Itt a mediterrán ősz, nő a rezsi, jön a spórolás: ennyibe fájhat most egy villányi borkóstolás

Ha borturizmus, akkor nekünk magyaroknak is van mit keresgélni, hiszen tavaly decemberben hazánk is bekerült a legjobb 10 bortermelő ország közé: Franciaország, Új-Zéland, Görögország, Chile, Argentina és Ausztrália után, megelőzve a szomszédos Romániát és Ausztriát.

Turistaként is egyre többen látogatják hazánk borvidékeit

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTU) adatai szerint a borturizmus széles vendégkört képes idehaza is megszólítani, hiszen a 25–54 éves korosztályból már az elmúlt években is sokan látogatták meg az ország valamelyik borvidékét. A számokból az is kitűnik, hogy a bor és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások, látnivalók a fiatalabbak számára is egyre vonzóbbak.

Tokaj és Eger toronymagasan vezet a hazai borturisták célpontjai között, előbbit a megkérdezettek 58, utóbbit 53%-a látogatná meg szívesen. Az élvonalban találjuk még Badacsonyt, Villányt és Sopront is – derült ki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által végzett reprezentatív piackutatásból. A borturizmus kérdésein túl a felmérés olyan, eddig kevésbé kutatott területekkel is foglalkozik, mint a 18 év feletti fiatalok, vagy a női fogyasztók borfogyasztási szokásai, vagy az online kereskedelem. Kiderült: a fogyasztók nagy többsége csak hazai bort iszik, és szívesen olvas és tanul is a borról.

A magyar fogyasztók fele legalább havonta borozik

A felnőtt lakosság 66%-a fogyaszt bort, amely adat a többi alkoholos italhoz viszonyítva kiemelkedő értéknek bizonyul. 22% teszi ezt hetente legalább egyszer, ők fogyasztják a teljes Magyarországon fogyasztott bormennyiség közel háromnegyedét. A lakosság fele (48%) legalább havi gyakorisággal iszik bort. Azok, akik elutasítják a borfogyasztást, döntő részben a bor ízét nem kedvelik, vagy minden alkoholos italt elutasítanak. Pezsgőt már ritkábban nyitunk, a havinál ritkább fogyasztás a jellemző.

A magyar fogyasztók előnyben részesítik a hazai borokat a külföldiekkel szemben: a borszeretők közel háromnegyede (74%) egyáltalán nem iszik külföldi bort. A külföldi borok mennyiségi aránya az összfogyasztás 10%-át sem teszi ki.

Szomjazzuk a bortudást

A felnőtt lakosság bort fogyasztó részének a kétharmada érdeklődik a borok iránt. A megkérdezettek 28%-a kifejezetten szívesen olvas, beszél, tanul a borról.

Mivel a legnagyobb érdeklődés, és jelzett tudás az 50-65 év közöttieket jellemzi, a jövő egyik fontos feladata a fiatalabb generációk borismereti oktatása.

Az egyik legrégebbi történelmi borvidékünk

Magyarországon összesen 7 borrégió, ezeken belül pedig 22 borvidék található. Mind közt a legdélebben fekvő és legmelegebb borvidékünk a Pannon Borrégió, ahol a bortermelés kezdetei egészen a római időkig nyúlnak vissza. Négy neves történelmi borvidék alkotja: a Pécsi, a Szekszárdi, a Tolnai és a Villányi. Közel 9 ezer hektáron termelnek itt szőlőt, a méretet tekintve a legnagyobb a tolnai, majd a szekszárdi, aztán a villányi, végül a pécsi következik. Talaja nagyrészt lösz. Fehér borokat is készítenek, 20%-ban, de a hangsúly a testesebb vörösborokon van. Tért hódítottak a nemzetközi fajták, ezeken belül is a cabernet sauvignon, a cabernet franc és a merlot. Szekszárd legismertebb bora a Szekszárdi bikavér, Villány pedig a testes, bordeaux-i stílusú vörösborairól vált híressé.

Villány „a bor városa”

A hazai szőlőtermesztés Villány környékén támaszkodik a legrégebbi hagyományokra. Első nyomai az i.e. 30-14 között uralkodó Augustus idejéből valók, ezt a római tradíciót folytatták aztán honfoglaló őseink. Villány a 2000-es évekre a legjobb minőséget előállító borvidékek egyike lett. Magyarország első teljes értékű eredetvédelmi rendszere itt épült ki. A borturizmus első hazai bástyája a Villány- Siklósi Borút. A térség legerőteljesebb vonzereje pedig mind a mai napig a bor.

