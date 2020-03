Bolti vitaminok helyett: 5 otthon is termeszthető immunerősítő a koronavírus ellen

A koronavírus-járvány terjedése hatalmas kihívás elé állította az egész világot: a komoly gazdasági hatásokon kívül, a megszokott életritmus, életvitel is gyökeresen megváltozott. Már az első magyarországi híreket követően többen elkezdték feltölteni az otthoni tartalékaikat készülve arra, hogy esetleg más országokhoz hasonlóan hazánkban is komolyabb megelőző korlátozásokat rendelnek el és hosszabb időt kell eltölteni a négy fal között.

Jelentősen megnőtt a tartósélelmiszerek iránti kereslet és más termékek is időszakosan eltűntek a szupermarketek, hipermarketek polcairól. Annak ellenére, hogy nem kell aggódnunk az ország élelmiszer készletében jelentkező drasztikus hiánytól, mégis folytatódott a spájzolás és a tartalékok felhalmozása, ezért több bolt vezetett be mennyiségi korlátozásokat.

A veszélyhelyzet bejelentése után azonban már nemcsak a lisztből, olajból és toalettpapírból fogy a normál mennyiség többszöröse, hanem fájdalomcsillapítókból és vitaminokból is. Az immunerősítés, az immunrendszer felturbózása szintén kucsszereplője a járványos időszaknak, ezért a gyógyszertárakat, drogériákat is elérte a felhalmozási láz. A személyes kontaktok csökkentésén, a közösségi terek kerülésén, valamint a higiéniás szabályok betartásán kívül az egészségünk megőrzéséhez még immunrendszerünk erősítésével járulhatunk hozzá.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az immunrendszer erősítése egy megelőzési módszer, ugyanakkor semmiképp nem tekinthető a koronavírus által okozott vagy egyéb hasonló jellegű betegség gyógymódjának.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) közleményében kiemelte, hogy bár hazánkban nem alakult ki a koronavírussal összefüggő gyógyszerhiány, a készítmények gyógyszertárakba való eljuttatáshoz időre van szükség a hirtelen többszörösére nőtt igények miatt. Hangsúlyozzák: nincs szükség többhavi tartalékolásra, az ellátás folyamatosan, kiegyensúlyozottan biztosított. Hozzátették:

Éppen ezért arra kérjük a lakosságot, hogy ne vásároljanak a szükségesnél több készítményt, mivel a lakosság körében esetlegesen kialakuló pánik és megalapozatlan felvásárlás nem indokolt és mindenképpen elkerülendő ebben az esetben is.

Az immunrendszer felturbózására elsősorban különféle vitaminok és ásványi anyagok alkalmasak, melyeket legtöbb esetben a gyógyszertárban, drogériákban kapható tabletták, kapszulák formájában veszünk magunkhoz. A jelenlegi helyzetben sokakban felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehet a gyógyszertárak termékeit házilagosan kiváltani, vannak-e olyan immunerősítésre bevethető növények, melyek otthon is nevelhetők, termeszthetők. Íme természetes immunerősítőink listája!

1. Gyömbér

A gyömbér ismert immunerősítő, valamint a megfázás tüneteinek enyhítésére szolgáló hatásáról Használata cseppet sem bonyolult, a megtisztított gyökérből vékony szeleteket vágunk, vagy reszelünk és egy keveset a forró teába dobunk.

Semmi akadálya nincs az otthoni termesztésnek. Első lépésként ha lehetőségünk van szerezzünk be friss gyökértörzset, de akár a boltit is használhatjuk. Áztassuk be egy éjszakára, majd ültessük tápanyag gazdag, jó vízelvezetésű földbe. Dúsítsuk a közeget komposzt és homok elegyével. Telepítsük a cserepet szélvédett, világos helyre, majd várjuk, hogy a növényke kibújjon. Ha folyamatosan nedvesen tartottuk a földjét és a páratartalom is elegendő volt a házi gyömbér nyár végére elveszíti leveleit és a termés begyűjthető.

2. Homoktövis

A hasznos díszcserjeként ismert homoktövist, gyógynövényként is érdemes számon tartani.Sárgás, pirosas bogyói immunerősítő hatással bírnak, kiemelkedő vitamin-, és ásványianyag tartalmuk kiemelkedő.

Egyszerűen termeszthető otthon, mivel a kertészetekben szinte mindig találhatünk csemetét vagy előnevelt példányokat. A csemetéket kora tavasszal érdemes elültetni a kert napos, meleg fekvésű részébe. A bogyótermés a nyár végén, az ősz elején érik be.

3. Oregánó

Legtöbben fűszerként ismerik az olaszos ízvilág fontos alapanyagként, ám a házi gyógyászatban is régóta használatos. Ajánlják felső légúti megbetegedések kezelésére, de fertőtlenítő hatása is kiemelkedő. Megfázás ellen teaként használhatjuk: két teáskanál szárított fűszert öntsünk le 3 deciliter forró vízzel, és pár percnyi állás után fogyaszthatjuk is.

Az oregánó a száraz, meleg környezetet kedveli, ezért akár a lakásban, a konyhaablakban is nevelhető, ha kap bőséges napfényt. Az oregánó gyorsan nő, ha jól érzi magát és hamar széles, tömött bokorrá fejlődik. A lemetszett leveleket érdemes aszalógépben, vagy légkeveréses sütőben kiszárítani.

4. Bodza

A bodzát gyakran használják megfázás, téli fertőzések kezelésére is, valamint kiváló immunerősítő. A gyógyászatban virágai és és érett bogyói használatosak. Azonban bogyói nyersen enyhén mérgezőek, ezért házi alkalmazásnál javasolt inkább a virágzatot használni, amiből ízletes üdítő, tea vagy szörp is készíthető.

A bodza kifejezetten igénytelen, általában külön gondoskodás nélkül is remekül megél szinte mindenhol, így kiválóan termeszthető. Kisebb kertekben is meghonosítható, mérete később metszéssel kordában tartható. Ilyenkor magvetéssel érdemes próbálkozni, később nyáron hajtásdugvány ültetésével szaporíthatjuk.

5. Kasvirág

Echinacea néven talán jobban ismert gyógyhatásáról a különleges növény, amely bevált immunerősítő és megfázásra, náthára, felső légúti fertőzésekre is alkalmazható. A kasvirágnak több típusa ismert, ezek közül gyógyászati célra a bíborlevelű kasvirágot és a keskenylevelű kasvirágot használjuk. A növény minden része feldolgozható, de a leghatásosabb a nyers gyökere. Általában alkoholos tinktúra, vagy kanalas szirup készül belőle, de teaként is megvásárolhatjuk.

Otthonunkban is termeszthetjük és dísznövényként gyógyhatása mellett, kertünk éke lehet a százszorszéphez hasonló virág. Igényli a sok napsütést, viszont az átlagos kerti talaj is megfelelő neki, mivel igényei alacsonyak. Aszályos, rendkívül száraz időszakokat is átvészeli, de érdemes szellős helyre telepíteni, mert a gombás megbetegedésekre hajlamos.

