Ez az egyik leggyakoribb újévi fogadalom: sorra buknak bele a magyarok

A felmérések szerint az USA-ban él a legtöbb elhízott ember a világon, utána Új-Zéland következik, majd a 3. helyen Magyarország áll. Európában, az elhízás tekintetében, elsők vagyunk:

Tény, hogy Magyarországon mind a férfi, mind a női elhízás tekintetében a világrangsor legelején áll. A jelenlegi adatok szerint az elhízottak száma hazánkban 32%, a túlsúlyosak, azaz számottevő súlyfelesleggel bírók aránya 28%. Összességében a felnőtt magyar lakosság 60%-a, azaz kétharmada valamilyen mértékben súlyfelesleggel küzd.

- emeli ki Dr. Gajdács Ágnes obezitológus szakorvos, a MediFat Klinika igazgatója.

A szakember szerint fontos, ha már elhízásról, mint népbetegségről beszélünk, a gyerekekről is szót ejteni. Ugyanis világszerte nő a kiskorúak körében is az elhízás gyakorisága. Ezen mutatók tekintetében még nem járunk a világ élvonalában, de Magyarországon is jelentős problémát jelent ez:

A felmérések szerint, korcsoportokként bontásban, a gyerekek 20-25 százaléka súlyfelesleggel küzd. Az esetükben az a legfőbb probléma, hogy sokkal könnyebben válhatnak elhízott felnőttekké, másrészt a gyermekkori elhízás hajlamosít bizonyos felnőttkori betegségekre, még akár úgy is, ha felnőtt korukban már nem lesznek túlsúlyosak.

- teszi hozzá.

Tehát – összegez a szakember - a teendők listájának első helyén a gyerekkori elhízás megelőzése és visszaszorítása áll, erre kéne leginkább koncentrálni.

Dr. Gajdács Ágnes szerint a nyugati világban már-már világjárványnak számító elhízás hátterében a civilizációs életmód áll. Sokan hangsúlyozzák a mozgásszegény életmódot, de ennél jóval fontosabb a táplálkozási szokások drasztikus megváltozása, az energiában gazdag, viszont értékes tápanyagokban szegény táplálékok túlzott mértékű fogyasztása - hosszútávon ez mind az elhízás hajlamát növelheti.

Mi alapján mondjuk valakiről, hogy túlsúlyos?

Az elhízás határát általában a testmagasságból és testsúlyból származtatott testtömeg index (BMI=body mass index) alapján határozzák meg. Ennél árulkodóbb, és sokkal fontosabb lehet annak ismerete, hogy mekkora az illető testzsírfeleslege, aminek méréséhez a szakemberek számára speciális gépek állnak rendelkezésre. (Olyanok, amelyek a zsigeri testzsírszázalékot is mérni tudják.) Másrészt fontos adat lehet a derékkörfogat, ez alapján könnyen megjósolható a szív- és a keringési, valamint az anyagcserebetegségek rizikója.

2020: egy súlygyarapodást elősegítő év volt

Elhízást segítő környezetben élünk, ezt a hatást egy nagyon tudatos életmóddal tudjuk csak csökkenteni. A 2020-as év, vele a világjárvány bizonyos szemléletváltozásokat is generált: felértékelődött az emberi kapcsolatok szerepe, illetve az emberek általában véve is sokkal fontosabbnak tartják az egészségükre való odafigyelést.

- véli Dr. Gajdács Ágnes.

2020-as év azonban – emeli ki – egy másik változást is hozott. Azzal, hogy nagyon sok ember életébe belépett az online oktatás és a home office, a súlygyarapodás is sokunknál elindult:

Bezártak az edzőtermek, de a kijárási korlátozások miatt általában is kevesebbet mozdultunk ki. Másrészt, ahogy egy páciensem fogalmazott: home office-ban túl közel van a hűtőszekrény, így jóval nehezebb ellenállni. 2020-ban egy olyan ismeretlen dolog szakadt ránk, amely nemcsak az egészséget, a munkát, hanem az egész életünket veszélyeztette. Sokakban ez fokozott stresszt és szorongást váltott ki. Az eszegetés pedig a stresszoldás egyik tipikus módja. A mostani téli, szürke időszak a hangulatot is negatívan befolyásolta, így nem csoda, hogy tavaly nagyobb volt az emberek súlygyarapodása, mint általában lenni szokott. Ezért is fontos lenne, ha minél hamarabb sikerülne leadni a plusz kilókat, hiszen a Covid-19 kockázatai között az elhízás is jelentős szerepet játszik. Természtesen voltak olyanok, akik ügyesek megoldották otthon is a sportolást, remekül kontrollálták ezeket a negatív folyamatokat, de ez a tábor a kisebb

Mi a baj az újévi fogadalmakkal, miért nem tudjuk betartani őket?