Lassan 30 éves a Villány-Siklósi Borút

A Villány-Siklósi Borút Egyesület 1994-ben, európai példák alapján, elsőként alakult meg Magyarországon – egy mindössze 25.000 lakosú térségben. Hét helyi önkormányzat, civil szervezetek, magánszemélyek és vállalkozók alapították (összesen 18-an). Később további települések önkormányzatai és vállalkozói kapcsolódtak a programhoz. Ma a teljes borvidék termőterületével rendelkező településhálózatról beszélünk, az 17 település.

Igaz, nem a vörösnek kedvez most a divat

Bár a villányi és a szekszárdi borvidék neve mindig a mai napig az egyik legjobban csengő az országban, a fogyasztási trendek – mesélték a HelloVidéknek a helyi pincészetek – azonban egyre inkább nem nekik kedveznek. A balatoni régió borban is erősen jön felfelé, a hazai fogyasztók körében egyre keresettebbek a fehérborok, nyitottabb a piac is ebben az irányban. Eger is változatlanul erős a piacon, Tokajról nem is beszélve – szóval nincs könnyű dolga ma a Pannon Borvidék szőlészeinek – erről itt írt a Hellovidék. Az idei szüretre még csak most készülnek a borászok, de tavaly borpiaci válságtól és nyomott áraktól szenvedett ez a neves borrégiónk.

Ilyen lesz az idei évjárat

Nemcsak a kékoportó, de a villányi termőterület nyolcvan százalékát uraló többi kékszőlőfajta is várhatóan kiváló minőségben kerül a feldolgozóüzemekbe - írta meg a Hellovidék is. A gazdák 2022-ben - az aszályos időjárás miatt - átlagos termésmennyiségre, ugyanakkor kiváló minőségre és jó évjáratú borok készítésére számítanak. Utóbbihoz nagymértékben hozzájárul, ha az időjárás a következő másfél hónapban mérsékelten meleg és csapadékos marad - közölte a 2400 hektáros szőlőtermő-terület hegyközségi tanácsának titkára.

Villány boron innen és túl kedvelt célpontja a hazai turistáknak

A Villányi borvidék értékéhez tartoznak a palkonyai, villánykövesdi, villányi, nagyharsányi, kisharsányi műemlék pincesorok, a siklósi körzet szórt dűlő pincéi, présházai, melyek több száz éve nagy technológiai jelentőséggel bírtak, ma a vendégvárás legfontosabb helyszínei. A hagyományhoz tartozik a Kadarka, a Portugieser, vagy a siller bor jelenléte is. A Villányi borvidék azonban arra is képes, hogy a hagyomány tisztelete mellett folyamatosan megújuljon. Borok tekintetében szinte tökéletes és teljes skálát kínál. Számos modern pincészetben a legújabb technológiával dolgoznak.

Ezek a borturisták legkedveltebb célpontjait a térségben

Íme a top 10 turisztikai látnivaló, ami kiváló értékelést kapott tripadvisor.com ajánlatában:

Sauska, Villány Gere Attila Pincészete- Winery GÜNZER Családi Birtok Wunderlich Pincészet 7773 Borászat es BorBár Quadűlő Villány Polya Pince Gál Pince és Bormúzeum Jammertal Borbirtok, WASSMANN bormanufaktúra. Biodinamikus borok

További ajánlatok, amiket kár kihagyni

A Villányi Bormúzeum: egész évben várja azokat, akik szeretnék megismerni a Villányi borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit. Az épület valaha a világhírű szőlőnemesítő, Teleki Zsigmond présháza volt.

egész évben várja azokat, akik szeretnék megismerni a Villányi borvidék történetét, a szőlőművelés és a bortermelés kialakulását és ennek legfontosabb eszközeit. Az épület valaha a világhírű szőlőnemesítő, Teleki Zsigmond présháza volt. A Villányi pincesor: az impozáns pincesor két sorban néz Villány főutcájára, melyet a köznyelv alsó pincesornak nevez, hiszen mélyebben fekszik és a város déli szélén található. Villánytól keletre fekszik Virágos, mely régen önálló község volt, de 1950-ben Villányhoz csatolták. Itt található a Virágosi pincesor, melyet elsőként pillanthatunk meg, ha Bóly felől érkezünk a településre. Ezek a szépen karbantartott hagyományos pincék hiába bújnak meg a fák mögött, elszórtan a domboldalban, azonnal odacsalogatják a vendégeket.

