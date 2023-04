Brutális kivégzés: tucatnyi védett állatot öltek meg Debrecen Natura 2000 területén

Az állattetemeket a Debrecen egyik településrészén található réten fedezték fel Józsán, ami Natura 2000 terület, évtizedek óta védett. A mészárlás láttán a helyiek nagyon felháborodtak, dühös kommentben fejezték ki véleményüket a mellékelt fotó alatt a közösségi médiában, írja a haon.hu.

A kutyával voltunk sétálni a Szordasi melletti réten. Ez fogadott minket a második kör végén. Szerintem nem maguktól mentek oda. Mennyivel lett volna több idő levinni a patakhoz élve őket, ha a kerti tóban valakinek nem tetszenek?!

- olvasható a Józsai Csoport! néven ismert Facebook-csoportban.

Barna varangyokat hagytak a réten, ami hazánkban védett faj. Természetvédelmi értéke: 10 ezer forint.

Az egyik kommentelő kiemelte: ha védett állat, akkor be kell jelenteni. Valamint gondoskodni kell az elszállításukról, mert így a ragadozó állatokat is megmérgezi. Míg egy másik hozzászóló is kifejtette véleményét:

Ez a valaki nem csupán kihalászta, és kidobta őket A képeket nézve először akkurátusan „kivégezte” a varangyokat. Víz és élelem nélkül is napokat, heteket kibírnak. Az elkövető ezt szerintem vegyszerrel egy kicsit felgyorsította (szándékosan nem írom ki mivel, nehogy egy másik beteg állatnak tippet adjak). Szóval csak ismételni tudom magam: beteg ember, aki ilyet tesz.

Fotó: FB/Józsai csoport!, Bence Berki

Címlapkép: Getty Images