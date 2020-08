Így induljon betegségek nélkül az ősz: a bükki füvesember tanácsai nyár végére

Tudta, hogy a kínai gyógyászat nyilván tart egy ötödik évszakot is, a nyárutót? Nem véletlen, hiszen ez az átmeneti időszak nemcsak a betakarítás, az új kenyér és szőlő ünnepe, hanem bizony az őszre-télre való felkészülés ideje is. Hogyan támogassuk szervezetünket az átmenet idején és készüljünk fel az őszre? Gyuri bácsi, a bükki füvesember tanácsai alapján kiderül, és azt is megtudhatjuk, hogy milyen gyógynövényeket gyűjthetünk most.

Augusztus végén a nyárra jellemző kiáradás, hőség alábbhagy, a természet is kezd átalakulni. Ez az átmeneti időszak a kínai gyógyászatban a Föld elem, a szervek közül pedig a gyomor és a lép tartozik (hiszen a gyomor megemészti, átalakítja a táplálékot, a lép pedig a vér útján táplálja a szervezetet). A bölcs kínai gyógyászat ilyenkor az emésztés támogatását, könnyű étkezéseket, zöldségek fogyasztását javasolja.

Aranyvessző

Gyuri bácsi – évszaktól függetlenül - a túlevést, a túlzott cukorfogyasztást tartja a mai ember legnagyobb problémájának. Nem véletlenül van annyi gyomorsavas, refluxos, elhízott és cukorbeteg ember manapság. A nyári össze-vissza evés után jól tesszük, ha egy kicsit diétázunk. Kerüljük a cukros ételeket, üdítőket, másrészt a vörös húsokat, belsőségeket, kávét, alkoholt, hogy csökkentsük a gyomorsavat és a vér húgysavszintjét. Gyomorsav-csökkentőnek a fehér akácvirág teájának kúraszerű fogyasztása ajánlott, míg általános tisztítónak a vízhajtó hatású, epe-, hólyag-, májtisztító aranyvessző javasolt. Ebből saját magunk is gyűjthetünk, mert épp most, augusztus derekán virágzik szerte az utak, szántók mentén a majd kétméteresre megnövő, sárga virágú Magas vagy Kanadai aranyvessző. Ügyeljünk rá, hogy csak tiszta helyről gyűjtsük, ahol permetszer, benzingőz nem érheti.

Erdei szederlevél

Ha kirándulunk, gyűjthetünk még erdei szederlevelet is. Élvezeti teaként is ihatjuk, hiszen régen Planta tea néven a fekete teát helyettesítő készítményként forgalmazták. Azonban ennél jóval többre képes! Az erdei szederlevél forrázata leginkább az ízületi betegségekre (reuma, köszvény) és kezdődő cukorbetegségre ajánlott. De hatásos az immunrendszer hibás működése ellen, és vérszegénységre is, mivel természetes vaspótló. Tonizáló és méregtelenítő hatása egyaránt van, épp emiatt teszi alkalmassá a magas húgysavszint okozta köszvény kezelésére is.

Fürtös menta

Gyűjthető még Gyuri bácsi kedvence is, a fürtös menta. „Na, ebből viszont, ahogy hűvösödik az idő, egyre szorgalmasabban igyuk a teát, hogy a nyirkos, megfázós őszre felvértezzük az immunrendszerünket” – Gyuri bácsi javaslata alapján. A fürtös mentával nemcsak a légúti megbetegedéseket előzhetjük meg, hanem – ahogy minden mentafaj - emésztésjavító és nyugtató hatással is rendelkezik. Jó az íze, a meleg nyári napokon hűsítő üdítőnek is kiváló. A teljes, virágos föld feletti részt gyűjtsük és sötét, száraz, szellős helyen szárítsuk.

Címlapkép: Getty Images