az impozáns pincesor két sorban néz Villány főutcájára, melyet a köznyelv alsó pincesornak nevez, hiszen mélyebben fekszik és a város déli szélén található. Villánytól keletre fekszik Virágos, mely régen önálló község volt, de 1950-ben Villányhoz csatolták. Itt található a Virágosi pincesor, melyet elsőként pillanthatunk meg, ha Bóly felől érkezünk a településre. Ezek a szépen karbantartott hagyományos pincék hiába bújnak meg a fák mögött, elszórtan a domboldalban, azonnal odacsalogatják a vendégeket. A Palkonyai műemlék pincesor: a Villányi borvidék talán legszebb pincesora, amit a társaihoz hasonlóan az 1700-as években betelepített német nemzetiségű lakosok építettek. Palkonya egyutcás kis falu, amely gyönyörű pincesorával, dombos-völgyes fekvésével és természetközeliségével rendkívüli adottságokkal rendelkezik. A helyi borászok és falusi vendégházak mellett több étterem is nyílt itt, ahol a vendéglősök igyekeznek helyi alapanyagokból minőségi ételeket kínálni az ide látogató gasztro-turistáknak.

a Villányi borvidék talán legszebb pincesora, amit a társaihoz hasonlóan az 1700-as években betelepített német nemzetiségű lakosok építettek. Palkonya egyutcás kis falu, amely gyönyörű pincesorával, dombos-völgyes fekvésével és természetközeliségével rendkívüli adottságokkal rendelkezik. A helyi borászok és falusi vendégházak mellett több étterem is nyílt itt, ahol a vendéglősök igyekeznek helyi alapanyagokból minőségi ételeket kínálni az ide látogató gasztro-turistáknak. A Villánykövesdi műemléki pincesor: a palkonyaihoz hasonló, domboldalba épült, három soros történelmi épületegyüttes gyönyörű látványt nyújt. A megépítése, ahogy a többi környékbeli pincesoré is, a törökverő nagyharsányi csata által kipusztított vidék újra népesítésének köszönhető. A pincesorhoz érve biztosan találunk egy-két nyitott pincét, ahol a helyi termelők örömmel kínálnak meg bennünket saját termelésű boraikkal. Ha biztosra szeretnénk menni, nem árt előre bejelentkeznünk egy-egy nevesebb pincébe (pl. Blum Pince, Tiffán Imre Pincészete). Ha megéheztünk, akkor se essünk kétségbe, hisz a Sárga Ház Borgerező, a Hotel Cabernet étterme mindig nyitva áll a vendégek előtt a Villánykövesdi pincesor nyugati végén. De a pincék konyháiban is lapul mindig egy kis házi finomság.

a palkonyaihoz hasonló, domboldalba épült, három soros történelmi épületegyüttes gyönyörű látványt nyújt. A megépítése, ahogy a többi környékbeli pincesoré is, a törökverő nagyharsányi csata által kipusztított vidék újra népesítésének köszönhető. A pincesorhoz érve biztosan találunk egy-két nyitott pincét, ahol a helyi termelők örömmel kínálnak meg bennünket saját termelésű boraikkal. Ha biztosra szeretnénk menni, nem árt előre bejelentkeznünk egy-egy nevesebb pincébe (pl. Blum Pince, Tiffán Imre Pincészete). Ha megéheztünk, akkor se essünk kétségbe, hisz a Sárga Ház Borgerező, a Hotel Cabernet étterme mindig nyitva áll a vendégek előtt a Villánykövesdi pincesor nyugati végén. De a pincék konyháiban is lapul mindig egy kis házi finomság. A csendes kis falu Villánytól csupán 3 km távolságra, gyalogosan is csupán fél órára található. Ha Villányban megszállva egy kis friss levegőre vágyunk és szeretünk nagyokat sétálni, vegyünk fel bátran túrabakancsot és induljunk neki a villányi Templom-hegyi kilátót és -Ammonitesz tanösvényt is érintve Villánykövesd felé.

