Erre kevesen számítottak: ez történik a testeddel, ha naponta eszel tojást

Idén tavasszal a járványhelyzet miatt a megszokottnál jóval többen töltjük időnket otthon, és érthető módon megnövekedett az emberek igénye az egészséges táplálkozásra: sokan nagyobb figyelmet fordítunk étrendünk összeállítására és arra, milyen hozzávaló, hogyan támogatja immunrendszerünket. Cikkünkben elővettünk egy régi motorost, a tojást, amelyet hosszú évek óta nem tudunk hova tenni: egészséges vagy nem, ha minden nap fogyasztjuk? Most lerántjuk a leplet a tojás-rejtélyről és megosztunk olvasóinkkal minden hasznos tudnivalót!

A tökéletes étel

Ha létezik a „tökéletes étel”, mint fogalom, a tojás az egyik legjobb versenyző, hogy elnyerje ezt a tisztséget, írja a BBC Future. Miért?

1. Mindenki számára elérhető és megfizethető:

Minden boltban beszerezhetjük szinte kivétel nélkül, kedvező áron, sőt, háztáji előállítása sem nehéz feladat, ha kellő odafigyelést tanúsítunk.

2. Könnyen elkészíthető:

Tojást bárki tud készíteni! Mindegy, hogy egy omlettről, tükörtojásról, rántottáról vagy az egyszerű főtt tojásról van szó, legalább az egyiket képtelenek vagyunk elrontani. Ha nem ismered, próbáld ki például a tojáskrémet!

3. Könnyen elfogyasztható és emészthető:

Állaga miatt nagyszerű, könnyű fehérjeforrást biztosít minden korosztály, így az idősek számára is. Kis méretéhez képest magas tápanyagtartalommal rendelkezik és hosszútávon biztosítja a teltségérzetet, így a diétázóknak is ajánlott fogyasztása, írja a Mindmegette.

Ellentmondásos tulajdonságok

A magas tápérték-koncentráció miatt a tojás segít testünknek a fejlődésben, növekedésben. Más ételekkel együtt fogyasztva segít a jótékony vitaminok felszívódásában, emiatt ajánlott különféle salátákat, húsételeket gazdagítani vele. Számos jótékony tulajdonsága ellenére viszont akad egy negatív is: az, hogy a tojás növelheti a koleszterinszintet nem csak hiedelem. Az Egyesült Államokban napi 300 mg koleszterin bevitelét tartják még egészségesnek, efölött már túlzottan megemeli az a koleszterinszintet. Ha ennek a normának hinni szeretnénk, akkor naponta kevesebb, mint másfél tojást fogyaszthatnánk nyugodt szívvel, ugyanis egy átlagos tojás körülbelül 180 mg koleszterint tartalmaz.

Valójában mi a koleszterin?

A koleszterin a májban és a bélrendszerben termelődő, sárgás színű zsír, amely mindannyiunkban, sőt, testünk minden részében jelen van. Alapjában véve a koleszterinhez negatív képzeteket társítunk, de valójában fontos dolog: elengedhetetlen építőeleme sejtmembránunknak, nélküle képtelenek lennénk lebontani a hasznos D-vitamint és szükséges az ösztrogén és a tesztoszteron hormonok előállításához.

A szervezet számára szükséges koleszterint a testünk már önmagában előállítja, viszont nem csak a tojással, hanem számos állati eredetű étel fogyasztásával vihetünk be szervezetünkbe extra koleszterint. Ilyen ételek a tejtermékek, főleg a zsírosabb vaj és sajt, a garnéla vagy a szintén vita tárgyát képző marhahús is. A koleszterint a testünkben a vérben található lipoproteinek szállítják: ennek az elemnek a mennyisége egyénenként eltérő, emiatt a magas koleszterinszintre való hajlamosság is emberenként változik.

Rossz koleszterin (LDL): Az alacsony sűrűségű lipoproteint nevezik „rossz” koleszterinnek, ugyanis ez a típus átjut a májból az artériákba és a testszövetekbe, felhalmozódása pedig szív- és érrendszeri problémákat okozhat.

Jó koleszterin (HDL): Magas sűrűségű lipoprotein: ez a „jó” koleszterin a májba jut, ahol lebomlik és távozik a testünkből. Mivel a HDL megakadályozza a koleszterin felhalmozódását a vérben, úgy gondolják, jótékony hatással van szervezetünkre. A megemelkedett HDL ellensúlyozza az LDL hatásait.

