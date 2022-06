Kutyával vonatozni? Csak így utazhatnak velünk négylábú kedvenceink

A szoljon.hu cikkében a MÁV Zrt. tájékoztatása alapján összegyűjtötték a legfontosabb kérdéseket és tudnivalókat, melyekkel minden gazdának érdemes tisztában lennie a problémamentes út érdekében.

Szállíthatok kutyát a vonaton?

Az utas zárt szállítóeszközben vihet be élő állatot a vasúti kocsiba, mely lehet kosár, ketrec, láda stb. Biztosítja, hogy az állat abból az utazás ideje alatt nem szabadul ki, ezzel megóvva az utasok ruházatának és kézipoggyászának, valamint a vonat berendezéseinek épségét, tisztaságát. Ez alól kivételt képeznek a kutyák, őket ugyanis szállítóeszköz nélkül, szájkosárral és pórázon vezetve is lehet szállítani. Beteg, netán fertőző kutya azonban értelemszerűen nem szállítható.

Kell fizetnem a kutya szállításáért?

A kutyák szállítása esetén élőállat-viteldíj váltása szükséges, melynek költségeit a díjszabás tartalmazza. Ez alól kivételt képeznek a zárt szállítóeszköz nélkül szállított kutyák, illetve a vakvezető vagy szolgálatban levő rendőrkutyák. Ha az ebnek az utas nem vett jegyet a pénztárban, akkor a kalauz pótdíj fizetésére kötelezheti.

Bármely kocsiba bevihetem a kutyámat?

A 2. osztályú kocsi fülkéjébe csak 20 kilogrammnál könnyebb kutyát, legfeljebb két utas vihet be, ők is csak az ott ülő összes utas beleegyezésével. Amely kutya ezt a súlyhatárt meghaladja, az csak a kocsi peronján szállítható. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni. Rendőrségi és kísérő kutyák kivételével élő állat nem vihető be 1. osztályú kocsiba, illetve étkezőkocsiba.

Mit szükséges magammal vinni a kutyával történő utazáshoz?

A kutya gazdájának kötelessége magánál tartania az állat egy évnél nem régebbi veszettség elleni oltási bizonyítványát. Amennyiben a kutya három hónapnál fiatalabb, és azt a gazdája igazolni is tudja, úgy ennek felmutatása nem szükséges. Abban az esetben, ha a gazda nem tud eleget tenni ennek, úgy kizárják őket az utazásból.

InterCity-n is szállíthatok kutyát?

Ami a pót- és helyjegyköteles (InterCity, Railjet, EuroCity, EuroNight) helyjegyköteles (expressz) vonat másodosztályú kocsijait illeti, ott a kutyák, macskák és egyéb kistestűek csak zárt hordozóeszközben való szállítása engedélyezett. Az élőállat viteldíj megváltása a kutya szállítás esetén ebben az esetben is szükséges. Egyéb kistestű állat viteldíj megfizetése nélkül szállítható. Egy utas egy (élő állatot tartalmazó) tárolóeszközt vihet magával.

Hogyan vihetem fel a kutyát a vonatra?

A pót- és helyjegyköteles, és a helyjegyköteles vonatra az utas a kutyáját szájkosárral és pórázon vezetve felviheti a jármű utasterén kívüli (peron, többcélú tér) részbe. Ezt követően azonban haladéktalanul az arra alkalmas – a kézipoggyász mérethatárt (30x50x80 centiméter) meg nem haladó méretű – szállítóeszközben kell elhelyeznie. Ha ez megtörtént, csak akkor viheti be a 2. osztályú kocsi utasterébe. Az utas az utastéren kívüli részben sem szállíthatja szállítóeszköz nélkül a kutyát. A szállítóeszközt az utasnak végig magánál kell tartania. Az állatot a szállítóeszközből az utazás során nem engedheti ki. Az állatokat még szállítóeszközben sem lehet az ülésen elhelyezni.

