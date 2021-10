Brutális tett: napszámosát verte agyon a Bács-Kiskun megyei férfi

Egy pirtói üzem kazánházában 2021. október 24-én 17 óra után holtan találtak egy helyi férfit. Az elsődleges adatok alapján az áldozat halálát idegenkezűség okozhatta, ezért a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán nyomozást rendeltek el a történtek tisztázása érdekében - írja a Police.hu.

A rendőrök az esettel összefüggésben 2021. október 27-én 9 óra 30 perckor emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt előállítottak és őrizetbe vettek egy 66 éves pirtói férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyos mértékben bántalmazta áldozatát, hogy az belehalt a sérüléseibe. A nyomozók előterjesztést tesznek a férfi letartóztatásának indítványozására.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a napszámosnak több csontja is eltört, a halálát pedig a bordatörése miatt kialakuló légmell és légzési elégtelenség okozta. Az ügyészség szökés, elrejtőzés és bűnismétlés veszélye miatt indítványozta az őrizetben lévő férfi letartóztatását.

Ezen kívül az is megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított az eljárás résztvevőinek megfélemlítésével vagy jogellenes befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszköz elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítást is megnehezítené. Közben kiderült az is, hogy a férfi felfüggesztett börtön hatálya alatt ölte meg a napszámosát. A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója a mai napon fog dönteni a férfi letartóztatásról.

