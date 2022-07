Ne vedd félvállról ezt az őrült kánikulát: mutatjuk, mik az első jelek, amikből óriási baj lehet

Nem mindig könnyű felismerni, hogy mikor vagyunk a kiszáradás korai szakaszában, mivel a leggyakoribb jelek közül néhányat nem feltétlenül ezzel kötünk össze. Most a Healthline összeszedett pár tünetet, amiket ha te is tapasztalsz magadon a kánikulában, akkor mindenképp folyadékot kell bevinned. A cikket a Pénzcentrum szemlézte, íme, ezekre érdemes odafigyelnünk:

Fáradtság és fejfájás

Az első, és egyben legnehezebben azonosítható tünet, ha fáradtnak érezzük magunkat. A kutatók szerint a hőségben a fáradtság jelentheti azt, hogy nem fogyasztunk elegendő folyadékot. Ha kevesebbet alszunk, és az alvás rossz minőségű, az szintén a kiszáradás jele lehet, csak úgy, mint az állóképesség csökkenése.

A fejfájás az enyhe vagy közepes fokú dehidratáció gyakori jele. A kiszáradás migrénes rohamokat is kiváltha. A kutatók megjegyezték, hogy a dehidratáció átmenetileg zsugoríthatja az agyszövetet, ez okozhatja a fájdalmakat.

Izomgörcsök

Ha fájdalmaink, görcseink vannak akár edzés közben, az szintén dehidratáció és az elektrolit-készletek kimerülését jelenti, ami azt jelenti, hogy a szervezetedben nincs elegendő kulcsfontosságú ásványi anyag, például nátrium és kálium. Ezek segítenek a szervezet pH-értékénekkiegyensúlyozásában, és az idegrendszer működését is szabályozzák.

A dehidratációból eredő görcsök azonban nem csak a sportolókat érintik. Ha egy meleg napon sétálgatsz, és izomfájdalmat érzel, az annak a jele lehet, hogy nem iszol eleget. Ugyanez igaz akkor is, ha izomgörcsöket tapasztalsz.

Általános rosszullét, influenzára hasonlító tünetek

Ha csak úgy általánosságban rosszul érzed magad - gondolj a fent említett fejfájásra, valamint a szédülésre, vagy az émelygésre -, az első gondolatod az lehet, hogy valamilyen fertőzést kaptál el. Ám lehet, hogy a tünetek a folyadékbevitellel kapcsolatosak, ugyanis sokan lázat vagy hidegrázást is tapasztalhatnak, különösen súlyosabb dehidratáció esetén.

Alacsony vérnyomás

Amennyiben a vérnyomásunk alacsony, esetleg a szívünkkel észlelünk a nyári hőségben gondokat, ez is egyenes jele lehet annak, hogy dehidratáltak vagyunk.Ugyanis, ha nem jut szervezetünk elegendő folyadékhoz, az szinte az egész szervezetünkre kihat, így a vérnyomásunkra, szívünkre egyaránt.

Sötét vizelet

Ha nap közben sokkal kevesebbet járunk ki a mosdóra, vizeletünk pedig sötét, ez is mutathatja azt, hogy dehidratáltak vagyunk. Az egészségügyi szakemberek szerint a kiszáradás diagnosztizálásának egyik módja, hogy megvizsgálják a beteg vizeletét, hogy lássák, nem túl koncentrált-e. Ha halványsárga, akkor megfelelően hidratált vagy, ha sötétebb, itt az ideje vizet inni. Általánosságban elmondható, hogy minél többet iszol, annál tisztábbnak kell lennie a vizeletednek, ám a vizelet színe az esetlegesen szedett gyógyszerek vagy az elfogyasztott bizonyos ételek alapján is változhat.

A koncentrációnkat is érintheti

A dehidratáltság az agy működését is érinti, és sokkal nehezebben tudunk koncentrálni. 12-en vettek részt egy korábbi tanulmányban, ami megállapította, hogy azok a résztvevők, aki 36 órán keresztül nem ittak vizet, később a teszteken sokkal rosszabbul teljesítettek, fáradtabbak voltak, és a hangulatuk, a figyelmük és a memóriájuk is rosszabb volt. Amennyiben ittak, úgy a tünetek is enyhültek. Számos más tanulmány is kimutatta, hogy a kiszáradás befolyásolja a hangulatot, az energiaszintünket és a kognitív teljesítményeket is, férfiak és nők esetében egyaránt. Ráadásul a súlyos kiszáradás mentális állapothoz vezethet, ami tűnhet haragnak, és zavartságnak is.

A gyerekeknél más tünetekre is figyelnünk kell, hiszen más tünetekkel jelentkezik a dehidratáltság, mint a felnőtteknél. A csecsemők és a gyerekek hajlamosabbak a hasmenés, láz és hányás okozta kiszáradásra is, így nem csak a hőség alatt fontos különösen figyelni a jelekre. Csecsemőknél és kisgyermekeknél az enyhe vagy közepes kiszáradás jelei lehet a ritkább vizelés, kevesebb könny, száraz nyelv és ajkak, valamint ha bágyadt a gyermek, kevesebbet játszik.

Hőkimerülés, vagy hőguta? Veszélyes összekeverni!

Sokan összekeverik a hőkimerülést a hőgutával ebben a kánikulában, pedig utóbbi életveszélyes is lehet - hívta fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. A kánikulában gyakori a hőkimerülés és a hőguta is, ezért fontos, hogy tisztában legyünk a kettő közötti különbséggel, mert a hőguta életveszélyes, azonnali orvosi segítség szükséges a bajbajutottnak

A mentősök szerint a hőkimerülést ezekről a tünetekről ismerhetjük fel:

Szédülés vagy ájulás

Túlzott izzadás

Hűvös, sápadt, nyirkos bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, gyenge pulzus

Izomgörcsök

Ha valakin ezeket tapasztljuk, vigyük hűvös, légkondicionált helyre, itassunk vele vizet, egy hideg zuhany vagy borogatás is segíthet. Ezzel szemben hőgutával állunk szemben, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk:

Lüktető fejfájás

Nincs izzadás

Testhőmérséklet 39 fok felett, vörös, forró, száraz bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, erős pulzus

Eszméletvesztés

Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, és el kell kezdeni lehűteni a túlhevült embert, ameddig a segítség meg nem érkezik!

Címlapkép: Getty Images