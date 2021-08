Mikor terem a fekete retek és mi mindenre jó? Az epekő oldása fekete retek csepp segítségével

A fekete retek egy olyan igazi íz- és vitaminbomba, aminek jótékony egészségügyi hatásairól, felhasználásáról csak kevesen tudnak, azonban a fekete retek kétség kívül a téli időszak egyik legegészségesebb, leghasznosabb gyógy- és zöldségnövénye. Cikkünkben a fekete retek termesztéséről és felhasználásáról árulunk el hasznos tudnivalókat: tudd meg, a fekete retek mikor érik, fekete retek hol kapható, mikor van szezonja a fekete retek fogyasztásának!

Fekete retek mikor fogyasszuk, mikor terem a fekete retek és hogyan tartósítható a fekete retek télire? Milyen fekete retek recept elkészítését ajánljuk olvasóink számára, hogy a téli, zöldségekben- és gyümölcsökben szegényebb időszakban is bevihessük szervezetünkbe az előírt napi rost-, vitamin- és ásványianyag-mennyiséget. Érdekesség, hogy a fekete retek gyógyhatása sem elhanyagolható: mind a nyers fekete retek, mind a fekete retek csepp fogyasztása segít a kiválasztó- és emésztőrendszerünknek a normál működés fenntartásáért.

Milyen növény a fekete retek?

Habár sokan nem tudják, a fekete retek az egyik legértékesebb és legkönnyebben termeszthető konyhakerti növény, ami sokáig eláll, így a fekete retek télen is frissen fogyasztható. A fekete retek már az ókori Egyiptomban és Görögországban elterjedt retekféle volt, népszerűsége a középkoron át a modern időkig töretlen maradt az Európai városokban is. Habár a fekete retek termesztése és fogyasztása Magyarországon nem kifejezetten népszerű, gyógyhatása miatt a kiválasztórendszeri problémákkal küzdő betegek gyakran fogyasztják nyersen, illetve fekete retek csepp formájában is.

A fekete retek a káposztafélék családjába tartozik, egy lágyszárú, kétéves növény, amelynek a gumóját fogyasztjuk jótékony hatásaiért. A fekete retek gumója a cékla alakjára és méretére emlékeztet: a fekete retek héja egészen sötétbarna/fekete árnyalatokban játszik, a gumó belseje azonban fehér. A fekete retek szárai húsosak, elágazóak, magasra növőek, fürtvirágzata rovarmegporzással termékenyül meg.

Mikor terem a fekete retek, a fekete retek mikor érik?

A fekete retek tenyészideje 90 és 130 nap közé esik, ez az az időintervallum, amikor a fekete retek szedésérett. A fekete retek vetése magról történik: a magokat a második évben tudjuk begyűjteni, a fekete retek virágzását követően, július tájékán. Ültetését tekintve a fekete retek vethető fő- vagy utóveteményként is, előveteményei olyan trágyázott zöldségfélék, amelyek lekerülnek június végéig.

A fekete retek ültetése általában június folyamán vagy júliusban esedékes: a magokat 2-3 centiméteres mélységben kell elvetnünk, jól megmunkált, laza talajban. Nincs különösebb igénye a gondozás terén: a fekete retek egy aránylag igénytelen kultúrnövény, azonban, ha a sor túl sűrűre sikeredett, keléskor érdemes megritkítani, illetve ügyeljünk a gyomtalanításra is.

A fekete retek a gondozását tekintve egy aránylag fény- és vízigényes növény – habár jó szárazságtűrő veteményként tartjuk számon -, ami alapvetően a magasabb, 15° körüli átlaghőmérsékletet kedveli. A fekete retek megköszöni az őszi szerves trágyázást, illetve érdemes odafigyelnünk az olyan kártevők támadására, mint a drótférgek, vagy a cserebogár.

A fekete retek betakarítása októberben, még az első fagyok beállta előtt történik, egyszerűen eltehető homokba dugva – lehetőleg a gumók ne érjenek egymáshoz – a pincében tárolva, így egész télen fogyaszthatunk a zöldségből. Célszerű a fekete retek tövén hagynunk 3-4 centiméternyit a húsos szárból is, hogy tovább megmaradjon a fekete retek frissessége.

