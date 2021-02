Ne költs egy vagon pénzt gyümölcslevekre: így készítheted el fillérekből otthon is

A hazai üdítőital-gyártók tisztában vannak azzal, hogy felelősséggel tartoznak termékeik minőségért és fogyasztóink egészségéért. Tisztában vannak azzal is, hogy a modern társadalom életmódbeli változásainak, a XXI. század népegészségügyi kihívásainak kezelése összetett, a társadalom minden szereplőjét egyaránt érintő kérdés. Ezért vállalják, hogy az alkoholmentes italok átlagos cukor- és kalóriatartalma 2020. év végéig 50 százalékkal lesz kisebb a 2010-es értéknél. Az üdítőitalok összes cukortartalma gyakorlatilag kizárólag hozzáadott cukorból származik

- olvasható a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség közleményében.

Ahogy írják, Magyarországon évek óta csökken az átlagos cukorfogyasztás. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint hazánk a cukorfogyasztás szempontjából nemzetközi szinten is kedvező mutatókkal rendelkezik, fele pl. a spanyol vagy az angliai fogyasztásnak. A teljes energia-bevitel mindössze 7 – 8 %-áért felelős a hazai cukorfogyasztás [WHO ajánlás: 10 %].

Az üdítőkkel bevitt kalória mennyisége:

férfiaknál az összes kalória bevitel 1,5 %-a,

nőknél az összes kalória bevitel 2 %-a.

Tudományos tény, hogy az egészséges életmód kialakításában a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett rendkívül fontos szerepet játszik a megfelelő testmozgás. A magyar lakosság ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban rendkívül mozgásszegény életmódot folytat. A témában készült uniós és hazai felmérések megállapították, hogy a lakosság több, mint fele semmilyen testmozgást nem végez. Padig a Cambridge-i Egyetem kutatása szerint a testmozgás hiánya az elsődleges oka a szív- és érrendszeri betegségeknek.

Az elmúlt években a hazai üdítőital ágazat számos intézkedést tett a lakosság egészségi állapotának, a népegészségügyi mutatók javításának érdekében, élen jár az innovációban, a termékek energiatartalmának csökkentése terén. Az alkoholmentes italok (szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek, jeges teák) átlagos cukor- és így kalóriatartalma évek óta jelentősen csökken. Erre szükség is van, hiszen a fogyasztás csak növekszik.

Mit isznak a magyarok és mennyit?

A szövetség adatai szerint az alkoholmentes italok (ízesített vizek, szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek, jeges teák, szörpök) összesített forgalma Magyarországon 2007 és 2013 között 27 százalékkal csökkent, a 2014-ben kezdődött növekedés után 2019-ben 2018. évhez viszonyítva közel 4%-al emelkedett.

A szénsavas üdítőitalok – beleértve az ízesített vizeket is – piaca, amely az utóbbi évtizedben 31 százalékkal csökkent, az előző évek növekedése után 2019-ben az előző évhez képest 2,7 százalékkal nőtt.

A gyümölcslevek fogyasztása (amelyekből a 2007-es csúcs évhez képest 35 százalékkal fogyott kevesebb 2013-ban) a 2014-ben megkezdett növekedés után 2019.évben összességében szintén nőtt, de nem egyforma mértékben. A szegmensen belül a 100 %-os gyümölcslevek (juice-k) forgalma 2018-hoz viszonyítva közel 9 %-al növekedett, a gyümölcsnektárok forgalma több, mint 10 százalékkal csökkent, a gyümölcsitalok piacának növekedése 7 százalék volt.

Inkább dobd össze otthon!

A boltokban vásárolt gyümölcslevek, szörpök, a szabályozások ellenére is még bőven tartalmaznak szinezékeket, cukrokat. Ráadásul ezek között a termékek között is bőven van külünbség. A bio termékek ára akár a többszöröse is lehet az olcsóbb, alacsonyabb gyümölcstartalmú leveknél. Ennek oka, hogy a drágább italok készítéséhez több gyümölcsöt használnak, néha megesik, hogy biogyümölcsöket is.. Másrészt pedig előnyük, hogy hígítatlanok. Ez viszont megemeli az árukat, ami azt eredményezi, hogy a legtöbb esetben inkább az alacsony gyümölcstartalmú, visszahígított leveket vásároljuk meg.

