Új rendszámot vezetnek be 2022-ben itthon: ilyen sors vár a forgalomból kivont táblákra

Tipikus fiúgyerekekhez méltó módon a Kenyeres testvérek is odáig voltak a négykerekű járgányokért, azok közül is a ritka nyugati darabokért, amiknek egy relikviájáért még a rendszerváltást követően években is igazi kihívás volt hozzájutni. A trendkövető magatartás helyett, hisz’ akár rágóhoz csomagolt papírokat is gyűjthettek volna, egy akkor még senki által nem gyűjtött tárgy, a rendszámtábla került figyelmük fókuszába.

Bal oldalt II. világháborús magyar 1933-1945 pl. 045GR és lent 1922-1933 pl. S25-650 rendszámok

Az édesapjuk által Magyarországra hozott Toyota vámrendszáma helyett örökbe kapott darab volt az első lépés az úton, amelyen bár az autós világgal kapcsolatos ereklyék, az autómobiliák száma is szépen növekedett, a reflektorfényben mindvégig a táblák maradtak. Gyűjteményüket a barátok folyamatos ugratását követően mérték fel, amivel először 2001-ben, majd 2011-ben kerültek be a Guinness Rekordok könyvébe, először több mint 5,5 ezer, majd megközelítőleg 12 ezer darabbal.

1946-1958 KP 969 motor, 1922-ig tűzzománc kerékpár BCS=Békéscsaba, 2455 tűzzománc traktor '50-es évek

A táblák azóta is folyamatosan gyűlnek, habár most már a fókusz az igazi ritkaságokra, érdekességekre irányul, hiszen az utóbbi évtizedek mintegy tömegcikk számba menő tábláit úgyis, szinte szó szerint, bedobják a kapu felett. Idővel a család és a teljes munkaidős állás mellett azonban már jóval nehezebb időt szakítani a régről jövő szenvedélynek, amiben így is több mint 1000 ember segített már a Bács-Kiskun megyei testvérpárnak.

Kisméretű táblák vegyesen: EU és ázsiai országok

Ha szétnézünk a klubszobában, mindenhol vannak kupacok, amik folyamatosan érkeznek hozzánk. Egy megállapodás értelmében ezeket írásosan regisztráljuk a hatóságoknál, hogy tudjuk, kitől, mikor érkezett, és hogy milyen egyéb információnk van róla. Azért azt hozzáteszem, erre a hobbira sok időt kell áldozni. Ezek a táblák maguktól nem kerülnek fel a falra és nem lesznek megtekinthetők. Nagyon sok munkája van ebben mind édesapámnak, mind az idősebb, mind a fiatalabb, Péter bátyámnak. Mindannyian beletesszük a magunkét

- mutatott szét a rendszámtáblákkal borított helyiségen Kenyeres Tamás.

Klubhelyiség

Noha a rendszer ismertségüknek köszönhetően most már részben önjáró, mivel a világ számtalan pontjáról kapnak egy-egy csomagot, benne egy-egy várt vagy váratlan rendszámmal és jó esetben annak tartozékaival együtt, az igazi ritkaságért sokszor ezer kilométereket is képesek utazni. A gyűjtő testvérpár fiatalabbik tagja elárulta, gyakran hangolja össze a családi nyaralást egy kis rendszámtábla-vadászattal, de volt már példa arra is, hogy egy háborús német darabért egészen Belgiumig autózott. Mivel Kenyeres Tamás munkája révén sokat utazik külföldre és kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, már a világ közel 180 országából van egy-egy egykor használt fémlemez a birtokukban.

Szovjet személyszállító lovaskocsi

A legnehezebb része csak most jön, mert a pici szigetekből, kisállamokból, kis hercegségekből nagyon nehéz táblához jutni. Ilyen például Bahrein, a Vatikán vagy például Tuvalu, mert ezeken a helyeken eleve kicsi a járműállomány, nehéz odajutni, pláne kapcsolatot találni. De, még ha valaki ilyen helyre is megy nyaralni, nem az az elsődleges, hogy akkor én most hozok a Kenyereséknek egy rendszámtáblát

- magyarázta Kenyeres Tamás a gyűjtést nehezítő tényezőket.

