Döbbenetes statisztika: a karantén alatt alkoholba fojtotta bánatát a magyar

A tavalyi és az azt megelőző évi statisztikai adatok összehasonlításából egyértelműen látszik, hogy pontosan mikor is kezdődött a COVID-19 miatti lezárás, és hogy az az okozta stresszt és szorongást alkohollal és (főleg) cigarettával kezelte a lakosság - szúrta ki az mfor.hu.

2019-hez képest nézve februárban 75, márciusban pedig majdnem 50%-kal nőtt az alkoholfogyasztás. Cigarettából februárban és márciusban is 13%-kal több fogyott, míg az egyéb dohánytermékek piaca 16 és 20%-ot ugrott a két hónapban 2020-ra.

Mindkét kategória (alkohol és dohány/cigaretta) fogyasztásában viszonylagos stagnálás jött április-májusban, majd a karantén végeztével, nyáron – feltehetőleg a szabadabb kijárás és az újra kinyitó vendéglátóhelyeknek köszönhetően – ismét nagyobb ugrás jött: alkoholtermékből júniusban 12, júliusban 28%-kal fogyott több 2019-hez képest - számolt utána a Telex is.

Ami az éves összevetést illeti, alkoholból 10%-kal fogyott több 2020-ban, mint 2019-ben, a dohánytermékek között viszont minimális, alig 1%-os volt az elmozdulás, a cigaretta tehát csak a karantén bezártsága alatt fogyott jobban.

Mindez annak fényében különösen aggasztó, hogy a WHO pár éve több mint 900 ezerre lőtte be a magyarországi alkoholisták számát. Hozzátéve például, hogy nálunk a felnőtt férfiak több mint harmada fogyaszt káros módon szeszt, tehát a veszélyeztettek száma is elég magas volt már eddig is.

Címlapkép: Getty Images