Évekkel ezelőtt felmérések alapján: az újévi fogadalmak 65-70%-át már az első 10-12 napon feladják, 10-15 % a következő egy hónapon belül lemond a fogadalomról. Hosszú távon, egy éves időtartamon belül mindössze 5-6% az, aki kitart az újévi fogadalma mellett. Dr. Gajdács Ágnes úgy véli, ebből a statisztikából is az látszik – hogy nagyon jó stratégiát kell kialakítani ahhoz, hogy az újévi fogadalmunkat sikerüljön megvalósítani.

Az első és legfontosabb ehhez, amit érdemes tudni, hogy a fogadalom még nem egy cél, csak egy röpke gondolat: „egy fellángolás, ami a pillanat hevében átfut az agyunkon. Ahhoz, hogy meg is tudjuk valósítani, konkrét célokat, és azokhoz vezető stratégiát is ki kell dolgozunk. Ezért is nagyon fontos előre tervezni!”

Jó, ha mindenekelőtt az ember rááll a mérlegre

Nem árt szembesülni az aktuális állapotunkkal, valójában hány kilók is vagyunk. Meglepő lehet, de nagyon sokan úgy akarnak fogyni, hogy nincsenek tisztában ezzel az első és legalapvetőbb adattal.

Fontos a helyes célmeghatározás

Pszichésen nagy változás – utal rá a szakember, hogy a Covid-19 miatt az emberek megtanultak itt és most gondolkodni és élni, megtanulták, hogy célkitűzésben rövidtávra is érdemes gondolkodni:

Hosszú évek tapasztalata, hogy a hosszútávú célok nem feltétlenül szoktak működni. A feladásnak egyik lényeges oka épp az, hogy túl hatalmasnak és messzinek tűnik az elérendő cél. Túl sokat kéne egyszerre változtatni ahhoz, hogy a vágyott célt elérjük. Sokan elkezdik a fogyókúrát, aztán 10-12 nap múlva rájönnek arra, hogy azt a fajta életmódbeli változást, amit kitűztek maguk elé, a hétköznapokba nem tudják egykönnyen betartani. Ezért fontos, hogy a cél mérhető és teljesíthető legyen, és szerepeljen benne jutalom. Ha csak az a cél, hogy x kilót akar fogyni - ez nem szokott működni. Ha fogyásról van szó, általában azt az érzést akarjuk elérni, amit az áhított súlyhoz képzelünk: milyen jó lesz majd, ha azt elérjük… Jobb, ha konkrét súly helyett olyan célokat tűzünk ki, ami sokkal kézzelfoghatóbb: például, hogy egy szeretett ruhába újra bele akarunk férni, javítani akarunk egészségi állapotunkon, jót tenne a párkapcsolatunknak, vagy valami fontos eseményre készülünk, például esküvőre - akkor ezek valós célok.

Nem mindegy: mikortól kezdjük el

A kutatások szerint az újévi fogadalmaknál szerencsés, ha az egy adott időponthoz kötődik, akkor könnyebben tudjuk teljesíteni: mert a fejünkben az a dátum szerepel. A szakember szerint nem baj, ha ez nem január elseje, lehet más is, bármi, ami segít, hogy valamihez viszonyítsuk a változást.

Türelem, türelem, türelem!

Sokan amiatt buknak el, hogy a azonnali haszon elve alapján a jutalmat túl hamar, szinte azonnal akarják. Ha ezt nem kapják meg, elvész a motiváció. Ezért is mindenképpen érdemes a naplózás, hogy folyamatosan tudjuk kontrollálni a táplálkozásunk, mikor mennyit eszünk, és napi szinten nyomon követhessük, valójában mennyit mozgunk.

Ahhoz, hogy egy-egy szokásunkon változtassunk, idő kell. Minimum 1-2, de akár 4-6 hónapra is szükség van ahhoz, hogy egy berögzült régi rossz szokásunk átalakuljon. Ehhez az akaraterőnek is trenírozni kell, mert az akaraterő olyan, mint egy izom, az elején hamar feladja, „izomláza” lesz. Amikor van egy fogadalom, mindent azonnal meg akarunk változtatni, akkor az akarterő egy edzetlen izom, nem bírja sokáig a hirtelen nagy terhelést… a lényeg az, hogy edzeni kell az akaratunkat, ezért is érdemes apró változtatásokban gondolkodni. Én azt szoktam mondani, hogy egy héten maximum 3 olyan szokás legyen, amit szeretnénk megváltoztatni. Amira addig koncentrálunk, amíg már azt nem érezzük, hogy az rendben van.