Pakisztáni diplomata rendszám

Tippje szerint a gyűjtemény nagyobbik részét 60-40% arányban a külföldi táblák teszik ki, amik közt akadnak igazi ritka kincsek, mint például egy 1907-es orosz, egy átlőtt iraki vagy a koreai háborúból megmaradt tábla, de magyar relikviákból is akad bőven. Van rendőrségi és postai biciklirendszám, de még névre szóló, rendőrségi és postai kétkerekűekre szerelhető példányokból is akad bőven. A kollekció egyik legnemesebb darabja az a B7-es tábla, ami egykoron a köztársasági elnök autóján függött, amely 9-es sorozatból ez az ismereteik szerint egyetlen fennmaradt darab (amihez nem mellesleg Tamás egy bolhapiacon kvázi fillérekért jutott hozzá), és amire, jogosan, sok múzeum feni a fogát. De ugyancsak a birtokukban van egy kevésbé nagy történelmi jelentőségű, ám annál meghökkentőbb példány, mely hajdanán egy Zala megyei vak lovaskocsisé volt.

Magyar lovaskocsi

A vitrinben sorakozó hűtődíszek, régi olajos kannák, nyereménybetétkönyv plakettek és számos, a jármű üzemeltetéssel kapcsolatos automobiliák gyűjtése kapcsán pedig olykor ritka kincsekre is akadnak, amikor a rendszámtáblán és a hivatalos okmányokon túl még valami egészen váratlant is előhúznak a kalapból.

Van egy hungarikumunk, amit úgy hívnak, hogy csettegő. Ezek leginkább Soltvadkert és Kecel környékén készültek, olyanok voltak, mint a mozgó lovaskocsik. Nálunk megvan egynek az eredeti dokumentációja, a minősítő bizonyítványa, egy kerti traktor igazolólap, valamint a tábla, amire eredetileg más rendszámot nyomtak, de azt később átütötték. Ilyen, később átütött rendszámtáblából ez az egyetlen a gyűjteményünkben. A zsenialitása viszont az a történetnek, hogy mikor elmentem megvenni a papírokat, megkérdezték, hogy elviszem-e hozzá a csettegőt. Én meg néztem, hogy megvan hozzá a csettegő? Komolyan mondom, megvenném, mert nem nagy dolog restaurálni egy ilyet, de kérdem, aztán mit csinálok vele? Kimehetnék vele a forgalomba, de váltó nélkül 15 kilométer per órával maximum fagyizni tudnék elmenni, másra nem igazán lehetne használni

- magyarázta a kecskeméti gyűjtő, miért nem áll a kertes ház udvarát borító rendszámtábla-rengeteg előtt a dokumentációk közt szereplő fényképeken szereplő csettegő.

A családi ház udvarának egy-egy részlete

A HelloVidék kérdésére Kenyeres Tamás elárulta, ahhoz, hogy egy tábla bekerülhessen a gyűjteménybe, mindössze egyetlen egy kritériumnak kell megfelelnie: korábban azt már ki kellett, hogy vonják a forgalomból. Nagy esőzések után előfordult már, hogy valaki elkeseredettségében náluk kereste elúszott tábláját, de a kecskeméti testvérek e téren soha nem szolgálhattak jó hírrel. Annál nagyobb volt az elképedés és az örömmámor, mikor egy Múzeumok Éjszakáján tartott nyílt napon valaki váratlanul felkiáltott, hogy a falat borító táblarengeteg közt ott van valamikori Trabantjának sorszáma. És ha már kiállítás: ha valaki nem akar feltétlen a bács-kiskuni megyeszékhelyre utazni, megnézheti a budapesti Hadtörténeti Múzeumban kiállított AVO-s autó rendszámtábláját, amely szintén a Kenyeres testvérek tulajdona. Mindemellett érdemes figyelni a veterán autós megmozdulásokat, amikre szintén gyakran eljut a gyűjtemény egy-egy mozdítható része, valamint filmes produkciókban is feltűnik olykor-olykor a kecskeméti gyűjtők kollekciójának egy-egy darabja.

