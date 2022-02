Őrületes árkülönbségek a magyar boltokban: mit tud az 59 forintos, és mit a 20 ezres só?

Lehet parajdi, himalája, vörös, hawaii, fekete hawaii, camargue, Maldon, füstölt, vaníliás, vagy csak sima jódozott, de egy háztatásból sem hiányozhat, mi az? Igen, a só, és akkor még nem beszéltünk a különféle fűszersókról, a szlovén sóvirágról vagy a spéci angol sóról. Egészen addig, amíg Dragomán György Főzőskönyvében nem olvastam arról, hány fajtáját használja, különösebben nem érdekelt a téma, de ő úgy tudott írni róla, hogy rákívántam a témára.

Dragomán nem kisebbet állított, minthogy a jó só igazi fűszer, fűszerként használjuk. Ahogy könyvében tanácsolta, nem kell belőle sokat használni, így a drágább fajták is megérik az árukat. Viszont érdemes kitanulni a sózás mesterségét, mert sok kicsi tényleg sokra megy. Boltokban, online webshopokban már Magyarországon is ezerféle kapható, talán meglepő, de akár több mint hússzoros árkülönbség is lehet közöttük. Mit tudnak ezek a spéci, méregdrága sók a sima jódozotthoz képest?

A só az egyik legsokoldalúbb ásványi anyag az emberiség történelmében: használták fizetőeszközként, tartósításra, ízesítésre is, sőt, még mese is szól róla. A só, tudjuk jól, elengedhetetlen az élethez. Olyan, mint a levegő, természetesnek vesszük, hogy van, és létfontosságú az ételeinkben is. Manapság azonban az egészséges mennyiség sokszorosát fogyasztjuk belőle.

Fiatal korban ennek még vajmi kevés a kockázata, de aki a túlzottan sós ízeket megszokja, idősebb korban is nehezebben mond le róla, amikor már komolyabb egészségügyi problémák is jelentkezhetnek. A túlzott sóbevitel vérnyomás-, szív- és keringési problémákat, puffadást, vizesedést okozhat, elősegíti a vesekőképződést. Különösen nagy kockázatot jelent 50 év felett, magas vérnyomás vagy cukorbetegség esetén.

A magyar gyerekek akár négyszer, míg a felnőttek legalább háromszor több sót fogyasztanak az ajánlott mennyiségnél.

Hazánkban a férfiak 25,2 a nők 34,4 százaléka hipertóniás. Megdöbbentő adat, hogy világszerte az agyvérzések 62 százalékának, a szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának a hátterében magas vérnyomás áll. Számos tudományos bizonyíték van arra, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb kockázati tényezője pedig nem más, a magas sóbevitel. Világszerte 7 millió ember hal meg évente a magas vérnyomás következtében. Ezek közül

számos haláleset megelőzhető lenne az alacsonyabb sófogyasztással.

A hazai lakosság sóbevitele jelentősen meghaladja a WHO által ajánlott 5 gramm/nap értéket. Európában a napi só bevitel 8-11 gr között van, míg Magyarországon a felnőttek 14-18, a gyermekek a napi ajánlott 3 gramm helyett 3,5 - 13,1 gramm között fogyasztanak sót. A sóbevitel nagyobb része a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásából származik és csak kisebb hányada ered a főzés során hozzáadott sóból vagy az asztali sózásból.

Élelmiszerek, melyekből a bevitt napi sómennyiség túlnyomó része származik: - kényelmi élelmiszerek ( készételek, levesporok) sós rágcsálnivalók (chips, sós ropi, sós mogyoró, sós pattogatott kukorica)

- a feldolgozott élelmiszerek jelentős mennyiségű hozzáadott sót tartalmaznak): - a hús és hústermékek (szalonna, sonka, kolbász, felvágott)

- a tejtermékek közül a sajt, sajttermékek

- az előre csomagolt és fagyasztott ételek, fűszerkeverékek, leveskockák, különböző szószok (szójaszósz)

- a gyorséttermi ételek

- a gabona és gabonapehely termékek (kenyér, reggeli gabonafélék, müzli, zabpehely, száraztészták, stb.)