Éppen ezért, ha nem akaruk több ezer forintot a boltokban hagyni, néhány doboz gyümölcsitalért, akkor a bolti italok helyett megéri otthon készíteni, házilag vegyes gyümölcslevet, limonádét vagy szörpöket. Ezek összetételét ugyanis mi szabályozhatjuk, valamint az édesítőszereket is magunk választhatjuk ki.

Ehhez pedig összegyűjtöttünk néhány receptet, amit bármikor elkészíthetsz, nem kell vele nyárig várni!

Limonádé

A limonádé készítése bármikor kivitelezhető, hiszen kevés hozzávaló szükséges hozzá és tényleg olcsón megúszható ital. Ráadásul szinte az összes gyümölcsből elkészíthető. Viszont azt kevesen tudják, hogy az igazi limonádé alapja a cukorszirup (amit bármilyen általunk kedvelt édesítőszerből előállíthatunk, péládul barna, fehér, nád, esetleg xilit).

A tökéletes sziruphoz azt kell figyelembe venni, hogy egy rész vízhez, egy rész cukrot kell adagolni. Ha tehát 1 dl vizet használunk, akkor 1 dl cukrot kell hozzáöntenünk. Ha megvan az adagolás, akkor utána a vizet felforraljuk, majd beleöntjük a cukrot. Időnként megkeverve addig gyöngyöztessük, amíg a cukor föl nem oldódik benne. Ezt követően hűtsük ki. Ez az alap, amit egy tiszta üvegbe töltve hetekig tárolhatunk, hiszen a cukor kitűnő konzerváló szer.

Fogyasztás előtt a kancsó aljára tegyünk néhány jégkockát - ez persze télen kihagyható lépés - majd szűrőn, vagy az ujjainkon keresztül facsarjunk rá a citromokat, töltsük rá a szirupot, szórjunk rá néhány mentalevelet, alaposan keverjük el, végül öntsük fel vízzel, ásványvízzel.

Szörp

A szörpök készítése sem bonyolul feladat, ráadásul tartósítószerre sincs szükségünk hozzá. Szintén a legtöbb gyümölcsből előállíthatók, korábbi cikkünkben a bodzaszörp elkészítését mutattuk be, most egy epres verziót mutatunk.

Hozzávalók:

1 kg eper

2 ek cukor

1 citromból nyert citromlé

1 lime-ból nyert limelé

1 csokor bazsalikom

400 g cukor

3 dl víz

Az epret megmossuk, megtisztítjuk, majd olyan apróra vágjuk, amilyen apróra csak tudjuk. Az epret egy tálba tesszük, és hozzáadunk két evőkanál cukrot, illetve a lime- és citrom levét. Átkavarjuk, és egy éjszakát hagyjuk így állni. Másnap az epret finom szitán vagy gézlapon átszűrjük. Fontos, hogy ne passzírozzuk, mert akkor zavaros lesz a szörp. A cukorból és a vízből szirupot főzünk, és hozzáadjuk az eperléhez. Az egészet visszatesszük a tűzre, és felforraljuk. Ezután elzárjuk alatt a lángot, és beletesszük a bazsalikomot, és egy órát áztatjuk benne. Kivesszük a bazsalikomleveleket, üvegbe töltjük, és lehűtjük, majd vízzel felöntve szépen megisszuk.

Gyümölcslevek:

Ha van egy jó turmix a konyhában, szinte mindenből készíthetünk levet. Ráadásul ezeket a gyümölcsleveket a hűtőszekrényben tárolva akár 3 napig is elállnak.

Íme néhány népszerű párosítás:

Kivi–eper: Turmixolj össze 1 kivit 20 dkg mirelit eperrel és 1/2 banánnal! Öntsd fel kb. 1 dl narancs- vagy almalével!

Banán–alma: Mixelj össze 2 hámozott almát 1 nagy banánnal és 1 sárgabarackkal (befőtt is jó)! Citromlével és 1 tk mézzel vagy juharsziruppal ízesítheted. Öntsd fel 1/2 dl almalével!

Bogyós mix: Pürésíts 10-10 dkg málnát, szedret és áfonyát, majd engedd fel kb. 1 dl szőlőlével! Ízesítheted 1-2 tk mézzel.