A családi ház udvarának egy részlete

A hatóság embereivel tartott élő kapcsolatok révén rendszeresen kaptak már forgalomból kivont táblákat, például valamikor rendőrautók azonosítóit, míg ők anno rendszámtábla-szakértelmükkel honorálták a kapott ajándékokat, ha segítségüket kérték egy-egy külföldi darab felismerése kapcsán. Kenyeres Tamás ennek kapcsán hangsúlyozta, a kiterjedt nemzetközi kapcsolatoknak és a technika fejlődésének köszönhetően az utóbbi években nem volt rá példa, hogy hozzájuk fordultak volna tanácsért. És ha már hatóságok: a kecskeméti testvérpár a 2022. július 1-jén hazánkban debütáló új táblák megalkotásának folyamatába is betekintést nyerhetett, azonban személyes meglátásaik végül nem nyertek teret a végleges formában.

Szudáni autó és teherautó rendszám (zöld)

Mi mindenképp a körzetesítést támogattuk, de ezt a minisztérium nem vállalta, mert itthon a minél kevesebb verziót preferálják, holott ez a megkülönböztetés egy nagyon jó dolog. Hozzáteszem, hogy Magyarország volt a második ország a világon, ahol ilyen rendszámot bevezettek még annak idején a első világháború előtt. Nekünk is van több ilyen tűzzománc rendszámunk az Osztrák Magyar Monarchia idejéről. Ez a rendszer egy szükséges jó lenne, mert ha látom, hogy valaki előttem lassan halad, bizonytalan, de látom, hogy például békéscsabai körzetes a rendszáma, tudom, hogy azért megy úgy, ahogy, mert nem idevalósi. Tehát mindez a forgalomtechnikában egy hatalmas segítség lenne

- fejtette ki szakmai véleményét a téma kapcsán Kenyeres Tamás.

Kisméretű táblák vegyesen: EU és ázsiai országok

Visszakanyarodván a világrekord vizeire, a kecskeméti testvérpár fiatalabbik tagja elképzelhetőnek tartja, hogy majd a jövőben megdöntik a saját maguk által állított mércét, de ha időközben beelőzi őket egy másik gyűjtő, azt se bánják, hiszen eleve nem ezért kezdték el anno a gyűjtést.

Ha valaki csinál egy ennél nagyobbat, én annak csak örülök, mert biztos tudok majd vele üzletelni. Kineveltem már egy generáció rendszámtábla-gyűjtőt. A bátyámmal most már 30 éve foglalkozunk ezzel, amit időközben sokan elkívántak tőlünk. Voltak, akik pár év után elunták és mindent nekünk adtak, de akadnak olyanok is, akik szépen növögetnek. Létezik Magyarországon egy ezzel foglalkozó klub, aminek 50-60 ember a tagja, akik valamilyen szinten foglalkoznak a témával. Én mindenkinek azt mondom, hogy hajrá, mert addig legalább a táblák egy gyűjtőnél kötnek ki, nem pedig a kukában, méhtelepen vagy az alumíniumgyűjtőben

- indokolta meg Kenyeres Tamás, miért van jó hatással rájuk a gyűjtők számának növekedése.

A gyűjtés tehát három évtized után tovább folytatódik. Tamás és testvére, Péter továbbra is várják az érdeklődőket kecskeméti állandó kiállításukra, amiért cserébe örömmel vesznek egy-egy ajándék táblát, gyarapítva egyre növekvő gyűjteményüket. Jelenleg egy régi mentőautó rendszámára fáj leginkább a foguk, de a kevésbé ritka darabok láttán is biztos, hogy kitárul a rendszámokkal díszített családi ház kapuja.

Címlapkép és fotók: Kenyeres Tamás

Címlapkép: Getty Images