Súlyos népbetegség pusztít a koronavírus árnyékában: vigyázz, alattomos nyavalya!

Sólyom Norbert személyi edző és táplálkozási tanácsadó szerint nagyon sok hazai és nemzetközi tanulmány készült arról, hogy a koronavírus-járvány alapjaiban átalakította az étkezési szokásokat. Pécsett élő és dolgozó személyi edző-táplálkozási tanácsadóként ezt csak részben tapasztalja:

személyiség típustól, az egyéni megváltozott körülményektől is függ és természetesen attól is, hogy ki hogyan tud megküzdeni ezzel a rengeteg új ingerrel, feladattal, milyen mértékben éli meg stresszként.

Vendégei egy részénél ez nem hozott gyökeres változást, a zárás ideje alatt is megtartották és az új helyzethez igazították azokat a sportolási és egészséges étkezési szokásokat, melyet jóval a pandémiát megelőzően bevezettek. Náluk mentális kihívásként szempont maradt, hogy tartós változást nem egy időszakos diétával, hanem kiegyensúlyozott, kontrollált, egészséges étkezési szokásokon alapuló napirenddel, életmódváltással lehet elérni és ehhez ragaszkodtak annak ellenére is, hogy az egészséges élelmiszerek árai is nagymértékben emelkedtek. Ők továbbra is tudatosan választják ki, hogy mi kerüljön a tányérra és akik eddig is saját részre főztek, jellemzően nem váltottak egészségtelenebb gyorsételekre. Ehhez természetesen segítséget is kaptak, azonnali válaszokat próbáltak adni az új mindennapokra online edzések, konzultációk, edzéstervek és étrendek biztosításával.

Ugyanakkor az újranyitás óta szerencsésebb esetben kisebb, de sok esetben jelentős súlygyarapodással keresték meg régi és új vendégeik, sokszor romló tendenciát tapasztalnak, amit igyekszenek megtörni. Náluk a Covid – okozta kezdeti általános pánik, a veszteségek, a munkahelyek és a megélhetés stabilitásának megingása-elvesztése a stresszevést erősítette egyértelműen, a gondokat az evésbe fojtották, az alvás minősége leromlott, a Home Office pedig (és az, hogy a gyerekek osztályában megjelent megbetegedés miatt a karantén többször előfordult) sok esetben önmagában hízáshoz vezetett.

Hiába követtek esetleg a megszokottak alapján ez utóbbi vendégei kiegyensúlyozott étkezést és ugyanolyan intenzitással (a lehetőségeket követve esetenként mást) sportoltak - a napi rutin lassabbá vált, az edzésen kívüli aktivitás az otthoni bezártságnak, a lehetőségek beszűkülésének köszönhetően jelentősen csökkent.

Nem feltétlenül igazították ehhez az alacsonyabb energiaszükséglethez az elfogyasztott ételek mennyiségét, minőségét, valamint itt is erősödött a sorozat-maratonnal együtt járó unalomevés, nassolás, bevásárlás helyett a túlárazott gyorsétel-rendelés. Több esetben pedig az edzőterem zárásokkal sem kerestek egyéb (akár otthoni) sportmegoldást, hiányzott a csoportos, kiscsoportos órák-adta motiváció is.

Általánosságban az egészség egyértelműen és láthatóan felértékelődött, elmozdulás tapasztalható. Az újévi fogadalmak nyomán tele az edzőterem, személyi edzésre rengeteg az új jelentkezőjük, étkezési tervet is többen vásárolnak és láthatóan nyitottak azok az emberek a helyes táplálkozás irányában, akik eljutnak a fitness teremig.

Odáig viszont még mindig sok esetben nem egyenes az út – még mindig nagyon sokan vannak, akik kórosan rosszul és vitaminhiányosan táplálkoznak, a hagyományos tradicionális magyar konyhát nem reformálták még meg, az energiahiányt cukortartalmú élemiszerekből és nem kiegyensúlyozott étrenddel próbálják ellensúlyozni, többet fogyasztanak (jutalomként, problémamegoldóként) ultrafeldolgozott élelmiszereket, édességet, finomlisztből készült pékárukat. Különösen az életkor előrehaladtával érdemes szakember segítségét kérni, ma már néhány apró változtatással is látványos eredményeket lehet elérni.

Kereskedelmi oldalról Forczek Angéla, a Biolét Egészségbolt online biobolt tulajdonosa úgy gondolja kétségtelen, hogy a koronavírus járvány sok változást hozott az életünkbe.

Felértékelődött az online, kontaktmentes vásárlás szerepe, a fogyasztók szívesen vásárolnak otthonuk kényelméből. Nincs tülekedés, nem köhögnek a nyakukba, egy webshop éjszaka is nyitva van. Online bioboltunk üzemeltetése egy üzlethelység fenntartási költségeinek töredékéből megvalósítható, ezért az áraink is lényegesen kedvezőbbek, így vevőink nem csak biztonságosan vásárolnak, hanem sokat meg tudnak spórolni egy-egy vásárlás alkalmával. Az ingyenes kecskeméti kiszállítással pedig az online vásárlások esetén felmerülő futárszolgálat díja sem terheli a pénztárcát

- mondta Forczek Angéla, a bolt tulajdonosa.

Hozzátette, hogy már a vírus előtt is sokan voltak azok, akik tudatosan éltek, figyeltek az egészséges táplálkozásra, többet mozogtak és felismerték, hogy a betegségek megelőzése mennyire fontos. Az elmúlt közel két évben még inkább felértékelődött az egészség fontossága.

Fókuszba került az immunrendszer természetes erősítése, támogatása, az emberek próbálják a legtöbb információt megszerezni, milyen gyógynövényekkel, vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel érhetik el a legjobb eredményt. A vírusellenes készítmények és alapvitaminok mellett a bélrendszer működését elősegítő probiotikus/fermentált készítmények iránti kereslet is megnőtt, nem véletlenül, hiszen az immunrendszer 70%-a a belekhez köthető. Emelkedik a tudatos, tájékozott vásárlók száma is, akik elsősorban a termék hatóanyagtartalma alapján döntenek, ha pedig nem áll rendelkezésre elég információ, akkor emailben vagy telefon kérnek felvilágosítást tőlünk

- magyarázta Forczek Angéla, majd hozzátette, az otthoni sütés-főzés miatt nagy a kereslet a gluténmentes, tejmentes, cukormentes alapanyagok iránt, reméljük ez a tendencia megmarad, hiszen így tudjuk igazán megválogatni mely összetevők kerüljenek az ételbe és elkerülhetjük a tartósítószereket, színezékeket és mesterséges adalékanyagokat.

Ha csak egy tanácsot adhatok, amely szorosan kapcsolódik egészséghez az az, hogy tudatosan próbáljuk kerülni, kezelni a stresszt, hiszen hosszútávon a félelem, szorongás mindenkit megbetegít. Figyeljünk arra, hogy kerüljük a negatív, számunkra ártó hatásokat és ha ezt gyakoroljuk, előbb-utóbb szokásunkká válik, sokkal pozitívabb lesz a hozzáállásunk is

- hívta fel a figyelmet a bolt tulajdonosa.

Címlapkép: Getty Images