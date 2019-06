Ezért ne rakd soha a húsokat a hűtő felső polcára: veszélyes lehet

Az ételmérgezés olyan hasi panaszokkal, hányással, hasmenéssel járó megbetegedés, mely elkülönül a hasmenést okozó kórképektől. Nem fertőzésről van szó, hanem a betegséget kiváltó baktériumok termelte mérgek, az úgynevezett endotoxinok (vagyis mérgező anyagcsere-termékek) okozta következményekről. A panaszokat romlott, fertőzött élelmiszer okozza. A betegség leggyakrabban 1-2 napig tart, és nem fajul súlyos kórképpé, bár kellemetlen és heves panaszokat okoz. Az ételmérgezés gyakori megbetegedés, bármely korosztályt érintheti. Jellemzően szezonális megbetegedés, főleg nyáron fordul elő, mivel a meleg időben hamarabb romlanak az ételek, de természetesen bármikor találkozhatunk vele.

Sokan nem tudják, de az sem mindegy, hogy a hűtőszekrény melyik részében tároljuk az élelmiszereket. A hosszantartó frissesség megőrzése érdekében fontos, hogy tisztában legyünk a hűtőrendezés alapvető szabályaival, ugyanis a hőmérséklet nem egyforma a hűtő különböző pontjain.

A felső polcok általában valamivel melegebbek, mint a lejjebb lévők. Ezért az úgynevezett magasabb kockázatú élelmiszereket: mint a tej, és a húsok nem tanácsos a felső polcokon tárolni. Mégpedig azért, mert ha a lenti polcokon tároljuk ezeket az élelmiszereket, akkor kisebb a kockázta annak, hogy elszaporodnak bennünk a baktériumok, amelyek akár ártalmasak is lehetnek.

A kellemetlen betegséget a nyári időszakban könnyen összeszedhetjük, hiszen a legmelegebb évszak az utazás és kikapcsolódás időszaka – a vízparton mindig lecsúszik egy-egy sajtos-tejfölös lángos, hamburger vagy palacsinta. A strandon árult hamburger, sült kolbász is veszély forrása lehet, miután a nem eléggé átsütött húsban számos baktérium rejtőzködhet. A lángos és palacsinta esetében nem a tésztája jelent gondot, hanem azok a töltelékek és feltétek, amiket nem tárolnak hűtve, esetleg fedetlenül hagyják.

Ez már magában is elgondolkodtató és riasztó, de a szakemberek erre is rátetőznek azzal a meglepő állítással miszerint, a legtöbb ételmérgezéses megbetegedés nem utazás alatt éri az embert, hanem a saját otthonában. Ugyan a megfelelő higiéniai tudással ezt elkerülhetnénk, sokszor a legegyszerűbb megoldásokat is kihagyjuk a napi rutinunkból. Ennek apropóján összegyűjtöttük azokat a szabályokat és tippeket, amiket ajánlott betartani otthonunkban, ha nem akarunk a kellemetlen betegségtől szenvedni.

1. Mindig ellenőrizd a címkét

Az, ha elolvassuk a címkéket, nem csak a termékek összetevőit ismerhetjük meg, de tájékozódhatunk az egyes árucikkek, mint például a húsok és tejtermékek tárolási szabályairól is. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy kerüljük el azokat a termékeket, melyek csomagolása szakadt, nyitott vagy szivárog. Arra is érdemes figyelni, hogy meddig szólnak a lejárati dátumok, mivel azok, amelyek már közel járnak a szavatossági idő végéhez, nem érdemes már sokáig tárolni, mihamarabb el kell fogyasztani.

2. Vásárolj helyi termelőktől

Ez nem csak azért fontos, mert így támogatni tudjuk a helyi gazdálkodásokat, hanem mert így kevesebb baci raktározunk a hűtőnkben. Hogy miért? A szakértők szerint a zöldség, gyümölcs legtöbb esetben úgy kerül a ládákba, hogy szedés után nem mossák át őket vagy a tárolókat, amibe belekerülnek. Innen még nagyon sok kézen átverekedik magukat a termékek, míg a boltok polcán végzik. Több szennyeződésnek vannak kitéve, mint azt gondolnánk. Egy zöldség vagy gyümölcs több ezer kilométert is képes utazni országokon át, mire hazánkba érkezik és legalább húsz kéz érinti, míg bele nem kerül a kosarunkban. Ha minél közelebbi termelőtől vásárolunk vagy akár magunk termesztjük meg a kedvenceinket, annál kevesebb szennyeződés éri a terményt, amit meg akarunk enni.

3. Minden esetben mosd meg a zöldséget, gyümölcsöt

A peszticidek (más néven növényvédő szerek) mellett különböző viaszos, kiszáradást gátló védőréteggel vonják be az egyes gyümölcsöket és zöldségeket, hogy ne rohadjanak, fonnyadjanak meg a hosszú utazás során. Éppen ezért fogyasztás előtt minden terményt meg kell mosni.

4. Tárold az ételeket a megfelelő helyen

A meleg környezet csak kedvez a baktériumoknak, percek alatt tudnak elszaporodni a hőségben. Pontosan ezért kell figyelni arra, hogy minden egyes termékünket, a neki kedvező helyen tároljuk.

Mit, hol érdemes tárolni?

A húsok tekintetében arra érdemes figyelni, hogy a nyers szárnyas, sertés vagy hal legyen mindig elkülönítve azoktól az ételektől, amik már fogyasztásra kész állapotban vannak vagy alapanyagnak szánjuk őket. Legtöbb esetben a nyers húsokat zacskóba csomagolják, az ezekből kicsordogáló lében számos mikroba található. Ha ez a lé olyan ételre kerül, amit aztán elfogyasztunk, az súlyos megbetegedést okozhat.

