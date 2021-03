Figyelem: hétvégén jön az óraátállítás, egy órával kevesebbet alhatunk

Vasárnap ismét óraátállítás, vagyis kezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, hogy

egy órával kevesebbet alhatunk, viszont aznap már este 7 óráig lesz világos.

Lehet, hogy nem is utoljára kell ezzel foglalkoznunk (bár az átállás sokak szervezetét megviseli), hiszen arról már döntött az Európai Parlament, hogy eltörlik a váltást, de erről még a tagállamok vezetőinek is meg kell egyezniük - számolt be az RTL Klub híradója.

Arról minden ország maga dönt, hogy a téli vagy a nyári időszámítást vezeti-e be.

A kormány szerint Magyarországnak a nyári időszámítás lenne kedvezőbb, így 3 és fél hónappal több világos este lenne.

