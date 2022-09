Ez a meseszép régió a magyar borturisták fellegvára: mutatjuk a toplistás helyeket

Mielőtt rátérnék a Tokaj-Hegyaljára, ha már borturizmus, jegyeztük azért meg, hogy nekünk magyaroknak is van mit keresgélni, hiszen tavaly decemberben hazánk is bekerült a legjobb 10 bortermelő ország közé: Franciaország, Új-Zéland, Görögország, Chile, Argentina és Ausztrália után, megelőzve a szomszédos Romániát és Ausztriát.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTU) adatai szerint a borturizmus széles vendégkört képes idehaza is megszólítani, hiszen a 25–54 éves korosztályból már az elmúlt években is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét. A számokból az is kitűnik, hogy a bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak.

Tokaj és Eger toronymagasan vezet a hazai borturisták célpontjai között, előbbit a megkérdezettek 58%, utóbbit 53%-a látogatná meg szívesen.

Az élvonalban találjuk még Badacsonyt, Villányt és Sopront is – derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által végzett reprezentatív piackutatásból. A borturizmus kérdésein túl a felmérés olyan, eddig kevésbé kutatott területekkel is foglalkozik, mint a 18 év feletti fiatalok, vagy a női fogyasztók borfogyasztási szokásai, vagy az online kereskedelem. Kiderült: a fogyasztók nagy többsége csak hazai bort iszik, és szívesen olvas és tanul is a borról.

A világ első zárt borvidéke 1737 óta

Magyarországon összesen 7 borrégió, ezeken belül pedig 22 borvidék található. Magyarország észak-keleti részén, a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, az abaújszántói Sátor-hegy és a tokaji Kopasz-hegy által kijelölt háromszögben helyezkedik el. Az Eperjes-Tokaji-hegység vulkanikus eredetű tömbjét délről a Bodrog folyó határolja és Tokajnál olvad egymásba a Tisza és a már említett Bodrog. A hegyek és a folyók által határolt déli lejtők adják a világhírű borokat.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága mint kultúrtájat 2002-ben vette fel a világörökségi listára: Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj néven. A borvidék jelképe és egyik központja Tokaj városa, amely világhíre révén egész Magyarország jelképévé vált. A város több évszázados borászati hagyomány, különleges építészeti örökség és helyi hagyományok őrzője. A Tokaji borvidék 87 km hosszúságban és 3–4 km szélességben foglal helyet közel hektárnyi területen, három jellegzetes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben, 28 település határában.

Az ország legmagasabb alkohol-, cukor- és savtartalmú borai születnek itt a Tokaj-Hegyalján. E bor titkát nem külön az éghajlati, fekvési vagy talajadottságokban kell keresnünk, hanem ezek együttes hatásában. A hosszú, párás, napos ősz kedvez az érett szőlőszemek töppedésének, aszúsodásának. Tokaj-hegyalja szőlőfajtái: a Furmint, Hárslevelű, Sárgamuskotály, Zéta (Oremus), Kövérszőlő, Gohér.

Fontosabb borászatok

Árvay Családi Pincészet

Szepsy Pince

Áts Pincészet

Oremus Szőlőbirtok

Demeter Zoltán Pincészet

Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet

Tokaj Hétszőlő

Disznókő

Patricius Borház

Royal Tokaji

Grand Tokaj

Lenkey Család Szőlészete és Pincészete

Holdvölgy Borászat

Barta Pince

Tokaj szőlői is megszenvedték az idei aszályt

A Tokaj-Hegyaljai Borvidék az idei rendkívüli aszályos nyárban még 150 milliméternyi csapadékot sem kapott meg, sőt vannak olyan területek, ahol csak 120-130 milliméternyi hullott. A sokéves átlaghoz képest 50-200 milliméternyi elmaradást jelentett. A szőlőültetvények a termőhelytől, a fajtától, és a növény korától függően is különbözőképpen reagáltak erre a helyzetre, de összességében termésveszteséggel számolnak idén a hegyközség borászai.

