8 használati tárgy az otthonodban, amin csak úgy hemzsegnek a baktériumok

Rengeteg betegség forrása lehet, ha nem takarítunk rendszeresen az otthonunkban, ráadásul az elhanyagolt lakásban könnyen elszaporodnak a baktériumok. Épp ezért, ahhoz, hogy mindent a lehető legjobb állapotban tartsunk, érdemes tudni, melyek a ház legveszélyesebb pontjai. Sokan kapásból rávágnák, hogy biztosan a WC az, ami tele van baktériumokkal, ám őket most el kell, hogy keserítsük.

Összegyűjtöttük azokat a háztartási eszközöket, tárgyakat, amik könnyen megbetegíthetnek, ha nem tartod őket tisztán. Épp ezért, szentelj kellő figyelmet a tisztán tartásukra!

Telefon, billentyűzet, távirányító

Rossz szokássá vált az, hogy sokan még az illemhelyre is magukkal viszik a mobiljaikat. Nem is gondolnánk, de míg mi a híreket böngésszük és görgetjük fel-le a képernyőt, baktériumok száza tapad meg az okostelefonunk testén. Azok, akik ilyenkor sem tudják mellőzni a mobiljukat, figyeljenek oda a megfelelő tisztításra. A legjobb megoldás, ha egy szórófejes üvegben két deciliter 70%-os, gyógyszertári etil-alkoholt és ugyanennyi desztillált vizet keverünk össze. Az így kapott elegyet egy mikroszálas kendőre kell permetezni és azzal megtisztítani a kikapcsolt készülék külsejét. Ezzel a keverékkel a fülhallgatót, egeret, billentyűzetet és a távirányítót is áttörölhetjük, mivel ezek is olyan felületek, ahol nagyon könnyen megtapadnak a baktériumok.

Vágódeszka

A vágódeszkát, szinte naponta használjuk, hiszen ételeink elkészítésénél kulcsfontosságú szerepet játszik. A zöldségek feldarabolásától kezdve, a húsok szeleteléséig, egy jó vágódeszka kihagyhatatlan eleme konyhánknak. Persze ehhez nem árt figyelembe venni azt is, hogy kiemelt tisztítási folyamatot igényel minden egyes használat után. Ez ugyan macerásnak tűnhet, de rengeteg betegséget és rosszullétet (mint például a szalmonella, lisztéria, és E.coli) spórolhatunk meg, ha odafigyelünk a deszka tökéletes higiéniai állapotára.

Szerencsére a műanyag vágódeszkák elég könnyen tisztíthatók. Csak helyezd őket a mosogatógépbe, vagy egy mosókefe és meleg víz segítségével mosd el őket. Ezzel szemben a fa vágófelületek sokkal több odafigyelést igényelnek. Az, hogy a fa deszkán kevesebb baktérium marad, nem azt jelenti, hogy használat után csak dobjuk arrébb és várjunk órákat az elmosogatásával. Hogy tudod egyszerűen de alaposan tisztítani a fa vágódeszkádat? Korábban már mutattunk néhány verziót!

Fürdőszobai kéztörlő

A lakásban mindenki ugyanazt a kéztörlőt használja kézmosás után, ezért érdemes rendszeresen cserélni, épp úgy, mint a konyhai fogókendőket. Utóbbi használata előtt nem sokszor mosunk kezet, sőt gyakran előfordulhat az is, hogy ezzel töröljük fel a kiömlött folyadékokat a pultról. Ugyan elengedhetetlen és nagyszerű módja a papírtörlő használatának csökkentésére, viszont könnyen veszélyforrás lehet, ha nincs megfelelően kimosva. A rosszul mosott vagy csak ritkán mosott konyharuha keresztfertőzést okozhat a konyhai felületek között. Egy korábbi tanulmány szerint a vizsgált konyhai törölközők legalább 75 százaléka coliform baktériumokat (szalmonella vagy E.coli) tartalmaz. Használjunk külön kendőt a takarításhoz, az élelmiszer-előkészítéshez és a kézmosás utáni törülközéshez is. Fontos: rendszeresen mossuk ki a konyharuhákat forró vízben.

Konyhai szivacsok

A szivacsokban nagyon könnyen és egyszerűen tapadnak meg a baktériumok, pont ezért forró, szappanos vízzel kell átmosni őket, de fontos az is, hogy minden mosogatás után meg is száradjanak. Ha már valamilyen furcsa szagot érzünk rajta, az annak a jele, hogy elszaporodtak benne a bacik, ideje kidobni őket.

Bevásárlótáska

Egyre elterjedtebb szokás, hogy műanyag zacskók és táskák helyett valamilyen lenből vagy vászonból készült bevásárlószatyrot cipelünk magunkkal a boltba bevásárláshoz. Ugyan ezzel a környezet számára sokat teszünk, oda kell figyelni, hogy magunknak viszont ne okozzunk kárt. Néha a kiszivárgott húslé, a megtört gyümölcsök leve könnyen rohadásnak eredhet, amiből a baktériumok gyorsan a frissen vásárolt árura kerülhetnek. Az ilyen táskákat ajánlott rendszeresen mosni. Főleg a nagy nyári melegben.

Kisállat játékok

Kedvenceink etető tálkái tele vannak baktériumokkal, amik az állat szájából és a maradék élelmiszerből származnak – ráadásul ezek minden használat után szaporodnak. A legjobb az lenne, ha ezeket a tálakat minden étkezés után forró vízzel és szappannal elmosnánk. Ugyanígy kellene kezelni a kisállat játékokat is. Persze mosni csak is külön szabad a hétköznapi ruháinktól!

(via: thespruce.com)