénydányádi Kölcsey-Kende Kastély kiállítása és a kastélypark is.

Gemenc

Augusztus utolsó hétvégéjétől újra elindulnak a népszerű szarvasbőgés-hallgató túrák a Gemenc Zrt. Pörbölyi Ökoturisztikai Központjából. A résztvevők erdei vasúttal juthatnak el a “leghangosabb” erdőrészekbe, ahol nagy eséllyel lehet szarvasbőgést hallani. A túra előtt megtekinthetik Frigyes Főherceg napokban átadott és felújított monumentális millenniumi pavilonjában a „Legenda és valóság: a gemenci gímszarvas” című interaktív állandó kiállítást is. A Bakonyerdő Zrt. Gyenesdiáson található Természet Háza Latógatóközpontja vezetett túrával egybekötött éjszakai csillaglest szervez szombaton. Az érdeklődők előadást hallgathatnak meg a csillagokról, csillagképekről, majd teleszkóp segítségével megnézhetik a Jupitert, a Szaturnuszt, a Vénuszt és a Holdat. A szerencsések hullócsillagot is láthatnak majd.

A SEFAG Zrt. „Őszköszöntő Futóverseny a Zselici Csillagparkban” rendezvényét szintén augusztus 28-án tartják a Zselicben, a Ropolyi pihenőhelynél. Az erdei útszakaszokon 3,8 és 21 km-es távokon indulhatnak az érdeklődők, utóbbit 3 fős váltóban is lehet teljesíteni. A programok nagy része regisztrációhoz kötött, ezért minden esetben érdemes előzetesen tájékozódni a nemzeti park igazgatóságok és az állami erdőgazdaságok honlapjain, közösségi felületein.

Címlapkép: Agrárminisztérium, Fotó: Almási István