Halad a korral a bükki füvesember: mobilappon ad tanácsokat minden nap

Az ingyenes Györgytea mobilapp már nem ismeretlen a gyógynövénykedvelők körében. A népszerű Gyógynövénykeresőt rendszeresen és sokan használják, ha problémáikra természetes gyógymódot keresnek, ám Gyuri bácsiék szerettek volna még több információt és személyre szóló tanácsokat is adni. Ennek köszönhetően a Györgytea telefonos alkalmazás most kívül-belül megújult, és olyan új, hasznos funkciókkal bővült, amelyekkel már bárki, könnyedén megtervezheti a gyógynövényes kúráját.

Tematikus gyógyteakúrák

Eddig az alkalmazás egészségvédő naptárában csak az éves egészségvédő programot lehetett követni, ám a megújult funkciókkal most azokra is gondoltak, akik még nem tudják, milyen teát kell inniuk. Számukra Gyuri bácsi tematikus teakúra javallatokat állított össze, így mindenki kedvére válogathat a kész programok közül, attól függően, hogy a babavárás, az immunrendszer erősítése vagy a megfázás kezelése a cél. De ez mind semmi!

Gyuri bácsi figyel!

Előadásain Gyuri bácsi sokszor emlegeti, hogy a gyógyteák csak akkor hatnak, ha meg is isszuk őket. Ez a rohanó életmódunk ezernyi teendői között sokszor elsikkad, a kúra pedig kudarcba fullad. A mobilapp fejlesztésénél erre is gondoltak. Mostantól személyre szabható push üzenetekkel figyelmeztethetjük magunkat, hogy eljött a teakészítés ideje. Ezután egész biztos, hogy senki sem fogja elfelejteni, milyen teát kell innia, hiszen Gyuri bácsi szinte ott fog állni mellette, és minden nap jelezni fogja, hogy melyik gyógynövény van soron.

„Mi, Györgyteánál nagyon szerencsések vagyunk, mert a természettel összhangban élünk, és minden napunkat a gyógynövények töltik ki, de sokan nem ismerik őket, vagy nem tudják, pontosan melyik mire való. Nekik szeretnénk segíteni ezzel a szolgáltatással. Nem is titkolt célunk a fiatalok megszólítása, hiszen ők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a természetes gyógymódok iránt, és az ő zsebükben mindig ott az okostelefon. A megújult mobilos applikációval a teakúrákat a mindennapi rutinunk részévé tehetjük. Úgy tűnik, a számok is minket igazolnak: a régi verziót több mint 62.000 felhasználó töltötte le és használta. Közülük az új verziót az első két hétben az iOS felhasználók 94 százaléka, míg az androidosok 92 százaléka frissítette is. Tehát a többség, ami azt mutatja, hogy jó irányba gondolkodtunk” – foglalta össze a fejlesztés eredményeit Lopes-Szabó Zsuzsa, a Györgytea Kft. ügyvezetője, Gyuri bácsi lánya.

Hol van a közelben bolt?

A fejlesztésnél arra is gondoltak, hogy a gyógynövénybeszerzést is megkönnyítsék. A megújult alkalmazásban könnyen megkereshetjük a hozzánk legközelebb eső Györgytea mintaboltot, vagy GPS segítségével gyorsan megtervezhetjük az oda vezető utat. A megújult Györgytea mobilalkalmazást továbbra is ingyen töltheti le iOS vagy Android készülékére.