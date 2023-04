Petíció indult a lelőtt farkasért: 3 kilométer választotta el attól, hogy megmeneküljön

HelloVidék 2023.04.15. 15:30

Szombat reggelig már csaknem 23 ezeren írták alá azt a petíciót, amelyet azért indítottak, hogy letöltendő börtönbüntetést kapjon az a vadász, aki lelőtte a magányosan kóborló svájci farkast Hidasnémeti közelében, amiről mi is beszámoltunk. Azt írják: "Ne legyünk következmények nélküli ország". A farkas lelövéséről külföldön is beszámoltak. Az amatőr vadász azzal bukott le, hogy állítólag eldicsekedett másoknak a tettével, most azt állítja, kóbor kutyának nézte az állatot, írja az infostart.hu. A Svájcból indult farkasnak már csak három kilométert kellett volna megtennie, hogy elhagyja Magyarországot.

Csütörtökön az ORFK azt közölte: természetkárosítás bűntett miatt a KR Nemzeti Nyomozó Iroda folytat büntetőeljárást, de többet még nem közöltek. Az InfoRádióban megszólalt a Vadászkamara szóvivője is, aki szerinte a szervezet értetlenül áll az eset előtt. Közben kiderült, azért tűnt fel az eset a szakembereknek, akik követték a vadállat útját, mert egyszer csak a farkas jeladója 100 km/h sebességgel "száguldott". Nem véletlenül, hiszen akkor szállíthatta a tettes az egyik helyről a másikra a tetemet, vagy csak a jeladót. Lapinformáció szerint egy vállalkozóról van szó, aki nem is a térségben él, de van ott birtoka. A farkasnak már csak 3 kilométert kellett volna megtennie a szlovák határig. A hvg.hu úgy értesült, hogy a farkasnak először a jeladója került elő, amelyet a Hernádban találtak meg, az Acnews.hu pedig egy név nélkül nyilatkozó környékbeli vadászt idézett, aki „úgy hallotta": az amatőr vadász azzal bukott le, hogy tettével eldicsekedett a társai előtt. A petícióban azt írják: "a büntetése legyen intő példa mindenki másnak is, aki védett és fokozottan védett állatokat gyilkol". Később megjegyzést is fűztek ehhez a mondathoz, hogy nem lincshangulatot szeretnének szítani, csak példás büntetést kérnek, azaz a tettes kapja meg a kiszabható maximális büntetést. A petíciónak semmilyen jogi következménye nincs. A farkas lelövéséről külföldön is beszámoltak. Címlapkép: Getty Images