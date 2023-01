Brutális a forgalom: megrohamozták a magyarok a Kékestetőt

Az Útinform szerint a téli időjárást kihasználva nagyon sokan indultak el szombaton a Kékestetőre, ezért torlódások alakultak ki az odavezető utakon.

Azt írták, hogy a megnövekedett járműforgalom miatt már a 24-es főút 5-ös kilométerétől parkoló autók nehezítik az előrejutást. A Kékestetőre vezető alsóbbrendű úton is zsúfoltság alakult ki, a mátraházai parkoló is megtelt. A Magyar Közút Zrt. már pénteken figyelmeztetett, jelentős turistaforgalomra kell számítani a Felső-Mátrában szombaton, mert a Téli Mátra teljesítménytúra mellett kinyitott a mátraszentistváni sípark is.

A balesetek elkerülése érdekében a védelmi bizottság társszervei arra kérték az ide látogatókat, legyenek körültekintők, utazásukhoz pedig vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket.

