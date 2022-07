Elszomorító képek érkeztek a Balatonról: döbbenetes a helyzet

Ahogy a HelloVidék is írt róla, a rendkívüli kánikila és a hónapok óta tartó száraz időjárás nem kedvez a tavainknak. A Balaton különösen nagy veszélynek van kitéve, hiszen néhány hónap alatt kap óriási terhelést a turisták által.

Az Utazómajom tette közzé az alábbi bejegyzést Facebook-oldalán: "Szomorú fotókat kaptunk a Balatonról - jelentősen csökkent a vízszint!"

A legnagyobb problémát - írták a cikben - az teljes vízmennyiség csekély mértéke okozza. A Balaton átlagos mélysége csak 3 méter körüli. Habár már arra is volt példa, hogy teljesen kiszáradt a tó, legutóbb 1866-ban volt annyira alacsony a vízmélység, hogy egész egyszerűen keresztül lehetett rajta gyalogolni.

Most nem ennyire rossz a helyzet, de ha az időjárás így folytatódik, még ezeknél a fotóknál is szomorúbb lesz a helyzet:

Címlapkép: Getty Images