Ezt eszik az élelmes magyarok idén ősszel: olcsó és szuperegészséges

Az, hogy az évszakoknak megfelelően eszünk, egyáltalán nem jelenti, hogy mindig ugyanazt kell fogyasztanunk. Vegyük például a sütőtököt! Egyre többen keresik az Amerikából származó hokkaido tököt, amely a sütőtök édesebb, Ázsiában is nagyon kedvelt testvére, ráadásul hámozni sem kell. A hokkaido tök héja ehető, így az alapos mosást követően, sült állapotában a héja is értékes, finom része a zöldségnek. Készíthető belőle smoothie, krémleves, sőt, ínycsiklandozó humuszok alapanyaga is.