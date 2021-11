Nem hiányzik valakinek? Magányos afrikai vadállat bolyong Borsodban + Videó

Az elmúlt napokban többek is láttak egy vadmacskát a Bükki Nemzeti Park környékén, az Index és a 444.hu információi szerint Borsodnádasd határában, illetve egy nem túl pontos helymeghatározás szerint "Eger közelében" is sikerült lefilmezni a szelídnek tűnő afrikai vadmacskát.

A szervál Afrika viszonylag gyakori faja, főként a szavannákon fordul elő, de egyik eredeti élőhelyén, a dél-afrikai Fokföldön már kihalt, és a Szaharától északra is a kihalás fenyegeti. Magyarországon a budapesti és a veszprémi állatkertben is egy-egy tenyészpár él. A 67–100 centiméter hosszú ragadozó zsákmányai főleg rágcsálók, nyulak, borzok és madarak, ezek elejtéséhez képes akár 3 méter magasra is felugrani.

Bár nem háziállat, néhol mégis házi kedvencként tartják, mivel gazdájával szoros és gyengéd kapcsolatot alakít ki, és intelligensebb is a házi macskáknál. Ennek ellenére legfőbb ellenségei az emberek, akik előszeretettel vadásznak rá gyönyörű bundájáért.

