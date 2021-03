Ne dobd ki a drága kávézaccot: íme 6 tipp, amivel ezt is újrahasznosíthatod

A Portfolio korábbi cikke szerint nagyot emelkedett a kávé árfolyama, miután a koronavírus járvánnyal kapcsolatos lezárások közepette sokan otthon ragadtak, és otthonukban sem kívántak lemondani a napi koffein-adagjukról. Az elemzők szerint kérdéses, hogy mi történhet a kávéárakkal akkor, ha túl leszünk a koronavírus-járványon és feloldják a korlátozó intézkedéseket, azonban úgy vélik, hogy a fogyasztók egy bizonyos ponton csökkentik majd a felhalmozott készleteiket, és azokat nem pótolják majd: szerintük a jelenlegi extra kereslet a 2020/2021-es év folyamán egy pontján valószínűsíthetően kieshet majd a piacról a következő évben.

Ahogy szerte a világban, úgy itthon is egyre szélesebb körben fogyasztják a vásárlók a kapszulás kávékat. Viszont, ahogy a Pénzcentrum korábban beszámolt róla, a kávék között leginkább a kapszulás verziók ára emelkedett a nagyobb mértékben. Ezek közül is a legújabb piaci szereplők termékei. Mint írták, Magyarországon gyakorlatilag 5 éve beállt a kávékapszula piac. Az árak alig változtak, az üzletek sajátmárkás termékei még mindig majd feleannyiba kerülnek, mint az eredeti Nespresso kapszulák. Időközben ugyanakkor új kapszula főzők is érkeztek, ezek azonban átlagosan, ha lehet, még drágább kapszulákkal működnek, mint sok Nespressós.

A kávézás egyik legkényelmesebb válfajában hiába lett tehát nagyobb a verseny, az árak szinte semmit nem változtak. Más kávékészítési módokhoz képest azonban az árak továbbra is kiemelkedően magasnak mondhatók. Éppen ezért nem csoda, hogy sokan áttértek a darálós gépek használatára, hiszen egy-egy csomag szemes kávé sokszor hosszabb ideig elég, illetve olcsóbb befektetésnek minősül.

Mi legyen a maradékkal?

Ugyan sokan fogyasztanak kávét, a zaccal nem sokan tudnak mit kezdeni. Pedig sok praktikus felhasználása van otthon és a kert környékén, ráadásul titkos összetevője lehet a hétköznapokban a szépségápolási rutinunknak is. Most annak jártunk utána, hogyan használhatjuk fel különböző módokon a felhalmozott kávézaccot.

Tápláld a talajt A legtöbb talaj nem tartalmazza az optimális növényi növekedéshez szükséges alapvető tápanyagokat. Ráadásul a növények növekedésével a talaj is veszít tápanyagtartásából és szép lassan kimerül. Éppen ezért a legtöbb kertet műtrágyázni kell, hogy a növények a túléléshez szükséges tápanyagokkal rendelkezzenek. Viszont a kávézacc számos kulcsfontosságú ásványi anyagot tartalmaz, ami szükséges a növények növekedéséhez, például nitrogént, kalciumot, káliumot, vasat, foszfort, magnéziumot. Ennek mentén, ha a talajba juttatjuk a kávézaccot, ezek mind bekerülnek a földbe, majd a növénybe. Ráadásul a kártevők is nagyobb valószínűséggel kerülik el növényeinket. Komposztálj! Ha nincs azonnal szükség műtrágyára, akkor komposztálhatjuk a kávézaccot későbbi felhasználásra is. A komposztálás egy természetes folyamat, amely a szerves termékeket, például az ételmaradékokat és a kerti növényhulladékot sötét, gazdag anyaggá alakítja, ami tápláló lesz növényeink számára. Egy tanulmány megállapította, hogy a kávézaccal és konyhai hulladékkal készített komposzt tápanyagokban gazdagabb volt, mint a pusztán növényi hulladékkal készített. Űzd el a rovarokat! A kávéban található egyes vegyületek, például a koffein és a diterpének mérgezően hatnak a rovarokra, ezért érdemes kipróbálni, ha sok kártevő jelentkezik a kertünkben. Hatékonyan elriasztják a szúnyogokat, a gyümölcslegyeket, egyéb kártevőket. Sőt a csigák elűzésében is kiválóan alkalmazhatók. Csak szórjuk a növény köré a zaccot, vagy forgassuk a földjébe. Ezután biztosan lecsökken a kerti kártevők száma a növények körül. Fürdetésre fel! A bolhák gyakori problémát jelentenek háziállatoknál, és kezelésük költséges, időigényes lehet. Számos bolhaeltávolító termék található a piacon, de néha érdemes természetes alternatívákat is kipróbálni. A bolhák viszont nem szeretik a kávét, éppen ezért érdemes a kávézaccot természetes kezelésnek tekinteni. Samponozás után egyszerűen dörzsöljük be kedvencünk szőrében a zaccot. Ezután öblítsük le, és hagyjuk, hogy kedvencünk megszáradjon a szokásos módon. Ugyan a kávézacc természetes módszer, de van, hogy kevésbé hatékony, mint a vényköteles termékek. Ezért, ha kedvencünkből továbbra is bolhásnak bizonyul, érdemes felvenni a kapcsolatot egy állatorvossal, hogy megvitasuk milyen állatbarát lehetőségek állnak fent a kezelés során. Űzd el a szagokat! A kávézacc nitrogént tartalmaz, amely szénnel kombinálva segít eltávolítani a kellemetlen szagokat a levegőből. Más szavakkal, a kávézacc segíthet felszívni és megszüntetni a szagokat. Helyezzünk egy tálka kávézaccot a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, ezzel semlegesíteni tudjuk a szagokat. A régi zoknit vagy harisnyanadrágot kávézaccal is megtölthetünk. Ezeket cipőbe, tornazsákba, a hálószoba fiókjaiba, az autóülés alá vagy bárhová elhelyezhetjük, ahol szagtalanításra van szükség. Működni fog! Szépségtrükk a javából! A kávézaccban található durva részecskék hámlasztó szerként segítenek eltávolítani a szennyeződéseket és az elhalt sejteket a bőrről. Egyszerűen keverjünk össze ávézaccot egy kis vízzel vagy kókuszolajjal, és kézzel dörzsöljük be vele az arcunkat vagy a testünk többi felületét. A kávézacc kis mennyiségű mézzel is keverhető, így hámlasztó ajakradírként használható. Ráadásul a kávézaccban található koffein erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megvédhetik a bőrt a napsugárzástól, emellett fokozhatja a véráramlást, amely elősegíti a bőr általános egészségét.

