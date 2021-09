Ebben sokat fejlődött a legtöbb magyar: tízezreket költünk az egészségünkre

A koronavírus-járvány az élet számos területére hatással volt, így a sportolási szokásokra, valamint az egészségtudatosságra is. A megkérdezettek több mint fele, 54 százaléka egészségesebben táplálkozik, próbál vitamindúsan étkezni, 53 százalék jobban figyel az egészségére, 25 százalék pedig többet sportol a járvány kitörése óta – derült ki a GymBeam vásárlók között végzett felmérésből. A válaszadók 44 százaléka egyébként a járvány előtt is rendszeresen sportolt, méghozzá heti 4-5 alkalommal.

A kutatásból az is kiderül, hogy a megkérdezettek legnagyobb része nem változtatott a sportolási szokásain, de 21 százalék azóta másfajta, otthonról is végezhető mozgásformát választott. Ehhez pedig a többség vásárolt is kiegészítőt, a legtöbben, 41 százalék erősítő gumiszalagot szerzett be, 31 százalék pedig kézi súlyzót.

Tavaly a legnagyobb növekedés az otthoni edzőeszközök (+ 355%), a vitaminok és ásványi anyagok (+ 142%), az étkezéshelyettesítő (+ 180%), valamint az egészséges ételek kategóriában volt érezhető. Idén is ugyanezt tapasztaljuk, de visszafogottabb növekedéssel. A pandémia alatt robbanásszerűen nőtt a vitaminok, főként a C- és D-vitaminok, illetve a multivitamin-komplexek kategóriája, amely jól mutatja, hogy a vírus hozományaként a lakosság tudatosabban fogyasztja ezeket a termékeket és odafigyel az általános egészségére, immunrendszere támogatásra

- mondta Szász Judit, a GymBeam Magyarországért felelős country menedzsere.

Hozzátette, hogy emellett a kollagénes és proteines termékek trendje továbbra is töretlen, sőt egyre többen és egyre idősebb vásárlók is keresik, és iktatják be ezeket a termékeket az étrendjükbe, még akkor is ha csak mérsékelten jelenik meg a sport az életünkben. A fehérje az örök favorit, a többség nem követ speciális diétát

A válaszadók nem tartják elegendőnek az egészséges, vitaminban gazdag élelmiszerek fogyasztását, több mint 70 százalékuk szed vitaminokat, ásványi anyagokat is az egészséges táplálkozás mellett.

A kutatás a táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos vásárlási és fogyasztási szokásokat is vizsgálta, a megkérdezettek közül csupán 1 százalék jelölte, hogy nem fogyaszt táplálékkiegészítőt. A legnépszerűbb a fehérje lett, melyet a válaszadók 80 százaléka fogyaszt rendszeresen, utána a C-vitamin (69 százalék), a D-vitamin (62 százalék) és a magnézium (61 százalék) következik a sorban, de a multivitamin és a kollagén is szerepel a válaszadók több mint felénél az étrendben. A fogyasztók döntését leginkább a termék hatóanyaga befolyásolja a vásárlás során, de a válaszadók több mint fele fontosnak tarja a szakértői véleményt is a termékkel kapcsolatban, illetve a termékleírás is fontos szerepet játszik a döntéshozatalban.

Érdekes viszont, hogy a többség, 53 százalék nem követ semmilyen speciális diétát. 22 százalék szénhidrátszegényen étkezik, 10 százalék laktózmentesen, míg közel 10 százalék zsírszegényen táplálkozik.

Havonta 10-30 ezer az egészséges életmódra

Az egészséges életmódra, azaz vitaminok és étrendkiegészítőkre, funkcionális élelmiszerekre és a sporttevékenységekre a legnagyobb része, 49 százaléka 10 és 30 ezer forintot költ havonta, 27 százalék pedig 5 és 10 ezer forint közötti összeget szán erre a célra.

Annak ellenére, hogy a felmérésben túlsúlyban voltak a gyakran sportoló, a táplálkozással és az egészségükkel az átlagnál többet foglalkozók, a megelőzésben már kevésbé voltak tudatosak: keveseknek jön össze a napi minimum 7 óra alvás, és a válaszadók több mint fele nem jár rendszeresen szűrővizsgálatokra.