A legellenállóbb fajtánk a furmint, és ezt a szőlészek tudják is, és ezeket telepítik a kevésbé nedvességtartó talajba. Ezzel szemben a hárslevelű sokkal érzékenyebb szőlőfajtánk, másfajta törődést kíván… Az bizonyos, hogy termésveszteséget okoz az aszály a borvidékünkön

– közölte dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

Ezek a borturisták legkedveltebb célpontjait a térségben

A legendák szerint a francia XV. Lajos király a következőt mondta szeretőjének, Madame de Pompadournak, amikor egy pohár tokaji aszút nyújtott felé: „Ez a királyok bora és a borok királya.” Egy másik legenda szerint e szavak XIV. Lajos szájából hangzottak el, miután a Rákóczitól ajándékba kapott bort megízlelte. Kár kihagyni ezt a nemes nedűt, a kóstoláshoz pedig egy több száz éves pince mélye a legalkalmasabb helyszín! Íme a top 10 leglátogatottabb turisztikai célpont, ami kiváló értékelést kapott tripadvisor.com ajánlatában:

Világörökségi Bormúzeum Tokaj Rákóczi Pince és Udvarház Tokaj Erdős Pince – Borkatakomba, Tokaj Erzsébet pince, Tokaj Szerelmi Pince, Tokaj Paulay Borház Vendégház Tokaj Soltész Borház – Tokaj-Hegyalja, Tolcsva Péter Pincészet, Tokaj Hímesudvar, Tokaj Prés Borbár és Borszaküzlet, Tokaj

Amiket kár lenne ősszel is kihagyni

Tokaj turisztikai adottságait sokan alábecsülik, mert úgy gondolják, hogy a borokon kívül semmi mást nem tartogat.Pedig lenne mit újra és újra felfedezni maguknak:

Abaújszántó: Évszázadokon keresztül Hegyalja jelentős mezővárosa volt. A római katolikus templom XIV. századi, 1752-ben barokk stílusban átépítették.

Bodrogkeresztúr: Római katolikus temploma 1480-ban épült késő gótikus stílusban. A Rákóczi-kúria a kora barokk korból származik.

Erdőbénye: A község támpilléres, gótikus templomának tornya XIV. századi, hajója barokk (1787).

Mád: A gótikus stílusú római katolikus templom 1521-1526 között, a copfstílusú zsinagóga 1790 körül épült. A református templom 1825-ben épült klasszicista stílusban. A régi borkereskedő házakat is érdemes megtekinteni.

Monok: Itt született Kossuth Lajos 1802-ben, copfstílusú szülőházában ma emlékmúzeum van. A Monoky várkastély XIV. századi, az Andrássy-kastély a XVIII. században épült. Kápolnáját és lovagtermét Maulbertsch freskók díszítik.

Olaszliszka: A római katolikus templom XIV. századi, benne gótikus szentély található.

Sárospatak: A településen már a XI. század közepén vár állt, amit a XV-XVll. században jelentősen kibővítettek. Az 1531-ben Perényi Péter által alapított református főiskola sokáig fontos kulturális központtá tette a várost. A vár a XVII. század elején a Rákóczi család birtokába került. A Sárospataki Kollégium jelenlegi formájában nagyrészt a múlt században alakult ki. Az iskola a XVII. század derekán élte fénykorát. A református templom 1771 és 1781 között épült. A helyreállított várkastélyban múzeum van.

Sátoraljaújhely: Az egykori megyeháza 1758-1761 között épült. Itt kezdte közéleti pályafutását Kossuth Lajos, és itt dolgozott levéltárosként Kazinczy Ferenc is. A város egyik legrégibb épülete a középkori alapokon épült római katolikus templom, mely 1792-ben készült el. A piarista templom gótikus eredetű. Egyes részei XV. századiak, szószéke a XVIII. századból való.

Szerencs: A tatárjárás előtt bencés apátságot alapítottak itt, amit a XVI. század közepén várrá, később barokk kastéllyá alakítottak át. A római katolikus plébániatemplom 1760 és 1764 között épült. A fürdő épülete szecessziós stílusú, salétromos, kénes, jódos-vasas vizét a középkor óta használják gyógyításra. A református templomot a XIV. században építették.