Se vele, se nélküle

A só azonban tényleg elengedhetetlen az élethez is. Hiányában szervezetünk só - víz háztartása felborul. A szakemberek szerint a megfelelő minőségű és mennyiségű só bevitel hatása szervezetünk működésére:

szerepet játszik a folyadékháztartás szabályozásában

közreműködik az idegrendszer működésében, az ingerület továbbításában

szükség van rá az izmok összehúzódásához

a só természetes antihisztamin, belélegezve hatásos szer az asztma kezelésében

Nézzük, mi a különbség só és só között?

Akár sóbányából, akár sópárlóból származik, a só a nátrium-klorid mellett kis mennyiségben egyéb ásványi anyagokat is tartalmaz (magnézium, kalcium, kálium, szulfátok), amelyeket a finomítás során eltávolítanak belőle. Olyan területeken, ahol a talaj, így a táplálék is jódszegény, a sót jódozzák, így megelőzve a jódhiányból kialakuló betegségeket, emellett a só önmagában az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezet számára.

A sót termelése és előállítása alapján általában három nagy csoportra szokták felosztani: van a tengeri só, a kősó és a szalinasó. A tengeri só lehet finomított és finomítatlan, közvetlenül a tengerekből és óceánokból nyerik, a vízből természetes úton elpárologtatva a vizet. A szalinasót a föld alatti sós forrásvízből (a tengeri sóhoz hasonlóan) állítják elő.

Állagát tekintve a só lehet finom (konyhasó, kősó), pehely ( Maldon só, Sel Gris), vagy sóvirág (Fleur de Sel, Oshima Island Blue), amelyet kézzel gyűjtenek a szalinák felső régetén megjelenő vékony kikristályosodásról. Finomítás során a sót vízben oldják fel, majd a vizet elpárologtatják, így a földes anyagoktól és fedősóktól, de emellett fontos ásványi- és ízanyagoktól is megszabadulnak.

A világ összes ma fellelhető sója voltaképpen mind tengeri só

A kibányászott sók keletkezése ugyanis sok-sok millió évre vezethető vissza, amikor is a Föld tektonikus mozgásainak eredményeképpen az egykori tengerekből, óceánokból elzáródott részek kiszáradásával keletkeztek a mai sóbányák.

Ezekből a bányákból ma kétféle technológiai fejtéssel jutnak hozzá a sóhoz a kitermelők, ezek közül egyik a bányászat, a másik pedig az oldás

- írta a Pénzcentrumnak eljuttatott válaszaiban korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Oldáskor a terület mélyfúrását követően nagy mennyiségű vizet juttatnak a sótelepekhez, amely feloldja a mélyben összegyűlt sót. Az oldatot ezután a felszínre szivattyúzzák és bepárolják a kristályok visszanyeréséhez.

A bányászott sók mellett kaphatók a mai értelemben vett tengeri sók, ezek a tengervíz lepárlása vagy párologtatása útján kinyert sók. A tengerek vize számos ásványi anyagot tartalmaz, de legnagyobb mennyiségben nátrium-kloridot, azaz konyhasót: kb. 4 liter tengervízből lehet 100 gramm sót kinyerni.

Közel százszoros is lehet különbség a különböző sófajták árai között

Összehasonlításként még, a Pénzcentrum 2018-ban írt cikkében az Intersparban vásárolt, legolcsóbbnak számító S-budget 1 kilós asztali sója 39 forintba került. Az elmúlt 4 évben 20 forintot drágult. Jelenleg online eladási ára: 59 Ft/kg.

Ehhez képest közel 100-szorosan drágább sót is kapni, de lássuk csak mennyiért lehet online megvásárolni:

Compex jódozott étkezési finom só keverék 1 kg: 149 Ft

Cis tengeri finom só 1 kg: 249 Ft

Kalas Niké jódozott görög tengeri só 1 kg: 279 Ft

Kalas Classic jódozott görög tengeri só 1kg : 897,50 Ft

Sóland Himalája étkezési kristálysó 1 kg: 899,00 Ft

Kotányi Malom jódozott tengeri 1kg: 5 423,91 Ft

Kotányi Malom tengeri só chilivel és fokhagymával 1kg: 11 791,67 Ft/kg

Sókülönlegességek:

