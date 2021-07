Igazi csodaszer, mégis kevesen ismerik: ennyibe kerül a piacokon idén a repceméz

A magyar vásárlók körében nincs divatja a repceméznek, annak ellenére sem, hogy rengeteg jó tulajdonsággal rendelkezik. Ha repcemézet vennénk, az interneten kell keresgélnünk vagy a piacokon, mert a boltok polcain nem található meg ez a krémes állagú, fehér színű mézfajta. Pedig talán felfedezhetnénk magunknak akár mindennapi használatra is, hisz amellett, hogy számos pozitív hatása ismert, még nem is tartozik a legdrágább mézek közé. 1 kilogramm kerül nagyjából 2000 Ft-ba, attól függően, hol vesszük. Persze ennél jóval olcsóbban is hozzájuthatunk mézhez a szuper- és hipermarketek polcairól, pontosabban sok esetben inkább csak mézszerű, mézet is tartalmazó termék.

A repceméz méltatlanul szorult nálunk a perifériára, a mellőzés okáról és az ágazatban betöltött helyéről a szakmában több mint harminc éve sikeres szakember, Fulmer Takács Ferenc, aki elhivatott méhész és mézszakértő, a legnagyobb hazai méhészet és a legkorszerűbb csomagoló vállalat, az Aranynektár Kft. tulajdonosa, nyilatkozott lapunknak.

Hagyománya van annak, hogy a magyar piacon mely mézek kelendőek, és melyek kevésbé. Egyfajta fogyasztói ízlés határozza ezt meg, ami régóta él az emberekben, mondhatni belevésődött a köztudatba. Nálunk az a méz a kívánatos és kelendő, amelyik nem, vagy csak nagyon lassan kristályosodik ki, a magyar fogyasztó a folyékony méz híve. Amikor pedig döntenie kell egyik vagy másik méz mellett, ez valahogy mélyen ott van a tudatában, és e szerint választ.

Minden méz - igazi méz! - rendkívüli hatással van az emberi szervezetre. Olyan összetevőket tartalmaz, amelyek ebben a formában semmi másban nem lelehetőek fel, sok százféle mikromennyiségű anyag. A méz a természet varázsa, nagyon komplex, a szerves anyagok közül rengeteget nem is tudtak még detektálni belőle, nem is tudják még, mi is az. Sok értékes eleme van, és az emberiség története során mindig ott volt mellettünk, az immunrendszerünk támaszaként, ahogy a természetből származó egyéb nyers élelmiszerek. A méz olyat tud, mindegy, melyik fajta, amit semmilyen más, mesterséges anyag nem. Manapság azonban már nincs ott mellettünk, elveszítettük vele a kapcsolatot, a mindennapjainknak már nem szerves része

- kezdte Takács Fulmer Ferenc.

A méz jótékony hatása a benne található 100-nál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak, 10 féle szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek, szerves savaknak, és baktériumölő anyagoknak köszönhető.

Méz, a csodaszer

A mézet széles körben használják a benne található számos hasznos tápanyagnak (aroma, vitaminok, aminosavak, ásványi anyagok, szénhidrát) köszönhetően. Emellett, eltérő eredetének és összetételének következtében, minden mézfajta rendelkezik olyan specifikummal, sajátosságokkal, amelyek miatt a gyógyítás különböző területein alkalmazhatóak.

A repcét Magyarország teljes területén termesztik, a Dél- és Nyugat-Dunántúl jellegzetes látképe a tavasszal sárga virágba borult repcetábla. A korai virágzásnak és a kiterjedt repceállománynak köszönhetően a méhészeti szezon első méze, és a méhészek nagy része foglalkozik az előállításával. A repcevirágzásnak nemcsak a méhészek örülnek: tápértékben gazdag méze és virágpora miatt a méhek kedvenc csemegéje.

Színe a halványsárgától a krémszínig terjedhet. Krémméznek is nevezik, mivel állaga néhány napon belül a folyékonyról szemcsésre vált. Finom aromájának és selymes zamatának köszönhetően teák és kávék ízesítésére, cukorpótlóként is kiválóan alkalmazható. Az állagából adódóan könnyű dolgozni vele, ezért sütéshez is jó alapanyag.