Fekete retek mikor együk?

Arról, hogy a fekete retek mikor fogyasszuk, már eleve árulkodik a zöldség téli jellege: fogyasszuk a fekete retket akár nyersen, akár sütve vagy más módon feldolgozva, novembertől februárig, azonban a tavaszi, nyári időszakban már nem érdemes az előző évi fekete retek termés maradékát fogyasztanunk, ugyanis felváltják azt az új szezonzöldségek, gyümölcsök.

A fekete retek gyógyhatása

A népi gyógyászatban évezredek óta alkalmazzák a fekete retket, mint általános erőnlétjavító-szert, illetve emésztésjavító, epehajtó, féreghajtó és epekőképződés-gátló természetes gyógyszerként is elterjedt az használata. A fekete retek alkalmazható húgyúti problémákra, a hormonoktól való megtisztulásra és a haspuffadás okozta panaszok enyhítésére is.

A fekete retek gazdag B1-, B2-, és C-vitaminokban, illetve olyan ásványi anyagokban, mint a kalcium, a kálium, a foszfor és a magnézium. A fekete retek héjában és húsában találhatóak továbbá jótékony hatású enzimek, illóolajok és flavonidok, amelyek regenerálják a májat, serkentik az epetermelést és tisztítják a vért. A fekete retek vízhajtó élelmiszerként is népszerű, ugyanis fokozza a kiválasztórendszer működését, illetve felveszi a küzdelmet az olyan emésztőrendszeri népbetegségek ellen, mint a reflux, a székrekedés, emellett kiölik a bélrendszerünkből a kórokozókat, parazitákat.

A fekete retek immunerősítő hatásának köszönhetően a beteg szervezet könnyebben megküzd a vírusfertőzésekkel, például az influenzaszerű és megfázásos megbetegedések ellen is hatékony (kifejezetten jó ilyenkor a fekete retek mézzel). A fekete retek mindemellett remek természetes gyógymódja a pajzsmirigy túlműködésnek is.

Az epekő oldása fekete retek segítségével

Az epekő oldása fekete retek segítségével is történhet, természetesen csak akkor, ha az orvosunk engedélyezi vagy javasolja azt, ugyanis számos különböző típusú epekő és epebetegség létezik, amelyek ellen nem szabad felelőtlenül sem gyógynövényeket, sem más, vény nélkül kapható étrend-kiegészítőket szednünk. A fekete retek epekő ellen leginkább a megelőzésben játszik szerepet: fogyasszuk azt a tél során heti rendszerességgel, így javítjuk immunrendszerünk és a húgyutak általános egészségügyi állapotát is.

A fekete retek csepp használata

A fekete retek csepp a fekete retek magjából sajtolt olajból készül, ami tartalmazza és koncentrálja a fekete retekben megtalálható illóolajokat, vitaminokat. Használjunk napi 12 cseppet, fogyasszuk azt egy pohár vízben elkeverve, kúraszerűen, ne pedig állandó jelleggel.

Fekete retek hol kapható?

A fekete retek az ősz és a tél folyamán bármelyik nagyáruházban fellelhető, egyszerű és olcsó élelmiszer. Érdemes utánanéznünk a zöldségnek a kisboltokban, termelői piacokon is, ahol rendszerint nagy a választék a különböző, hazai termelésű gumós zöldségfélékből.

Egyszerű fekete retek recept

A fekete retek úgy a legegészségesebb, ha nyersen fogyasztjuk el azt, de érdemes kipróbálnunk a főtt, illetve a sült fekete retket is, amit elég egy kevés sóval, borssal és olívaolajjal ízesítenünk. A fekete retek mézzel is nagyon finom, attól függően, hogy egy édes-savanyú, vagy inkább egy sós ízvilágú salátát szeretnénk készíteni belőle. Reszeljük le a fekete retek gumóit nyersen, majd keverjük össze tetszőleges alapanyagokkal, például almaecettel, mézzel, joghurttal és kész is a mennyei egészségbomba fekete retek felhasználásával!

Címlapkép: Getty Images