Füstölt tengeri só pehely : 2700 Ft/ 120 g

Inka rózsaszín só, : 480 Ft/50g

Himalája sógranulátum fekete 2-5 mm : 12999 Ft/ 25kg

Hawaii zöld só, : 595 Ft/ 50 g

RAPUNZEL bio tengeri só jódozott algával– 1280 Ft/ 500 g

Mill & Mortar Fekete pehelysó 3.300 Ft / 100 g,

Afrikai gyöngysó 1.165 Ft / 100 g

Ehhez képest ezerféle sót kapni a boltokban

Konyhasó - A legismertebb és legtöbbet használt sófajta a világon. Apró szemcséjű só, amelyet kő- vagy tengeri sóból állítanak elő, és kémiai tisztítás, finomítás során lesz fehér, mivel a kezeletlen, természetes só a benne lévő ásványi anyagoktól szürkés vagy barnás árnyalatú. A sószemcsék összetapadásának megelőzésére adalékanyagokat - kálcium-karbonát, vagy magnézium-karbonát- adnak hozzá.

Online webshopban az ára: 59Ft/kg

Kősó - A kősót (ásványi nevén halitot) sóbányákban, külszíni fejtéssel termelik ki, a nagy kősódarabokat megőrlik és átszitálják. A konyhasóval szemben finomítatlan, több ásványi anyagot tartalmaz, így nem teljesen hófehér, lehet kékes, barnás, sőt vöröses árnyalatú is.

Parajdi só - Erdélyi sófajta, olyan kősó, ami nem esik át kémiai tisztítási és finomítási eljáráson.

Online webshopban az ára: 399/Ft- 500 Ft

Tengeri sók - A tengeri só többnyire közvetlenül az óceánokból és tengerekből előállított finomítatlan sót jelenti. Más, finomított sókhoz képest a tengeri só több ásványi anyagot tartalmaz,- vas, kálium, kalcium, cink, mangán és jód- hátránya viszont, hogy a tengervízben található szennyezőanyagok is megtalálható benne. Leggyakoribb forrásai az Északi-tenger és az Atlanti-óceán.

Kóser só - Alapvetően minden só kóser, ez sem kóserebb a többinél, csak nagyobb szemcsémérete miatt a húsok vértelenítésére használják, innen eredhet a neve. Durva, nagy szemcséjű, így hamarabb oldódik, könnyebben elnyeli a nedvességet, így konzerválásra jól használható. Nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot.

Online webshopban az ára: 599 Ft/kg

Fleur de Sel - Franciaország nyugati partjáról származik, az egyik legjobb minőségi tengeri só. A tengervizet medencékbe engedik, a víz elpárolgása után a só fajsúly és finomság szerint rendeződik. A legfelső réteg a Fleur de Sel (sóvirág), amit sófarmerek, paludiers-ek gyűjtenek be fa gereblyékkel. Ehhez hasonló a Fior di Sale di Sicilia (szicíliai sóvirág), ezt a Fleur de Sellel ellentétben nem napos délutánokon, hanem a kora reggeli szélmentes órákban gyűjtik össze. A harmadik sóvirág egy japán sóstóban gyűjtött Oshima Island Blue, ami kereskedelmi forgalomban nem kapható. (Online webshopban az ára: 20761 Ft/kg)

Maldon só - Az angliai Essexben kétszáz éve termelik a Maldon sót, tiszta, fehér szilánkszerű sópelyhekből áll, füstölt változata is nagyon népszerű, hazai delikátüzletekben (ahogy a Fleur de Sel is) elérhető, érdemes ezzel kezdeni az ismerkedést a különleges sókkal.

Online webshopban az ára: 7596 Ft/kg

Perzsa Kék - A világ egyik legritkább sója egy Észak-iráni sóbányából származik, kék színe a só sajátos szerkezete miatt keletkező fénytörés eredménye.

Online webshopban az ára: 18.171 Ft/kg

Kala Namak - Közép - India bányáiból származik, ásványi anyagokban gazdag, különösen vasban, ez adja a sötét, szürkés - rózsaszín árnyalatát. Jellegzetes, kénes - savanykás íze van.

Online webshopban az ára: 11842 Ft/kg

Hawaii Lava - Fekete láva só, a lepárlás előtt a tengervízhez kevert aktív széntől nem csak színt, hanem értékes ásványi anyagokat is kap. Világos ételekre szórva a leglátványosabb.

