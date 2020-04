Te is így tárolod otthon az élelmiszereket? Sokat spórolhatsz ezekkel a trükkökkel

Korábban mi is beszámoltunk arról a megdöbbentő becslésről, miszerint az élelmiszerfelesleg éves mennyisége Magyarországon 1,8 millió tonna (ebből közel 100 ezer tonna az, ami megmenthető lenne). Szakemberek szerint már néhány egyszerű változtatással is sokat tehetnénk az egyre elhatalmasodó probléma ellen: segítene a kisebb adagokra való áttérés, de az is, hogy a termékekből éppen elegendőt és ne minél többet, mértéktelenül vásároljunk.

Különösen aktuális ez most a koronavírus-járvány idején, amikor számtalan példáját láthatjuk és olvashatjuk a pánikvásárlásnak, az ész nélküli felhalmozásnak.

Habár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint Magyarország önellátottsága nagyjából 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből, a mezőgazdaság és élelmiszeripar folyamatosan képes biztosítani a lakosság számára ezeket a termékeket, az elmúlt hetekben rengetegen rohamozták meg a boltokat és tankoltak fel liszttel, cukorral, olajjal, vécépapírral, konzervekkel, húsokkal, fertőtlenítőszerekkel és lényegében bármivel, ami mozdítható volt.

A felhalmozás miatt már most megnőtt a hulladék mennyisége, azt pedig talán nem is kell magyarázni, hogy a fel nem használt és így megromlott nem tartós termékek mekkora terhet jelentenek a környezetre.

Így a tudatos vásárlásról beszélni talán még soha nem volt ennyire fontos. Az élelmiszerpazarlás elleni harc egyik sarkalatos pontja nemcsak a megfelelően rendben tartott, áttekinthető hűtő, amiben minden a helyén van, és nem egymás hegyén-hátán tornyosulnak a friss és már rég lejárt élelmiszerek, de legalább ugyanennyire fontos, hogy a kamránk is ugyanilyen legyen.

Időt és pénzt is spórolhatunk vele, ha átlátjuk a tartalmukat: a bevásárlásainkat, étkezéseinket sokkal hatékonyabban szervezhetjük, kevesebb kidobált felesleggel és bosszúsággal.

Nem vitás, hogy egy rendben tartott, átgondolt felépítésű kamra a jól működő háztartás egyik kulcsa. Folyamatos odafigyelést igényel azonban, hogy ne váljon a félig üres zacskók, dobozok, fölösleges nejlonzacskók gyűjtőhelyévé, könnyen eluralkodhat benne ugyanis a káosz. Akár csak egy kis sarok áll rendelkezésre, akár egy padlótól a mennyezetig csinosan berendezett konyha, nagyon fontos, hogy külön részeket jelöljünk ki a tartós élelmiszereink, sütéshez használt összetevőink és speciális konyhai eszközeink számára. Ezért ajánlunk most olyan ötleteket a The Good Housekeeping cikke alapján, amikkel rendet tarthatsz a polcaidon, és ezzel jócskán megkönnyítheted a dolgod hosszabb távon is.

Címkézés

Ha sok a tárolóedényünk, dobozunk, érdemes felcímkézni őket, hogy mindig pontosan tudjuk, mit hol keressünk. Célszerű az oldalára vagy a tetejére írnunk (attól függ, milyen az elrendezésük), így nem kell átkutatnunk az összes belsejét, hogy kiderüljön, hova is tettük a rizst vagy a zsemlemorzsát. Remek és kreatív ötlet, ha a matricákat is használunk.

Elérhető távolság

Tartsuk a sütés-főzéshez gyakran használt hozzávalókat (liszt, cukor, tészta és társaik) elérhető közelségben! Tegyük őket nagy, fedéllel ellátott üvegtárolókba, és helyezzük a konyha vagy a kamra központi polcára a könnyű és gyors elérés érdekében. Fölé vagy alá tehetünk olyan speciálisabb hozzávalókat, ugyancsak üvegben, mint fűszerek, magvak, aszalt gyümölcsök. Ha gyerek is van a háztartásban, légy tekintettel az ő igényeire és korlátaira is. Például úgy, hogy a gyümölcsöket számára elérhető helyre teszed, az alkoholt, eceteket vagy a csak különleges alkalmakkor fogyasztható nassolni valókat viszont jóval följebb.

Nincs kamrád? Csinálj magadnak egy szekrényből!

Ha nincs kamrád vagy a lakásodban olyan zug, amit erre a célra használhatsz, ne csüggedj: így is megvan a módja, hogy a nem romlandó élelmiszereidet csinosan elrendezve tárold. Pakold őket kosárkákba, tárolókba, és helyezd el mindet az üvegezett szerkényedben. Bónusz, hogy arculati elemként is remekül működik.

Jegyzetelj

A kamraajtó, a konyhaszekrény ajtaja vagy a hűtőé is alkalmas lehet arra, hogy egy „mini parancsközpontot” hozzunk rajta létre. Nem kell hozzá más, mint egy parafatábla, rajzszögek és cetlik. Nagyszerűen beválik receptek vagy a majdani bevásárlólista rögzítésére is, hiszen ha például kifogyóban van valami, rögtön fel tudod rá jegyezni.

Használd ki a teret

Ne pazarolj egy zsebkendőnyi helyet sem! Az ajtó például remek lehetőségeket rejt: a kamra felé néző oldalát szereld fel polcokkal és tarts rajtuk kisebb, könnyebb dolgokat, például fűszereket. Szintén a helytakarékossági szempontokat szolgálják a kihúzható, kihajtható, fiókos megoldások, amik egyúttal könnyebb hozzáférést is biztosítanak. Ne ess azonban túlzásba: a túlzsúfolással éppen az ellenkező hatást érheted el, így tartsd mindig szem előtt az átláthatóságot mint főszabályt.

Csoportosíts

Nem árt, ha az azonos fajta élelmiszereket ugyanoda, a többitől jól elkülöníthetően pakoljuk be a spájzunkba. Legyen külön helye a gabonaféléknek, a fűszereknek, édességeknek, befőtteknek! Itt mindenképpen fontos megjegyezni, hogy a sokáig szavatos élelmiszereket, hozzávalókat is szükséges jól záródó, akár vákuumos tárolókban tartani, már csak azért is, hogy a molyok számára ne legyen préda.

