Bodzaszörp házilag, receptek: hagyományos bodzaszörp, bodzaszörp télire, bodzaszörp tartósítószer nélkül

Te is várod már a bodza-szezont? Nemsokára nyílik egyik kedvenc, frissítő virágunk, amiből nem más készül, mint a zamatos bodzaszörp. Itt elmondjuk, hogyan készül a bodzaszörp tartósítószer nélkül, miért jó a bodzaszörp télire, és milyen más felhasználási lehetőségei vannak még ennek a különleges, üdítő növénynek.

A bodzáról bővebben

A bodza egy igen sokoldalú növény, aminek nem csak virágát, bogyóját, de még különleges fáját is hasznosítjuk. A sötétlila, majdnem fekete bodzabogyókból a Dunántúlon többnyire bodzalekvárt főznek, amit csetének hívnak, szivacsos belsejű fájából pedig bodzasípot, bodzafurulyát készíthetünk. Illatos, sárgásfehér virágaiból készíthetünk teát, bodzapezsgőt, frissítő nyári italokat, akár még palacsintába, fánkba is beletehetjük, de a legnépszerűbb készítménye a bodzaszörp. A bodzát nem csak a népi gyógyászatban használták, hanem ma is egy fontos, alap gyógynövény.

Mikor és honnan szedjük?

A frissítő bodzaszörp alapanyagát gyakorlatilag bárhol megtaláljuk: a növény szereti a törmelékes területeket, réteket, erdőszéleket, bozótosokban és utak mentén is ismert jelenség. A bodza virágát májusban, júniusban gyűjtjük, a virágszedésre a délelőtti órák a legalkalmasabbak, amikor a harmat már felszáradt. A virágot az elágazások tövénél szedjük le, ha lehet, ollóval, késsel vágjuk, valamint az is fontos, hogy jól szellőző kosárba gyűjtsük őket, ne pedig műanyag zacskóba, mert abban bepállik. Honnan szedjük a hagyományos bodzaszörp alapanyagai? Lehetőleg olyan bodzabokrot válasszunk, ami nem forgalmas autóutak közvetlen közelében van, mert azokon a virágokon több a por és a károsanyag-lerakódás.

A bodza jótékony hatásai

Az olyan bodzakészítmények, mint a bodzaszörp nem csak finomak, hanem gyógyhatással is rendelkeznek. A bodza egy köptető, vízhajtó, széklethajtó növény, ami jó hatással van az emésztésre és a veseműködésre, ezáltal tisztítja a vért, serkenti az izzadást és csillapítja a lázat is. Olyan anyukáknak is ajánlják a bodzafogyasztást, akiknek kevés a teje. Nyugodtan kúrálhatjuk vele magunkat betegség idején, mert természetes hatóanyagokat tartalmaz; akár bodzaszörp, akár bodzatea készül belőle, nagyon finom.

Bodzaszörp télire

A bodzát nem csak tavasz végén, nyár elején használhatjuk frissítőnek, hanem el is tehetjük télire, hiszen jól lezárt, tiszta üvegekben hónapokon keresztül képes elállni. Receptünket követve eldöntheted, hogy a bodzaszörp vagy a bodzaszörp sűrítmény a megfelelő recept számodra. A bodzaszörp receptjét ízlés szerint módosíthatjuk, attól függően, hogy mennyire sziruposan szeretjük.

Bodzaszörp tartósítószer nélkül

A hagyományos bodzaszörp elkészítéséhez használhatunk tartósítószert, de el is hagyhatjuk azt, ha még tisztább szörpöt szeretnénk. Tartósítószerként egy kevés nátrium benzoátot szoktak használni az elkészítendő bodzaszörp mennyiségétől függően (ez lehet egy teáskanál, vagy egy késhegynyi mennyiség. Mi a hagyományos bodzaszörp receptünkben nem használunk tartósítószert, ugyanis, ha jó édes a bodzaszörp és nem kap levegőt, akkor tartósítja önmagát.

A hagyományos bodzaszörp hozzávalói

· 30 db bodzavirág

· 2 db citrom

· 2 l langyos víz

· ½ l víz

· ½ kg cukor

· 10 g citromsav

Hagyományos bodzaszörp recept

1. A bodzavirágokat átvizsgáljuk, a zöld részektől megtisztítva tálba tesszük a felkarikázott citrommal. Vigyázzunk, az ernyős virágok ne essenek darabokra! Annyi kézmeleg vízzel öntjük fel, hogy a virágokat ellepje. Minimum egy, de akár több éjszakán át áztatjuk, lefedve.

2. A bodzalevet az áztatás után leszűrjük. ½ l vízből és ½ kg cukorból szirupot főzünk. Ha langyosra hűlt, hozzákeverjük a bodzaléhez.

3. A végén hozzáadjuk a citromsavat és üvegekbe zárjuk.

A bodzaszörp sűrítmény hozzávalói

· 40-50 db bodzavirág

· 16 db citrom

· 12 liter víz

· 20 dkg citromsav

· 8 kg cukor

· kevés nátrium-benzoát

Bodzaszörp sűrítmény recept

1. A bodzavirágot a vízbe áztatjuk, mellé tesszük a felkarikázott citromot, és körülbelül 3 napig állni hagyjuk. Naponta kétszer-háromszor keverjük meg, a citromot is kinyomkodhatjuk.

2. A 3 nap letelte után szűrjük le a lét, facsarjuk kimajd tegyük bele a cukrot, a citromsavat és a nátrium-benzoátot. Amíg fel nem oldódtak benne, állni hagyjuk, néha megkeverjük.

3. Üvegekbe töltjük, a tetejére tehetünk egy késhegynyi nátrium-benzoátot, majd zárjuk le. Akár azonnal is fogyaszthatjuk, akár eltehetjük télire.

Címlapkép: Getty Images