Online webshopban az ára: 19318 Ft /kg

Vörös Alaea - Szintén Hawaii szigetéről származik, az alaea vulkanikus vörös agyagtól kapta a színét és nevét is - lepárlás előtt ezt az agyagot adják a tengervízhez. Íze lágyabb, mint a hagyományos tengeri sóké.

Online webshopban az ára: 11900 Ft/kg

Himalája só - A legtisztább sófajtának tartják, a himalájai Khewra sóbánya legmélyebb szintjéről bányásszák kézzel. Szinte átlátszó, nagyobb szemű kristályokból áll, általában rózsaszínes árnyalatú vas-oxid tartalma miatt. Itthon is széles körben elérhető, mutatós színe és formája miatt gyakran sóörlőben árulják.

Online webshopban az ára: 890 Ft /kg

Jukyeom - Koreai füstölt bambusz só. A tengeri sót bambuszba töltik, amelynek a végeit iszappal zárják le, ezután egy vagy több alkalommal pörkölik. Úgy tartják, a bambusz és az iszap jótékony nyomelemeitől a só így egészségesebb és finomabb.

Online webshopban az ára: 20238 Ft /kg

Sel Gris - Nedves tapintású, finomítatlan tengeri só a francia Bretagne régióból. Természetes szürke színét a sómedencék alján található agyag ásványai anyagaitól kapja. Kézzel gyűjtik hagyományos kelta módszerekkel (mint a Fleur de Selt, faeszközökkel).

Online webshopban az ára: 1730 Ft /kg

A só az csak só?

A Pénzcentrum pár éve komoly oknyomozásba kezdett, és szakértők segítségével annak próbált utánajárni, vajon érzékelhető-e bárminemű minőségi különbség például a különbözőféle sók között. Megállapításuk szerint: az asztali/konyhasó megjelölésű termékek néhány tengeri sóval kiegészülve a legolcsóbbak, melyeket követik a sokszor értetlenül drágább más márkájú tengeri sók, majd a sort -manapság talán a legdivatosabb- himalájai sók zárják, mint a legdrágábbak.

Annyi azonban kijelenthető, hogy a fentebb is említett

tíz, esetenként hússzoros árkülönbségek kémiailag és biokémiailag semmivel sem indokolhatóak

- mondta el a Pénzcentrumnak Dr. habil. Rohonczy János, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kémiai Intézetének egyetemi docense.

Összességében az egyes sótípusok közötti árkülönbségnek több oka is lehet - írta a Pénzcentrumnak eljuttatott válaszaiban a NÉBIH, mindenesetre a származási hely, az előállítási technológia, a megszokottól eltérő külső megjelenés (szín, kristályméret) is befolyásolja a fogyasztói árat, melynek realitását a fogyasztói kereslet mértéke határozza meg.

A Spar és az Auchan tájékoztatása szerint, a jellegzetesen árérzékeny magyar vásárlók egyébként továbbra is a legolcsóbb sókat részesítik előnyben vásárláskor. Bár az Interspar/Spar az asztali sók utáni kereslet minimális csökkenéséről számolt be, ami eltolódott a jódozott konyhai sók felé, illetve a magasabb kategóriájú himalájai sók felé.

Végezetül pár hasznos tipp arra, hogyan kerülhetjük el a túlzott sóbevitelt: -kerülje a sós ételek túlzott fogyasztását (rágcsálnivalók, szószok, chipsek, zacskós levesek, leveskockák)

- ne sózzon az asztalnál, távolítsa el az asztali sótartót !

- vásárláskor ellenőrizze az előre csomagolt, késztermékek (konzervek, szószok, savanyúságok, stb.) só és

- nátrium tartalmát

- igyekezzen a lehető legkevesebb só hozzáadásával főzni, ha mégis szükséges, a főzés vége felé tegyen sót

- az ételbe, használjon tengeri sót, kóstolás nélkül ne sózzon !

- főzéskor ne használjon sót és ételízesítőt egyszerre !

- fogyasszon minél több friss, természetes állapotú élelmiszert, egyen sok friss zöldséget és gyümölcsöt

- ízesítésére só helyett használjon lestyánt, borsikafüvet, kakukkfüvet, tárkonyt vagy más zöldfűszereket, így az ételízesítő elhagyható

- a füstölt húskészítmények használata esetén azok magas sótartalma miatt ízesítésre feleannyi só is elég.

Címlapkép: Getty Images