Nagyharsányi szoborpark: a Szársomlyó-hegy elhagyatott kőbányájában 1967-től alkottak olyan szobrászok, akiknek kísérletezési szándéka messze túlmutatott az akkori köztéri szobrászat lehetőségein. A nonfiguratív szobrokkal teli bányaöböl megkapó látványt nyújt. Egy rövid sétára innen találjuk a művésztelepet is, a Gyimóthy-villában.

a Szársomlyó-hegy elhagyatott kőbányájában 1967-től alkottak olyan szobrászok, akiknek kísérletezési szándéka messze túlmutatott az akkori köztéri szobrászat lehetőségein. A nonfiguratív szobrokkal teli bányaöböl megkapó látványt nyújt. Egy rövid sétára innen találjuk a művésztelepet is, a Gyimóthy-villában. Siklósi vár: Magyarország egyik legépebben megmaradt erődítménye a Tenkes alján, Siklós városának közepén, egy magaslaton emelkedik. Legfontosabb elemei még a középkorban épültek, ám építészetileg minden korszak nyomot hagyott rajta. Az épületegyüttes magja maga a várkastély, melyet várfalak, tornyok és bástyák öveznek.

Magyarország egyik legépebben megmaradt erődítménye a Tenkes alján, Siklós városának közepén, egy magaslaton emelkedik. Legfontosabb elemei még a középkorban épültek, ám építészetileg minden korszak nyomot hagyott rajta. Az épületegyüttes magja maga a várkastély, melyet várfalak, tornyok és bástyák öveznek. Malkocs Bej Dzsámi: a vár mellett Siklós városának másik kiemelkedő látványossága a 16. sz.-i török templom. 1543-1565 között épült egy magas rangú török tisztviselő, Malkocs bej vezetésével. Manapság a város kulturális életében játszik szerepet az épület, de a délszláv háború óta ismét eredeti rendeltetésének megfelelően is működik

Szálláslehetőségek a Villány környékén

A booking.com-on is rákerestünk arra, hogy egy 4 fős család, 2 gyermekkel (6 és 10 évesekkel) szeptember 23-24-ei péntek-szombati ottalvással mennyiért tudna szállást találni. A honlap Villányban 5 szállást talált, 100-120 ezer forintos árban:

Szabó Vendégház, Villány: 96.980 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Szeparé pinceház szállás Villány központi részén: 109 365 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Borkert Ház, Villány: 110 975 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Vitis Hotel Villány: 125850 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Panorama Apartmanok, Villány: 126 575, Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

A környéken azért olcsóbb árfekvésben is lehet szálláslehetőségeket találni:

Paraszt Porta Vendégház, Nagyharsány: 49 055 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Végvári Vendégház, Magyarbóly: 65 760 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Retro Vendégház, Nagyharsány: 68 355 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Bástya Apartman Siklós: 61 520 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Magtár Villa Bóly: 89 995 Ft / 2 éjszaka, 2 felnőtt és 2 gyerek

Eszem-iszom és borkóstolás a környéken

Nem is kérdés, számtalan jó vendéglő, gasztro-porta és nyitott porta-pince van a Villányi Borvidéken, amit érdemes felfedezni. Íme a top 10 étterem, ami kiváló értékelést kapott tripadvisor.com ajánlatában:

Bock Óbor Restaurant, Villány Sauska 48 Étterem, Villány Mandula Étterem es Bor Bár, Villány Halasi Pince, Villány Maul Zsolt Pincészete, Villány Kuria Wine Restaurant Maczko Róbert Pincészete Hétfogás Fogadó PalKonyha, Palkonya Harságyi Pince, Palkonya

Végezetül egy program, amiért érdemes felkerekedni - Villányi Vörösbor Fesztivál

Immár 34. alkalommal lesz október első hétvégéje a vörösbor ünnepe Villányban. A három napos nyár-záró és ősz-köszöntő ünnepi rendezvénysorozat számos különleges programmal várja a bor-, a gasztro-kultúra, a hagyományőrzés és a művészetek iránt érdeklődő vendégeket a „Bor városába”.

Ízelítő a programokból:

2022. szeptember 30. péntek: Rudán Joe Band, Neoton Família Sztárjai produkció, Bohemian Brass Band, Utcabál

2022. október 01. szombat: Gájer Bálint, Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, Bagossy Brothers Company, Szüreti bál, Cimbaliband, Vivat Bacchus, Made in B.,

2022. október 02. vasárnap: Villányi Attitude Balettcsoport, Apacuka Zenekar, Monarchia Operett

Címlapkép: Getty Images