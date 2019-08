Súlyos dolog derült ki a cigarettafilterekről: veszélyesebb, mint a dohányfüst

A cigarettacsikk a leggyakrabban eldobott szemét a világon, ráadásul a csikkeket gyakran még olyan emberek is eldobják, akik általában nem szemetelnek. Első blikkre úgy tűnik, hogy nem is olyan káros, végtére is dohányból és papírból tevődik össze. A dohány növény, a papír pedig biológiailag lebomlik. Akkor miért is olyan káros? A nagy-britanniai Anglia Ruskin Egyetem kutatói erre a kérdésre keresték a választ, és azt is megtudták, milyen hatással vannak az eldobott csikkek a növényekre.

Lássuk csak az összetevőket! A cigaretta aprított dohányból, papírból és szűrőből áll. A dohány és a dohányfüst nem veszélyes a növények számára, ahogyan a papír sem.

A szűrővel kapcsolatban azonban több problémát is találtak a kutatók.

A cigarettaszűrők cellulóz-acetátból készültek, ami egyfajta műanyag: a vaskos műanyag szemüvegkeretek is ebből az anyagból készülnek. De ha apró részekre bontják, akkor egy habos szál jön létre, ami a mai cigarettaszűrők alapját adja.

A kutatók pázsitba és lóhereültetvénybe helyeztek használt és nem használt cigaretta szűrőket. Megállapították, hogy a cigarettafilterek drámai módon csökkentették azoknak a növényeknek is az egészségét, amelyek bárhol növekedhetnek mindenféle különös igény nélkül.

A szűrők jelentősen csökkentették a szárak hosszát, a gyökerek tömegét és a csírázási sebességet.

A kísérlet során nem tapasztaltak lényeges különbséget a használt és a nem használt szűrők között, mindkettő visszavetette a növények fejlődését, ezért a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a filterben található műanyagok és adalékanyagok felelhetnek érte. Bár a témában további kutatásokra van szükség, addig is jobban teszed, ha te sem dobod el a cigarettacsikket.

Forrás: Modern Farmer