Ennél olcsóbb zöldség nincs most a piacon: az influenza is retteg tőle, mégse fogyasztjuk

Nem piros, nem is olyan sima és kerek, mint tavaszi társa, de talán még annál is finomabb, karakteresebb ízű ez a fekete héjú téli retek. Nem beszélve arról, hogy tényleg igazi csodaszer, az egyik legolcsóbb zöldségfélénk, és ilyenkor november elején már tele van vele a piac. A fekete retek az egyik legkézenfekvőbb téli zöldség, bőségesen tartalmaz nélkülözhetetlen vitaminokat, ásványi anyagokat és rostot, jó hatással van az emésztésünkre is.

Már az ókori Egyiptomban is kedvelt zöldségféle volt, de emellett gyógyító szerként is használták. A fekete retek főleg késő ősztől érhető el, és lehetőséget ad arra, hogy a vitaminhiányos téli időszakban pótolhassuk a nélkülözhetetlen mikrotápanyagokat. Jelentősebb mennyiségben tartalmaz A-, B-, C- és E-vitaminokat, kalciumot, vasat, magnéziumot, foszfort, cinket, mangánt, ként, szelént és egyéb nyomelemeket.

A kora ősszel elvetett fekete retek még most is folyamatosan szedhető, ezért is van az, hogy az enyhén fanyar aromájú gumók egész télen kaphatók a piacon.

Az egyik legolcsóbb téli zöldség

Nagybani piac árát nézve már látszik, hogy közeleg az igazi szezonja. Szeptember végén a fekete retek kilójáért 280-300 forintot is elkértek, most 200-250 Ft/kg-ra ment le az I. osztályú hazai minőség ára.

Viszont hiába vetekszik az ára a burgonyáéval, ilyenkor késő ősszel és télen sokkal több paradicsom fogy a multiban és a piacon is, mint fekete retek, vagy akár jégcsapretek. Pedig, ha összevetjük más zöldségekkel, amelyeket például vajas kenyér mellé, frissen is elfogyaszthatunk, a nagybani piacon tényleg az egyik legolcsóbb természetes vitaminforrás:

Paprika (1 kg): 460 Ft

Fürtös paradicsom (1 kg): 560 Ft

Koktél paradicsom (1 kg): 560 Ft

A gyökérzöldségek között, is jó helyen szerepel árban, talán csak a sárgarépa (1 kg 200 Ft) és a cékla (1 kg 250 Ft) vetekedhet vele.

A különféle retkek között – árát tekintve – szintén a középmezőben található. Most is kapható hónapos retekből egy csomó 100-170 forint, a sörretek ára (szintén csomósan) 250-400 forint.

Apropó, tudtátok, hogy kétféle téli létezik?

A fekete reteknek két formáját ismerjük: a fekete hosszú téli és a fehér gömbölyű téli retket.

A kerek fekete téli retek: gömb alakú, sokáig eltartható, könnyen szeletelhető, étkezésre kiváló fajta. Erfurti retekként is ismerik.

gömb alakú, sokáig eltartható, könnyen szeletelhető, étkezésre kiváló fajta. Erfurti retekként is ismerik. A fehér gömbölyű téli retek (sörretek): nagyon mutatós retekfajta, szép fehér húsa igen ízletes, beltartalmi értéke nagyon magas. Termesztésének igényei, felhasználásának, elkészítésének módjai szinte teljesen azonosak a fekete gömbölyű téli retekével.

Mikor vetik?

A fekete retkeket kifejezetten másodvetésre találták ki. Ilyen például az erfurti kerek fekete, vagy a Black Spanish. Tenyészidejük jóval hosszabb, mint a hónapos reteké, átlagosan 3-4 hónap. A lazább szerkezetű, homokos talajt kedvelik, és mivel július végétől augusztus elejéig vethetőek, tökéletes másodvetési növények.

Ne ültesd őket árnyékos helyre, a napfény hatására lesznek ugyanis szép nagyok a gumóik

- figyelmezetnek a kertészek.

Azonban, ha elmúlnak a nyári éjszakák, a fekete retek akkor sem esik pánikba. Számára a hűvösebb őszi időjárás sem okoz gondot, hiszen akár még a kisebb fagyokat is képes károsodás nélkül átvészelni.

Mielőtt megvesszük, érdemes megtapogatni

A termést – tanácsolják a szakemberek – még a hideg fagyok beállta előtt, október környékén szedjük ki ásóval. Tisztítsuk meg a levelétől három-négy centiméteres csonkot hagyva. Tárolásra hűvös helyre, lehetőleg pincébe tegyük, akár tavaszig se romlik meg.