A legtöbb országban az egyéni koleszterin-bevitel korlátozását nem javasolják az egyedi mutatók miatt, viszont annál inkább figyelnek oda a telített zsírsavak bevitelére, amelyek szintén megemelik az LDL szintünket, ez pedig ugyanolyan káros (elzsírosítja a vért). Telített zsírsavak alapvetően is megtalálhatóak a szervezetünkben a koleszterinhez hasonlóan, ám a kiegyensúlyozatlan táplálkozással nagyon sok káros zsírsavat vihetünk be. Ilyen ételek a margarin, a különféle nassolnivalók, az olajban sült ételek és az olajos pékáruk (például a lángos vagy a fánk).

A tojás különleges tulajdonsága

A tojás és az olyan ételek, mint a garnéla különleges tulajdonsággal rendelkeznek: annak ellenére, hogy magas a koleszterintartalmuk, kevés telített zsírsavat viszünk be fogyasztásukkal. Egyetlen kutatás sem talált még konkrét bizonyítékot arra, hogy a tojással bevitt étrendi koleszterin összefüggésben állna a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel. A koleszterin akkor káros igazán, ha oxidálódik a szervezetünkben, írja az NCBI, de a tojásfogyasztással bevitt koleszterinnel ez nem történik meg, így nem hat károsan az egészségre.

Antioxidánsok a tojásban: Az antioxidánsok a káros oxidációs folyamatot gátolják meg, emiatt jótékony hatást gyakorolnak szervezetünkre. Ezek az antioxidánsok magas számban találhatóak meg a tojásokban, emellett a tojás „jó” koleszterin tartalma, a HDL segít megőrizni egészségünket.

Egyedi koleszterinszint

Míg a legtöbb embernek nem okoz nehézséget a koleszterin feldolgozása, a társadalom körülbelül egyharmadának ez nem sikerül. Ők a vér koleszterinszintjének a 10-15%-os megemelkedését tapasztalják magukon. A kutatások szerint a legnagyobb furcsaság az egészben az, hogy kísérletek mutatták ki, hogy a sovány és egészséges embereknél nagyobb valószínűséggel észlelhető a LDL emelkedése tojásfogyasztás után. Ellenben a túlsúlyos,

elhízott vagy cukorbeteg embereknél alacsonyabb az LDL növekedése és több HDL-molekulájuk lesz. Tehát: az egészséges emberek koleszterinszintjére a tojások negatívabban hatnak, mint az elhízottakra, cukorbetegekre, viszont, mivel az egészséges szervezet több HDL-t termel, így egyensúly alakul ki szervezetükben.

Minden kutatás mást tanácsol: nem kell hinni a „brit tudósoknak”

Kutatások szerint, ha a megengedett napi 300 mg-nál több koleszterint (akár tojás formájában) fogyasztunk, 17-18%-kal nagyobb az esélyünk a szívbetegségre és a halálra. Más kutatások szerint ezek az arányok csak 6-8%-ban számítanak.

Más információk szerint a tojás nem, hogy káros, igenis jót tesz a szívnek: kínai kutatások szerint pedig a tojásfogyasztás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, tájékoztat a BMJ Journals.

Mivel a kutatók nem tudják teljes mértékben követni az emberek táplálkozási szokásait, pláne nem évtizedeken át, egyik kutatás eredményeit sem tekinthetjük hitelesnek.

Milyen betegségektől véd meg a tojás?

A tojásban lévő kolin nevű vegyület nem csak az Alzheimer-kór kialakulásának megelőzésében játszik szerepet, de a máj egészségét is védi. A tojássárgája a lutein egyik legjobb forrása, ami egy pigment, amelyhez a jobb látás és a szembetegség alacsonyabb kockázata kapcsolódik.

Konklúzió: együk vagy ne együk?

Noha a kutatók még messze vannak attól, hogy megértsék, miért befolyásolnak a tojások különféleképpen bennünket, a legfrissebb kutatások túlnyomó többsége azt sugallja, hogy nem jelentenek veszélyt az egészségünkre, sőt, sokkal valószínűbb, hogy egészségügyi előnyöket nyújtanak számunkra.

Ennek ellenére valószínűleg nem egészséges a tojás „túladagolása”. Mindennapjaink során törekednünk kell a változatos, kiegyensúlyozott táplálkozásra, az egészséges, lehetőleg gyakori mozgással összekapcsolt életmódra.