Tarcal: A Rákóczi-pincében Bormúzeum található.

Tállya: A községben található a XVI. századi Rákóczi-kúria, a XVIII. század elején épült kastély és a boltozatos Rákóczi-pince. Római katolikus temploma XV. századi, 1720-ban kapott barokk homlokzatot. Az evangélikus templom a XVIII. század vége óta ékesíti a települést, itt keresztelték meg Kossuth Lajost 1802-ben.

Tokaj: A Tisza és a Bodrog összefolyásánál fekszik. A Hegyalja nagyrészt a Rákóczi-család birtoka volt. A barokk stílusú Rákóczi-Dessewffy-kastélyt 1700 körül építették. A Rákóczi-pince járatai másfél kilométer hosszan ágaznak szét a központi pinceteremből. Az Evangélikus udvar eredetileg kapucinus rendház volt, az itt található evangélikus templom 1785-ben épült. A régi Arany Sas fogadó épülete és a görögkeleti templom 1770-ből való. A Tokaji Pincemúzeumban a borászat tárgyi emlékei kaptak helyet.

Tolcsva: Hegyalja egyik leghíresebb bortermelő községe. A római katolikus templom a XV. században, a görög katolikus templom 1760-ban, a református templom 1830-ban, a zsinagóga 1865-ben épült. Az egykori Rákóczi-kastélyban Bormúzeum üzemel.

Szálláslehetőségek Tokaj környékén

A booking.com-on is rákerestünk arra, hogy egy 4 fős család, 2 gyermekkel (6 és 10 évesekkel) szeptember 23-24-ei péntek-szombati ottalvással mennyiért tudnak szállást találni. A honlap Tokajban 12 szállást talált, 42-335 ezer forintos árban. Íme, pár ajánlat:

LaVeranda Apartman, Szerencs, 14,6 km-re van Tokaj: 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 42.715 Ft

Csodarabbik Útja Fogadó, Mád, 12,7 km-re van Tokaj: 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 53.955 Ft

Borgaléria, Tokaj, 1 km-re a központtól: 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 62.130 Ft

Bogoly Apartman Tokaj, 0,6 km-re a központtól, 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 63.355 Ft

Huli Panzio Tokaj, 100 m-re a központtól, 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 67.035 Ft

Rákóczi-Dessewffy Kastély Vendégház Tokaj: 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek: 245.245Ft

Programkavalkád ősszel is: most hétvégén is buli lesz Tokajban

A Tokaj-Hegyalján található Tállya ad otthont az idén hetedik éve megrendezésre kerülő háromnapos eseménysorozatnak szeptember 16-18 között. A Kerekdomb Fesztivál eseményei között egyaránt megtalálható a szabadidősport, gasztronómia, a különböző színvonalas filmvetítések magyar versenyfilmekből, könnyűzenei és színházi előadások az egyéb kulturális események mellett.

A három nap alatt több, mint 100 programelem közül választhatnak a résztvevők. Fellép többek közt a Margaret Island, a Blahalouisiana, a Honeybeast és a Budapest Bár, Caramel akusztikus koncerttel készül, de hallhatjuk még Apey, Palya Bea és zenekara, a Sorbonne Sexual, a Hét Hat Club, Saya Noé, a Kertekalatt, a Platon Karataev duo, a The Anahit akusztik duó és a Szilárd Piano Projekt dalait is. A színházban ezúttal az Art-Színtér és a Művészetek Völgye közös darabját, a Mr. és Mrs-t mutatják be, valamint Edward Albee, Három magas nő című előadását. Különleges előadással készül Pokorny Lia, Beck Zoltán Vecsei H. Miklóssal közösen, Prieger Zsolt és Törőcsik Franciska pedig Pilinszkyt idézik meg. A tállyai evangélikus templomban játszik a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Cziffra Fesztivál Tehetség-díjasa, Berecz Mihály zongoraművész, valamint Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus. A látogatók a helyi borokat és borászatokat is megismerhetik, sok pincészet külön programmal, dűlőtúrával, kóstolóval készül a fesztiválra.

A teljes programkínálat a www.kerekdombfeszt.hu oldalon érhető el.

