Nem veszélyeztetettebbek az allergiások: erre viszont jobb ha mindenki figyel

A jelenlegi ismeretek szerint nem veszélyezteti jobban a koronavírus az allergiásokat. A tapasztalatok szerint az allergiások nem fertőződnek meg könnyebben, mint az egészséges emberek - közölte Szigeti Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője. Hozzátette, hogy az allergia nem szerepel azoknak a betegségeknek a listáján sem, amelyek a koronavírus-fertőzés súlyosbodását okozhatják.

Fontosnak nevezte ugyanakkor, hogy az allergiások - mivel gyakrabban nyúlnak a betegség miatt irritált szemükhöz vagy orrukhoz - még nagyobb hangsúlyt fektessenek a kézmosásra és -fertőtlenítésre.

Az allergiásoknak azt is javasolta, hogy ne csak zárt környezetben, hanem kültéren is használjanak maszkot, mert az is véd a pollenektől. Az egyszerű orvosi maszk nem nyújt tökéletes védelmet, viszont az arcra jól tapadó FFP2-es típusú már igen.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!