Fontos szabály az is, hogy azokat az eszközöket, amiket a nyersanyagok tisztításához használunk, ne használjuk más célra.

Az elkészült ételeket érdemes mindig lefedni és úgy tárolni, hogy azok ne érintkezzenek a nyersanyagokkal. Arra is figyeljünk, hogy a nyers húsok mosáskor ne érintkezzenek a fogyasztásra alkalmas ételekkel.

A tárolásra szánt készételt le kell fedni, majd hűteni és tárolni a hűtőben érdemes a következő fogyasztásig.

A hűtőt rendszeresen takarítani kell, a kiömlött ételeket, italokat azonnal feltakarítani. Ilyenkor kell ellenőrizni a hűtőszekrény hőmérsékletét is, hogy a tárolt ételek megfelelő hőfokon legyenek tárolva. Amire érdemes figyelni az az, hogy a hűtőnk hőmérséklete kevesebb, mint öt fok legyen.

A megmaradt ételt fogyasztás előtt mindenképp süssük vagy forraljuk át, mivel a magas hőmérséklet elpusztítja az egészségre veszélyes mikrobákat.

Ha mindenképp el akarjuk kerülni a gyomorbántalmakat, akkor ne tároljuk a boltokban vásárolt szeletelt felvágottakat 24 órán túl a hűtőnkben. Épp úgy, ahogy az elkészített ételeket sem érdemes két napnál tovább raktározni.

5. Alapvető szabályok a szakemberek szerint

Higiénia a konyhában

Minden főzés után el kell mosni majd öblíteni a konyhai eszközöket, edényeket. Főzés közben ne legyen körülöttünk házi kedvencünk – ne simogassuk, etessük főzés közben az állatokat. A hulladékot egyenesen a kukába dobjuk ki, majd mossunk kezet. Ha közben mosdóba kell mennünk, más élelmiszert kell feldolgoznunk, ha nyers hússal, nyers tojással, nyers baromfival, tisztítatlan zöldséggel és gyümölccsel kell bánnunk, mindenképp mossunk kezet. A felületek letakarításához használjunk törlőkendőt (legyen papír vagy olyan textil, amit gyakran lehet mosni és nem megy tönkre. Ha betegek vagyunk, figyeljünk arra, hogy ne köhögjünk, tüsszentsünk az alapanyag előtt, mert így is fertőzhetünk vele. Sebes és sérült kézzel ne nyúljunk az ételekhez.

Sütés a megfelelő hőfokon

A nyers húsok felszínén élő mikroorganizmusok találhatók, amik ugyan szabad szemmel nem láthatók, de könnyen átkeveredhetnek más eszközökre, élelmiszerekre vagy akár a kezünkre is. Ha ezekkel az eszközökkel vagy épp a kezünkkel megfogunk egy másik ételt vagy alapanyagot, könnyen átszállíthatjuk egyikről a másikra a baktériumokat. Például a hús szeletelése során könnyebben szétszóródhatnak ezek a mikroorganizmusok, legfőképp, ha ugyanazzal a késsel szeletelünk fel minden hozzávalót.

A szakemberek azt javasolják, hogy ne mossuk meg a húsokat főzés vagy sütés előtt, mivel így csak szétszórjuk a mosogatóban a kellemetlen bacikat. Inkább süssük vagy főzzük meg őket. A hústermékek között vannak olyanok, amelyek extra figyelmet igényelnek, mint például a darált húsok, göngyölt húsok, egyben sültek, töltött húsok, kolbászok, rakott húsok és pástétomok – ezek sütése, főzése nagyobb figyelmet érdemel. Ha maghőmérővel dolgozunk, a hús akkor éri el tökéletes állapotát, ha a hús középpontjában 75 ºC a hőmérséklet.

Hűteni, de hogyan?

Legtöbbször mély edényben főzünk, viszont az ételeket legkönnyebben lapos és széles tálban tudjuk lehűteni. Ezért érdemes laposabb tányérba vagy alacsony falú lábasba tenni az elkészült ételt. Ha nagyon gyorsan kell lehűteni az ételünket mert nagyon meleg van a lakásban, alkalmazhatunk vízfürdőt.

Az ételmérgezésről röviden: Milyen betegség az ételmérgezés? Az ételmérgezés tünetei hányinger, hányás, hasi fájdalom, görcsök émelygés, puffadás, rossz közérzet, hidegrázás hasmenés. Az ételmérgezés gyanúját erősíti tehát az is, ha azonos élelmiszert fogyasztó embereknek egyszerre jelentkeznek hasonló panaszai. Az ételmérgezés tünetei az étel fogyasztását követő 6-8 órán belül alakulnak ki. Mi okozhatja? Tejterméket, tojást tartalmazó élelmiszerek, húskészítmények. Hogyan kezelhető az ételmérgezés? Specifikus terápia nincsen, ezért minden esetben tüneti terápia szükséges, amely a következőket jelentheti: Folyadékpótlás (szükség esetén infúzióval). Ez a legfontosabb, főleg a csecsemők, kisgyerekek, idősek esetén, akik hamar kiszáradhatnak. Kaphatók szájon át elfogyasztható rehidráló, magas iontartalmú folyadékok (csecsemőknek is adható). Ionok pótlása (az elvesztett sók pótlása). A hányinger csillapítása. Fektetés, pihenés alacsony vérnyomás esetén. Fájdalomcsillapító, görcsoldó adása a hasi panaszok enyhítésére. Fontos, hogy antibiotikum alkalmazása nem indokolt! A hasfogó, bélmozgást lassító gyógyszerek ugyan csökkentik a hasmenést, ami kényelmesnek tűnik, ugyanakkor éppen emiatt lassítják a mérgek kiürülését a szervezetből, így összességében lassíthatják a gyógyulást.