- véli a szakember, aki szerint mindig érdemes napi, egy heti, egy havi és egy 90 napos távú célokban és tervben is kigondolkodni – de egyszerre sose akarjunk 3 szokásuknál többön változtatni.

Melyik a legideálisabb fogyási módszer?

Dr. Gajdács Ágnes szerint nincs egyetemesen jó fogyókúrás recept, ami mindenkinek egyaránt hatásos. Olyan módszereket kell választani, ami nekünk bejön, számunkra hasznos. A férfiak inkább a mozgásban hisznek, a nők a táplálkozásuk megváltoztatásában - de például önmagában csak a mozgás biztosan nem lesz elég. Ezért is hangsúlyozza a szakember az egyéni állapotfelmérés fontosságát.

Nem hisz a drasztikus megoldásokban sem – mert azok ellen a pszichénk önkénytelenül próbál védekezni. A hatás-ellenhatás elve alapján: minél nagyobb a hatás, annál nagyobb az ellenhatás. A szakember segítségével lehet ezeket a hatásokat úgy alakítani, hogy az ellenhatástól ne kelljen tartani, ezért nagyon fontos, hogy nem jó minden embernek ugyanaz a fogyókúrás metódus.

Az újévi fogadalmak sikertelenségének hátterében sokszor a halogatás áll

Egyrészt hallogatjuk a kezdést, másrészt az is fontos szabály, hogy nem baj, ha már elkezdtük, hogyha egy-egy nap kimarad, de maximum 2 napnál többet ne lazítsunk! Mert a régi rossz szokások így nem tudnak törlődni, és a fogyókúránkat is abba fogjuk hagyni.

Nehéz elfogadni, de a fogyás, ahogy a hízás is, egy lépcsőzetes folyamat

A fogyás, ahogy a hízás is lépcsőzetesen megy végbe: mindig vannak stagnálások, amikor megáll a folyamat, aztán ugrunk a súlyban fel vagy lefelé:

Az a tapasztalat, hogy a második ilyen stagnálás közben szokták leggyakrabban abbahagyni a fogyókúrát. Ha jó a cél, és az ehhez kapcsolódó motiváció, akkor ezek a stagnáló időszakokban is segíthetnek. Jól jön ilyenkor a naplózás! Azzal is érdemes tisztába lenni, hogy a súly stagnálását betegség is okozhatja, de kiváltó oka lehet a nagyon intenzív mozgás is, amikor az izomtömeg nő, így a testsúly nem változik, vagy akár növekedhet, miközben a zsírtömeg csökken.

- teszi hozzá.

Ki gondolná, de rendkívül fontos tényező: az alvás rendezése

A szakember szerint nem árt, ha néhány napig azt is figyeljük, mikor fekszünk le, mikor kelünk fel, hányszor ébredtünk fel éjszaka, mert a nem megfelelő alvás is elősegítheti a fogyási folyamat sikertelenségét.

Végezetül, pár alapvető szokás, amin érdemes változtatni, ha fogyni szeretnénk (de fontos: mindig csak 3-at jelöljünk ki célként!)

A folyadék fogyasztás rendezése.

A zöldség és gyümölcs fogyasztása napi szinten elengedhetetlen - 5 adag (1 adag=8 dkg), elosztva, ajánlott mindennap (a gyümölcs legyen a kevesebb).

Az alvás rendezése.

A tél második feléhez közeledünk, így még fontosabb a vitaminok, nyomelemek pótlása – kiemelten fontos a D3 vitamin, súlyfelesleg esetén min. napi 3-4 ezer NE adagban.

Lefekvés előtt 4-5 órával ne együnk már, mert az alvás minőségét rontja.

Címlapkép: Getty Images

Ne maradj le a 10 millió forintos támogatásról! A friss statisztikák szerint már több mint 500 milliárd forintnyi babaváró hitelt igényeltek a magyar családok. A termék népszerűsége nem véletlen, a feltételek teljesítése esetén ugyanis nem kell visszafizetni az akár 10 milliós támogatást. Külön ki kell emelni, hogy a babaváró program 2020 keretében felvett személyi hitel szabad felhasználású, azaz bármire elkölthető. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a babaváró hitelhez minden bank más feltételeket szab: például más az elvárt minimális jövedelem és a jövedelem terhelhetősége. A megújult Pénzcentrum babaváró hitel kalkulátor az aktuális banki feltételek alapján pontosan megmondja, melyik banknál milyen feltételekkel kaphatsz kamatmentes hitelt. Kalkulátorunkban egy kattintással megtudhatod, hogy a jövedelmed alapján mely bankoknál érhető el számodra a babaváró hitel. Ne maradj le a támogatásról, még akkor sem, ha nem tervezel gyereket, mert ügyesen befektetve még így is megérheti igényelni a babaváró hitelt.