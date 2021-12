Tömegek keresik most fel ezt a hazai régiót: vajon mit keresnek ott ennyien?

A koronavírus-járvány 2020. márciusi hazai megjelenése és a kormány prevenciós intézkedései számos kereskedelmi szálláshelyet bezárásra kényszerítettek. 2020 első tíz hónapjában kevesebb működési egység üzemelt 2019 azonos időszakához képest, kivétel 2020. január, amikor 25-tel több volt ez a szám. A mélypont 2020. áprilisa volt. Ebben a hónapban 593 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb panzió és 517 db-bal (53%-os visszaesés) kevesebb szálloda működött. Legnagyobb visszaesés a kempingeknél volt megfigyelhető, ahol 2020 áprilisában mindössze a 2019 azonos időszakában mért működő egységek 18%-a üzemelt.

Ahogy aztán a járványadatok javultak, egyre közelebb került a nyitás, viszont ehhez a szektor részvevőinek nagy segítségre volt szüksége. A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program a legnagyobb hazai turisztikai fejlesztéseket összefogó kormányzati ernyőprogramja, amelynek célja, hogy 2030-ig Magyarországot Közép-Európa turisztikai központjává tegye. A Program zászlóshajójaként útjára indított Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció 2017-től 2030-ig tartó futamideje alatt összesen 300 milliárd forintos keret teszi lehetővé a szálláshelyek minőségi megújulását, szintlépését.

A turizmus fejlődési pályája új szakaszba lépett azzal, hogy 2020 őszén megtörtént a 11 turisztikai térség kijelölése. A cél a turisztikai feladatok ellátásnak hatékonyabbá tétele, jól értelmezhető és körülhatárolható fogadóterületek létrehozása volt. Emellett fontos szempont volt, hogy a térségek a turisták számára is egymástól jól megkülönböztethetőek legyenek.

Elmondhatjuk, hogy nagyjából visszakapaszkodott a turizmus a nyitás után, a szálláshelyek fel vannak töltve, de a gazdagabb régiók idősebb turistái, jellemzően a németek közül sokan elmaradtak, egyfajta vendégcsere történt, helyettük a magyar turisták utaztak idén belföldön többet. Persze azt az árszintet a szállások tekintetében magyar turistákkal nem tudjuk elérni, hiszen kevesebb szolgáltatást vesznek általában igénybe, mint a külföldiek, nem járnak úgy étterembe és a többi. A kormány turizmusfejlesztési stratégiája, a Kisfaludy Program egyedülálló, ez az első célzott ágazati stratégia, és minden részágát fejleszti a turizmusnak, a sportturizmust, egészségturizmust, az agroturizmust vagy falusi turizmust, ez utóbbinál például szobánként egymillió forintot kaphattak fejlesztésre a vendéglátók

Statisztikai régió: Észak-Alföld

Észak-Alföld a hét magyarországi statisztikai régió egyike; az ország északkeleti részében helyezkedik el. Régióként Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéket foglalja magába. A régió szellemi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja Debrecen.

Az észak-alföldi régió területének nagyobb része megegyezik az Észak-Alföld turisztikai régióval, egy kisebb része (Jász-Nagykun-Szolnok megye északkeleti területe és Hajdú-Bihar megye északnyugati csücske) pedig a Tisza-tó turisztikai régióhoz tartozik.

Hajdú-Bihar megye

A megye fő vonzerejét Debrecen történelmi műemlékei és a Hortobágy természeti értékei, néprajzi emlékei és pásztorhagyományai adják, amelyek a világörökség részét képezik. Érdekes látnivalót jelentenek Monostorpályiban a tubusmagtárak, Nagykerekiben a Bocskai-vár, Nyíracsádon a református templom, Püspökladányban a Szent Ágota híd, valamint a megyeszerte megtalálható kunhalmok és Árpád-kori templomromok (Herpály, Zelemér, Gút). Számos turistát vonzanak a gazdag termál- és gyógyvízkincsre települt strandok és gyógyfürdők is, a megye kedvező természeti adottságai pedig bőséges kínálatot nyújtanak a zöldturizmus, lovaglás, horgászat és kerékpározás kedvelőinek. Kiemelkedő látnivalót jelentenek az évenként megrendezett hagyományos nagyrendezvények: a Hortobágyi Lovasnapok és a hídivásár, valamint a debreceni virágkarnevál.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

A megye kiemelkedő turisztikai vonzerejét jelenti a Tisza-tó, valamint a termálvizeket hasznosító gyógyfürdők (Szolnok, Tiszafüred, Abádszalók, Berekfürdő, Cserkeszőlő, Jászberény, Mezőtúr, Túrkeve). A megye szálláshelyeinek többsége a gyógyfürdők szomszédságában lévő kempingekben található. A turisták ellátását ezenkívül a falusi vendéglátás is segíti.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A megye bővelkedik műemlékekben. Nyíregyháza és Nyírbátor hangulatos történelmi belvárosa mellett különleges látnivalót jelentenek a megyeszerte megtalálható jellegzetes, fából épült haranglábak, a 13. századi csarodai templom és a kazettás mennyezetű tákosi református templom. Nyíregyháza és környéke érdekességei közé tartozik a sóstói skanzen és vadaspark, valamint a Nyírvidéki Kisvasút.