A repceméz 7 jótékony hatása

A repceméz a legkevésbé savas mézfajta, enyhén lúgos kémhatású, így fogyasztása érzékeny gyomrúaknak is kifejezetten ajánlott, valamint gyomorsavtúltengés esetén sem jelent problémát, sőt: segít a kezelésében. Szintén egyedülálló kémhatásának köszönhető, hogy a repcemézet manapság egyre gyakrabban használják a különböző lúgosító kúrák alkotóelemeként. A repceméz hatásai közül fertőtlenítő hatása is közismert: eredményesen használható gyulladáscsökkentőként, és a legyengült szervezet regenerálásában is nagy szerepet játszik. Mind a méhek, mind az emberek számára kiemelten értékes beltartalmi tulajdonságokkal bír, ennek köszönhetően a repceméz nagyszerű immunerősítő. A repceméz jótékony hatásai közül magas szőlőcukortartalma miatt kiemelkedik energetizáló képessége, ami miatt a kemény szellemi és fizikai munkát végzők és a sportolók is étrendjükbe illeszthetik. Vérszegénység esetén a repceméz hatása szintén felbecsülhetetlen, hiszen magas vastartalma elősegíti a fokozott vérképzést. Nagyon jó alapanyag propoliszos méz készítéséhez, mivel segítségével krémes állagban, kiskanállal, könnyedén bevihető a szervezetbe a propolisz.

A régi időkben Magyarország legkedveltebb mézfajtája a tisztesfűméz volt, ami mára teljesen eltűnt a mézpiacról. A hatvanas évek óta, amióta felszántjuk a tarlót, azóta nincs, pedig világos, aromás, lassan kristályosodó, kedvelt mézfajta volt. A repcét pedig ugyanekkor, a hatvanas években kezdték el ültetni, elvileg bioüzemanyagként való felhasználása miatt, valójában a ki nem használt termőterületek hasznosítására, így vonták ki a termőterületeket a termelésből. Mivel termesztett kultúráról van szó, nem is lett nagyon népszerű a belőle készült méz sem hazánkban, annak ellenére sem, hogy rengeteget termelünk belőle. Egyébként is méznagyhatalomnak számítunk, hiszen 30 országba adunk el mézet, rengeteg feleslegünk van, ami a magyar piacon nem értékesíthető.

A repceméz nagyon praktikus mézfajta, nem folyik, fehér színű, krémes állagú, eperrel például nagyon finom. Tiszta repceméz, igazi "white honey" kevés van itthon, virágmézzel keverik a termelők általában. A fajtaméznek ugyanis az a meghatározása, hogy túlnyomó többségben az adott virágból gyűjtik be a méhek, de tartalmazhat egyéb virágfajtákat is. A többi méztől eltérő tulajdonságai épp az összetételéből fakadnak, savmegkötő hatása van, de nálunk éppen az állaga miatt nem kedvelt, nincs hagyománya, mint a hárs- vagy az akácméznek. Nagy mennyiségben az északi országokban fogyasztják, Németországban, Skandináviában, ott szeretik kenyérre kenni, naponta eszik. Korábban vittük a repcemézet szupermarketekbe, hipermarketekbe, de mivel nem fogyott egyáltalán, így ez a csatorna bezárult, maradtak a termelői piacok és az internetes vásárlás azoknak a keveseknek, akik érdeklődnek iránta

- fejtette ki a szakember.

Óriási felesleget termelünk repcemézből, százszor annyit, mint amennyi elfogy nálunk, több ezer tonnát, a fogyasztás pedig ennek maximum öt százaléka itthon, így a többiből exportméz lesz.

2015-ben csináltunk egy kampányt a repceméznek, de továbbra is marginális mennyiséget vásárolnak belőle az emberek. Leginkább a világos fajtamézek mennek itthon, amelyeknek igen magas az élvezeti értéke, különleges kulináris élményt adnak aromagazdagságuk miatt. Persze minden méztermelő termeli továbbra is a repcét is, ha nem is a legmagasabb, legtisztább minőségben. De azt tudni kell, hogy legyen szó bármilyen fajta mézről, az egészségnek nagyon jót tesz. Igazából szokás kérdése, mennyi mézet fogyaszt egy nép, a déli országokban sem divat a mézfogyasztás, szemben az északi országokkal, ahol szinte napi rendszerességgel eszik. Nálunk nagyon elterjedtek az olcsó "mézszerű" termékek, a lakosság többsége ezeket fogyasztja, hisz a valódi, értékes termelői méz nem olcsó

- összegzett a szakember.

