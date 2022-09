Érkezik az új vakcina Covid-19 ellen: elkerülhető lehet az új járványhullám?

Ez a vakcina védelmet nyújt az eredeti vadvírus és az Omicron BA.1-es mutációja ellen is. A megerősítő oltások beadása – úgy tudjuk - már a jövő héten elkezdődhet az oltópontokon. Valószínűleg először a kockázati csoportba tartozók kérhetik a kétkomponensű oltást. Az első szállítmányokkal még csak néhány százezer adag érkezik az országba. Nagyobb mennyiség januárra várható. A Pfizer és a Moderna által gyártott oltóanyagból is érkezik szállítmány az uniós közös beszerzés keretében, írja a Népszava,

Az államtitkár szerint azok is megkaphatják ezt a megerősítő adagot, akiknek már van négy oltásuk.

A járványügyi szakemberek elmondták, ez a vakcina alapimmunizálásra nem használható, azaz csak azoknak adható, akiknek már van legalább két oltása.

A szakemberek arra is figyelmeztettek, hogy a déli féltekén idén az influenza-járvány is erősebb volt a korábbiaknál. Arra is lehet számítani, hogy az influenza vírusa idén a megszokottnál korábban okoz majd járványt.

Számítanak újabb járványhullámra is, ám hogy ezt milyen variáns és mikor okozza, azt egyelőre nem lehet megmondani.

Címlapkép: Getty Images