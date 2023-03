Íme, a tavasz csodaszere: ingyen terem, mi gazként kitépjük, holott isteni gyógyerővel bír

Így készíthetsz remek és egészséges fogásokat egy vadon termő gyógynövényből, ami szinte minden kertben már a tavasz legelején felüti a fejét. Nem, ezúttal nem a kígyóhagymáról és társairól lesz szó, arról külön cikkezett a HelloVidék. A heti szupernövényünk a tyúkhúr, amiből nemcsak teát, hanem ínycsiklandóan finom levest és tésztát készíthetsz, mutatjuk is, hogyan!

Olykor már a hó alól is kikandikál ez az apró, fehér virágú, vadon termő gyógynövény, amelyből nemcsak remek saláta, hanem számtalan jobbnál jobb fogás is készíthető. Ez a tyúkhúr – amely a tavasz egyik első hírnöke. Teáját a népi gyógyászat koleszterincsökkentésre használja. Nyers hajtásait pedig vétek nem fogyasztani, hiszen ingyen terem vele az egészség, az egyik legjobb tavaszi C-vitamin-forrásunk.

Egész évben virágzik és lehet gyűjteni!

Első és legfontosabb szabály, mielőtt nekiállnánk a főzőcskének, azelőtt ezért alaposan ismerkedjünk meg ezzel a hétköznapi, gaznak kikiáltott zöldszárű növénnyel. Szigorúan csak a fiatal hajtásokból szedjünk (fehér, csillag alakú kicsinyke virágairól könnyen felismered). Ha álmatlanságtól, elhízástól, szemgyulladástól szenvedsz, jól jöhet ez a szerény kis növény. Sőt, állítólag diabéteszes betegek számára nélkülözhetetlen ez a növény. Márciustól novemberig virágzik. Összetéveszthető a mezei tikszemmel, amelynek a virágai téglavörösek vagy kékek, ezért fontos, hogy a megkülönböztetés érdekében csak virágzó példányokat gyűjtsük.

Tipp: A növény szára, levelei és virágai is ehetőek. A kis fiatal levelek lédúsak és mogyoró, valamint enyhén kukorica ízűek. Salátákhoz, zöldséges és egytálételekhez fogyasszuk. Mivel szaponint tartalmaz, ezért ajánlott csak mértékkel enni belőle.

Útmutatásként, kezdő növénybogarászóknak egyebek mellett Eva-Maria Dreyer – Wolfgang Dreyer: Vadnövények, bogyók és gombák felismerése, gyűjtése és felhasználása című könyvét ajánlom. Több mint 100 őshonos vadnövényt, bogyót és gombát ismertet - gyűjtési idejük szerint rendezve. Részletes információkat közöl a lelőhelyekről, a gyűjtési időszakról és a mérgező hasonmásokról. A színes képek a legfontosabb ismertetőjegyeket mutatják be. Ezen kívül konyhai tippeket és 119 receptet tartalmaz. Évek óta, szinte minden szezonban előszeretettel lapozgatom ezt a könyvecskét, számtalan trükköt lestem el már belőle, például, hogyan lehet gyermekláncfűvirág-zselét vagy csalánfőzeléket készíteni.

Köhögős nyavalyákra, vagy tavaszi tisztítókúrákhoz is kiváló

Ahogy Gyuri bácsi, a bükki füves ember tartotta, a tyúkhúr tea nagyon jó koleszterincsökkentő. Kiváló zsíroldó tulajdonsága teszi alkalmassá az epeműködés javítására, a vérzsír bontására. Rendszeres használata a magas triglicerid- és koleszterinszintet csökkenti. Ilyenkor napi egy csészével igyunk belőle étkezés előtt. Korlátlan ideig fogyasztható. A népgyógyászatban légúti betegségekre, köhögésre, valamint emésztési zavarokra is használják. Segíti a máj és a vese működését, kőoldó hatással is rendelkezik. Újabb információk szerint javítja az általános anyagcserét, alacsonyan tartja a vércukorszintet, ezért cukorbetegek is alkalmazhatják kiegészítésként.

Tyúkhúros-vadnövényes tészta

A tésztát a szokott módon megfőzzük. A szalonnát apró kockákra vágva kisütjük. A tyúkhúrról eltávolítjuk az esetleges elszáradt, fonnyadt, öregebb részeket, a fokhagyma-zölddel és kígyóhagymával, bébispenóttal és egy kis friss és nyers csalánnal együtt alaposan megmossuk.

A zöldeket és a tyúkhúrt apróra vágjuk, belekeverjük a tejfölbe (amit sajtkrémmel pluszban is megbolondíthatunk), hozzáadjuk a szalonnakockákat. A tésztát belekeverjük a masszába, megbolondítjuk reszelt parmezánsajttal, és csak akkor a legvégén sózom és borsozom meg. Isteni lesz, próbáltátok csak ki!

Készülhet belőle leves is

Mindenekelőtt szükségünk lesz hozzá egy csokor, frissen leszedett, megmosott tyúkhúrra, egy gerezd fokhagymásra és pár darab krumplira. Mindent szépen összeaprítunk, aztán a hagymát kis olajon pirítjuk, rádobjuk a frissen felaprított tyúkhúrt, a felkockázott burgonyát, aztán sózzunk-borsozzuk. Ha megfőtt a krumpli, más dolgunk már nincs is, mint az egészet egy kis tejföllel és liszttel behabarni.

Pestónak sem utolsó, ezt is érdemes kipróbálni!

Szendvicskrém is készíthető belőle

Címlapkép: Getty Images