Azt tartják róla, hogy tökhöz hasonlóan ez a zöldség akkor a legfinomabb, ha a fagy már megcsípte. Ha a piacon szeretnénk megvásárolni, a kemény darabokat érdemes kiválasztani, mert a puhák belseje valószínűleg már pudvás vagy szivacsos. Vizsgáljuk meg a héját is, hogy ne legyen sérült. A zöldje nélkül, nyitott csomagolásban a fekete retek több hétig a hűtőben is eláll, még akkor is, ha megkezdtük, rendkívül szívós gumóféle.

Mikor együk?

Retket az év bármely időszakában fogyaszthatunk: a hónapos retket főként tavasszal és ősszel, a nyári retket a nyári időszakban, a japán retket tavasz végétől tél közepéig, a kínai és a fekete retket pedig az őszi és a téli hónapokban.

Különböző közmondások a retek esti illetve reggeli fogyasztására esküsznek. Az egyik szerint "Reggel gyógyszer, délben étek, este vétek" – ez valószínűleg enyhe puffasztó hatása miatt terjedhetett el, amin viszont sokat segíthet, ha a mézzel és a sóval ízesítjük. A másik közmondás épp az ellenkezőjét állítja: "Reggel méreg, délben étek, este orvosság", ez pedig az erős illóolajok okozta esetleges maró, gyomrot égető hatására utalhat, mely erősebb, ha reggel, éhgyomorra, magában esszük.

Mézzel igazi gyógyszer

A retekfélék ízének karakterét a bennük levő kéntartalmú vegyületek, mustárolaj-glikozidok adják. Bár ezek – főként éhgyomorra fogyasztva – gyomorbántalmakat okozhatnak, összességében a retek az egészségre kifejezetten kedvező hatású.

A népi gyógyászat a retek levét szeplők halványítására, sőt, még potencianövelésre is használta. Magas illóolaj-tartalma miatt köhögésre, rekedtségre, torokfájásra és a megfázás egyéb tüneteire ma is alkalmazzák, a fekete retek hatóanyag,-és ásványi anyag-tartalma akár a kétszerese is lehet a többi retekfajtájénak.

Megfázásra a legtutibb gyógymód, ha a retek belsejét kivájjuk, az üregbe mézet csorgatunk és egy éjszakán át állni hagyjuk.

A retek reggelre levet ereszt, ezt kanalazzuk ki a mézzel együtt. A retek leve náthaűző hatásán túl stabilizálja a vérnyomást, segít a bőrbetegségek kezelésében, antibakteriális és gombaölő, az epetermelést serkentő hatású, sőt, rendszeres fogyasztásával a vese-és epekövek kialakulásának veszélye is csökkenthető.

Cseppek formájában is árulják hatóanyagát

A fekete retek csepp a zöldség magjából sajtolt olajból készül, ami tartalmazza és koncentrálja a növényben megtalálható illóolajokat, vitaminokat. Azt tanácsolják: használjunk belőle napi 12 cseppet, fogyasszuk azt egy pohár vízben elkeverve, kúraszerűen. A fekete retek cseppek az epe- és vesekő, valamint vesehomok oldására, a máj és az epehólyag egészségének megőrzésére használható.

Cseppek formájában már egyáltalán nem olcsó, internetes webáruházakban (20 ml kiszerelésben) 2 ezer forint körül árulják.

Nemcsak sózva, sütve is ehető

A fekete retek íze a többi retekéhez képest karakteresebb, kissé emlékeztethet a tormára, bár annál jóval enyhébb. Téli salátaként társíthatjuk sárgarépával, karalábéval, céklával. Felkarikázva kitűnő szendvicsek mellé, de hasábokra vágva mártogatósként is remek. Ha túl csípősnek ítéljük meg, fogyasztás előtt egy órával sózzuk be, és ha még ezután is túl erősnek tűnik, akkor mossuk át vízzel.

Ahogy mi szeretjük: vékonyra felszeletelve, megsózva, kicsit állni kell hagyni, aztán tökmagolajjal és frissen facsart citromlével, vagy almaecettel ízesíthetjük. Köretként, hideg vacsorához, tepsiben, héjában sült burgonyához isteni, de mi például imádjuk őszi estéken tepsibe sült nagydobosi sütőtökkel is.

Megfőzve, megpirítva is ehető, akkor elveszti csípősségét, és a karalábéhoz hasonló íze lesz. A többi gyökérzöldséghez hasonlóan például felhasználhatjuk a húsleves készítéséhez is. Ha meg akarjuk őrizni a vitamintartalmát, azt ajánlják, hogy vékonyra szelve vagy metélve kínáljuk a forró leveshez.

Címlapkép: Getty Images