Az új turisztikai térség: Debrecen és térsége

Mivel a cikkünk témája a turizmus, ezért ezt az új kategóriát használjuk hazánk ilyetén bemutatására, a konkrét adatokat a Magyar turisztikai Ügynökség osztotta meg a HelloVidékkel.

Debrecen és térsége turisztikai térség már korábban is nevesített turisztikai térségként Magyarország egyik legkomplexebb turisztikai kínálatával rendelkező területe, mely jelentőségét tovább növeli a nemzetközi repülőtér

A turisztikai térség által kínált kulturális, egészségturisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségek tartalmas programot képesek biztosítani hosszabb tartózkodási idő esetén is. Debrecen kiemelése, mint ideális citybreak helyszín, a városlátogatások szerepének növelését hangsúlyozzák, ezt egészítik ki a desztináció egyéb jelentős termékei, úgy mint a világörökségi helyszín Hortobágy, az aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben bővelkedő Tisza-tó, vagy a Hajdúszoboszlói Hungarospa

1. Debrecen–Hajdúszoboszló térsége településlista: Balmazújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló

2. Tisza-tó–Hortobágy térsége településlista: Abádszalók, Berekfürdő, Egyek, Hortobágy, Karcag, Kunmadaras, Kisköre, Négyes, Poroszló, Sarud, Tiszabábolna, Tiszacsege, Tiszaderzs, Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszanána, Tiszaörs, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Tiszavalk, Tomajmonostora, Újlőrincfalva

Egyedülálló élmény az ország legnagyobb református templomának tornyai közt vezető panorámajárdán végigsétálni, ahogy szemügyre venni egy délibábot a világörökségi helyszínként jegyzett Hortobágyon, ahol hagyományőrző csikósbemutatón is részt vehet a látogató. Hajdúszoboszló népszerű fürdőkomplexumába is ellátogathat a turista, ahol egyedülálló összetételű gyógyvíz kényezteti a pihenésre vágyókat, akik sokoldalú élménymedencéket és csúszdaparkot is igénybe vehetnek. Ha pedig inkább aktív pihenésre vágyik valaki, kerékpározza körbe a gazdag élővilágáról híres, vadregényes Tisza-tavat, és pillantson be az őshonos magyar halakat is bemutató óriásakváriumba Poroszlón. A térség központja, Debrecen is számos kulturális programmal és látnivalóval várja a turistákat

A térség kiemelt látnivalói

Debrecen

Debrecen kulturális, építészeti, rekreációs és konferencialehetőségeiről egyaránt ismert, valamint Magyarország második legnépesebb városa, szintén ezernyi meglepetéssel vár. A település, pezsgő életének köszönhetően, számos látogatót csábít magához. A helyszínek közül kiemelkedik a Nagyerdő, amely rengeteg fesztiválnak és rendezvénynek ad otthont.

Debrecen főutcája 300 éven át adott otthont a híres debreceni vásároknak. Kezdje sétáját a szecessziós stílusban épült Aranybika Szállónál, melyet Hajós Alfréd, első magyar olimpiai aranyérmesünk tervezett, és megépítése óta számos magyar művésznek, hírességnek adott átmenetileg otthont.

Zsuzsi vonat

Debrecenben található az ország legrégebb óta működő keskeny nyomközű kisvasútja, amely 16 km-en szállítja az utasokat az erdős és pusztás tájakon keresztül. Állomásairól eljuthat a csereerdei, római kori Ördögárokhoz vagy akár az erdészlaki középkori templomromhoz. A végállomáson, Hármashegyalján végigsétálhat a kilátóhoz vezető erdei tanösvényen és kedvére bográcsozhat.

Hortobágy

Végtelen látóhatár, bólogató gémeskutak, legelésző nyájak és csordák varázslatos világa várja azokat, akik pusztakocsikázásra indulnak a Hortobágyon. A vadaspark vadlovai, a Mátai Ménes csikósainak lovasbemutatója és a Hortobágyi Lovasnapok garantálják a felhőtlen szórakozást. A nemzeti park látogatóközpontjában multimédiás természetrajzi kiállítás várja a látogatót, a Pásztormúzeumban pedig megtudhatja, milyen volt a 19–20. század fordulóján a pusztai legeltető állattartással foglalkozó pásztorok élete.

Érdemes felkeresni a Hortobágyi Csillagoségboltpark megfigyelőhelyeit is, ahol a minimális fényszennyezésnek köszönhetően zavartalanul elmerülhet az égbolt látványában. Pásztoréjszakára is jelentkezhet, ahol lovaskocsival utazhat a pusztában, megnézheti a vágtató lovakat alkonyatkor, és megkóstolhatja a pásztorok hagyományos ételeit is.

