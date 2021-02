Földet örökölt? Egyáltalán nem biztos, hogy a tulajdonosa lehet (x)

A föld öröklésére különleges szabályok vonatkoznak, más a helyzet a törvény és más a végintézkedés szerinti öröklésnél. Ha valaki felmenőjétől örököl a törvényes öröklési rend szerint, akkor korlátlan méretű földterülethez juthat, mivel a törvényes öröklés útján történő tulajdonszerzés nem tartozik a földtörvény hatálya alá.

A végrendeleti örökösnél számít a földtulajdonkorlát

Ha azonban az örökhagyó végrendeletet hagy maga után, amelyben olyan rokonának, például unokatestvérének vagy akár a szomszédjának szánja saját földjét, aki nem törvényes örököse, akkor a hagyatéki eljárásban a közjegyzőnek meg kell keresnie a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt, amelynek jóvá kell hagynia a tulajdonszerzést. A kormányhivatal földhivatali osztálya megvizsgálja, hogy a tulajdonszerzés nem eredményezi-e a földtörvényben meghatározott tulajdonszerzési korlátozás megsértését vagy megkerülését. A vizsgálat alapján hatósági bizonyítványt ad ki vagy annak kiadását megtagadja. Ezt a szabályozást elsősorban azért alkották meg, hogy megakadályozzák a túlzott földtulajdon-koncentrációt.

Ha a megjelölt örökös nem földműves, akkor a megszerzendő földdel együtt sem lépheti át az egyhektáros, ha pedig földműves, akkor a háromszáz hektáros földtulajdon-korlátot. Ha az örökös a végrendeletben neki szánt földtulajdonnal átlépné a korlátozást, akkor a kormányhivatal nem járul hozzá a tulajdonszerzéshez, így pedig a közjegyző nem adhatja át részére az érintett termőföldhagyatékot.

A közjegyzőnek például akkor is a kormányhivatalhoz kell fordulnia, amennyiben az örökösök osztályos egyezséget kötnek a hagyatékba tartozó földről, hogy a végrendeletben meghatározottaktól vagy a törvényes öröklés szerinti felosztástól eltérően részesedjenek abból. A kormányhivatal ebben az esetben is megvizsgálja, hogy az örökös tulajdonszerzésének a földtörvény szerinti feltételei fennállnak-e. Ha a vizsgálat alapján megtagadja a hatósági bizonyítvány kiadását, akkor az egyezség semmis, és azt nem hagyja jóvá a közjegyző.

Kié lesz az örökség?

Tisztán végintézkedésen alapuló öröklés esetén, ha a kormányhivatal megtagadja a földszerzéshez szükséges hatósági bizonyítvány kiadását, akkor az érintett földterület esetében a törvényes öröklés rendje érvényesül. Amennyiben nincs, aki a törvényes öröklés rendje szerint örököljön, úgy az állam a törvényes örökös. Ebben az esetben a végrendeleti örököst kártalanítás illeti meg. A kártalanítás összege az ingatlan értékbecslésében megállapított érték, melyből le kell vonni az államot terhelő hagyatéki tartozások összegét.

Ugyanakkor a földtörvény nem rendelkezik a végrendeleti örökös kártérítéséről, ha helyette nem az állam, hanem a törvényes örökös örökli a földet. Ebben az esetben a végrendeleti örökös a polgári jog alapján többféleképpen, például közjegyző előtti egyezségi eljárás keretében is megpróbálhatja érvényesíteni vagyoni igényét.

Külföldi állampolgár örökölhet földet?

Az európai uniós szabályok értelmében az összes EU-s tagállam állampolgárára ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a magyar állampolgárokra. Unión kívüli állampolgár viszont végintézkedéssel nem örökölhet földet, csak a törvényes öröklés útján.

Ha valaki szakemberhez fordul, így ügyvéd vagy közjegyző közreműködését kéri a végrendelete elkészítéséhez, minimalizálható a valószínűsége annak, hogy olyan emberre hagyja a földjét, aki a törvényi korlát miatt nem kaphatja azt meg. Emellett a szakember arra is odafigyel, hogy a közreműködésével készített végrendelet formai és tartalmi szempontok alapján is érvényes legyen. A közjegyzőnél készített végrendelet ténye emellett bekerül a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába is, ami garanciát jelent arra, hogy az biztos előkerül a hagyatéki eljárásban.