Látogassa meg a Hortobágy ikonikus épületét, a Kilenclyukú hidat is, amely 1827 és 1833 között épült, és a történelmi Magyarország leghosszabb közúti kőhídja a maga 167 méterével.

Poroszló

A Tisza-tavi Ökocentrum magyarországi állatkert és szabadidős élményközpont, amely a Tisza-tó élővilágát és a helyi bioszféra működését mutatja be. 2012. április 27-én nyílt meg Poroszlón, a Kossuth Lajos utca 41. szám alatt. A látogatók száma már az alapítás évében is meghaladta a 155 000-et, majd a 2013-as 168 000 és 2014-es 182 000 után 2015-ben a 200 000 főt is átlépte. A belföldi turisták mellett szlovák, lengyel, német látogatók is gyakran megfordulnak itt.

Hajdúszoboszló

Debrecentől mindössze 20 kilométerre helyezkedik el Hajdúszoboszló. A település annak ellenére megmaradt kisvárosi hangulatú üdülő helynek, hogy itt található Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. A létesítményben pihentető környezetben gyógyulhat és kapcsolódhat ki családjával, valamint szálláshelyek széles választékából válogathat, a környék szállodáiban pedig gyógyászati és wellnesscsomagokat is igénybe vehet.

Öt kihagyhatatlan élmény

1. Lovaskocsizás a Hortobágyon

A páratlan alföldi tájon, a Hortobágyon lovaskocsiról, testközelből csodálhatjuk meg a pusztában legelésző szürkemarha csordákat és ámulhat a csikósok virtuóz mutatványain.

2. Tekintsük meg Debrecent panorámajárdáról

Debrecen jelképe az ország legnagyobb református temploma. A monumentális építmény lenyűgöző belső tereinek bebarangolása után érdemes végigsétálni a neoklasszicista épület tornyai közé épített panorámajárdán is, ahonnan majdnem 30 méteres magasságból csodálhatjuk meg a cívisváros látképét.

3. Frissítsük fel testünk-lelkünk

A gyógyhellyé nyilvánított debreceni Nagyerdőben található fürdőkomplexum termálfürdővel, gyógyászati részleggel, gyógyvízre alapozott kezelésekkel, fedett élményfürdővel és látványos stranddal várja a látogatókat.

4. Vadregényes madárles

A Tisza-tavi Madárrezervátum vízitúráin megleshetjük a védett gém- és kormorántelepek életét. Különleges élmény bejárni a nádasban kanyargó vízi tanösvényt is, ahol pallóúton sétálva, madármegfigyelő házikóból és kilátóból csodálható meg a Tisza-tó madárvilága.

5. Tisza-tavi Bringakör

Magyarország második legnagyobb tava, a Tisza-tó mintegy 65 kilométeres bringakörön is bejárható. Akinek elsőre túl hosszú a táv, akár egy vízen úszó kunyhóban is éjszakázhat.

Fellendülő turizmus számokban

Debrecen és térsége a harmadik leglátogatottabb régió volt tavaly: 765 ezer vendég 1,5 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken. Jelentős turisztikai fejlesztések zajlanak a térségben: 3600 szálláshely újul meg és 450 új létesül.

A tavalyi magánszálláshely-fejlesztési pályázat keretében Debrecenben 102 szálláshelyen mintegy 204 millió forintért újítanak fel szobákat, a térségben összesen 910 szálláshelyen háromezer szobát újítottak, illetve újítanak meg hárommilliárd forint támogatásból.

Debrecenben három új, négycsillagos szálloda is épül: az első, 6,9 milliárdos beruházásból épülő szállodát 2022 nyarán, a másik, 5,2 milliárdból épülő hotelt 2023 nyarán, a harmadik, az Aquaticum strand mellett 8,7 milliárdból épülő szállodát pedig 2023 végén adják át - sorolta a vezérigazgató jelezve, hogy megújul a Nagyerdőben lévő ötcsillagos Divinus hotel is.

A Kisfaludy program keretében a szemünk láttán újul meg Debrecen és térsége, a mintegy ezer turisztikai beruházást több mint 27 milliárd vissza nem térítendő forrással támogatjuk

Júliusban 1,2 millió belföldi vendég pihent a hazai szálláshelyeken, 160 ezerrel több, mint tavaly júliusban, és augusztusban is hasonló adatokat várnak - fejtette ki Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy soha ennyi magyar turista nem üdült még belföldön július-augusztusban.

A debreceni turisztikai régió a harmadik leglátogatottabb hazai térség. A legnépszerűbb úticél a Balaton, a teljes országos nyári vendégforgalom 40 százaléka itt realizálódott. A második leglátogatottabb célpont a Mátra-Bükk turisztikai térség, majd ezt követi Debrecen, Hajdúszoboszló és a Tisza-tó környéke

