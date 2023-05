Vaddisznópara vidéken: egy egész csordát videóztak le, de mit lehet tenni, ha támadnak?

Döbbenetes videó látott napvilágot, amelyen ismét tucatnyi vaddisznó garázdálkodott, ezúttal a szombathelyi uszoda előtti füves placcon. Mit tegyünk, ha vaddisznóval találkozunk? Hogyan óvhatjuk meg magunkat és a kertünket?

Korábban már a HelloVidék is hírt róla, hogy Szombathelyen egyre nagyobb problémát okoznak a vaddisznók, ugyanis akár a házakig, kertekig is elmerészkednek. A lakók nagyobb bajtól tartanak, ezért az önkormányzattól kértek segítséget. A rendőrséggel együttműködve megbíztak egy vadászt, hogy előre meghatározott időszakban, éjszakánként lője ki a vaddisznókat. Lassan ott tartanak a szombathelyiek, hogy már a gyereket sem engedik ki az udvarra egyedül. Szerintük nagyobb baj is lehet abból, hogy egyre többen vannak, és egyre merészebbek a vadon élő állatok.

A problémát úgy tűnik, azóta se sikerült megoldani, ugyanis a Nyugat.hu által közölt videó szerint ismét tucatnyi vaddisznó garázdálkodott az uszoda előtti füves placcon. A felvételen látszik, ahogyan élelmet keresnek a füves területen. A felvétel még május 27-én készült, készítője szerint nagyon ijesztő volt a jelenet.

Nincs mese, ki kellene párat lőni

Ahogy a szombathelyi lap írta, a helyi önkormányzat által megbízott vadász két ütemben eddig összesen 15 belterületen élő vaddisznót lőtt ki. 2022. szeptember 30-tól december 31-ig 7, 2023. február 13-tól március 31-ig pedig 8 példányt ölt meg. A vadász becslése szerint az érintett belterületen továbbra is több mint 30 vaddisznó él, így újabb megbízást kötnek: a május-júniusi időszakban további 8 példány kilövése van tervben.

Az eddigi kilövések 2,4 millió forintjába kerültek az önkormányzatnak. 2023-ban pedig 4,1 millió forintot tett félre a feladat elvégzésére.

A szombathelyi önkormányzat álláspontja a következő:

Az önkormányzat részéről azt kell tudni, hogy a vaddisznó csordák településeken megjelenésével kapcsolatosan sajnos a törvényi szabályozás nem ad hatáskört sem az önkormányzatnak, sem a közterület-felügyeletnek. Így bár egyre sűrűbben jelennek meg a városban a vaddisznók, nincsen joga az önkormányzatnak közvetlenül intézkedni. Ezért az önkormányzat vezetése megbízott több egyeztetést követően egy hivatásos vadászt, hogy a rendőrségi engedélyeket minden esetben beszerezve kilője ezeket a vaddisznókat Sajnos, mivel senki nem tett semmit, az önkormányzat az adott jogi környezetben csak ezt tudta megtenni.

Más településeken is komoly problémákat okoznak a vadak

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egyre több a vaddisznó a Balaton környékén is, ez alól Balatonalmádi sem kivétel. Nemrég le is videózták, ahogy a város északi részében fekvő Bartók utcán rohangált egy példány. Éppen ezért a város polgármestere vaddisznócsapdát állíttatott fel, mely segített befogni a jószágot. Nem csoda, hiszen az anyakocák akár veszélyt is jelenthetnek az emberre, főként, ha nem érzik biztonságban a kicsinyeiket.

Egy másik eset során egészen egy családi ház udvaráig mereszkedett egy bátor malac. Tűzoltók mentették meg a medencében rekedt vaddisznót Budakeszin. A vad próbált megkapaszkodni, kínjában összevissza rágta a medence szélét. A család hiába próbált segíteni a disznónak, végül szakemberek segítségét kérték.

Mit tegyünk, ha vaddisznóval találkozunk?

Bár a vaddisznók is igyekeznek elkerülni az emberrel való találkozást, előfordulhat, hogy agresszíven fognak velünk szemben viselkedni. Erre akkor van a legnagyobb esély, ha éppen malacaik vannak (január-május, bár tulajdonképpen egész évben nem kizárható). Ha vaddisznókkal futunk össze, soha ne vesztegessük az időt arra, hogy megpróbáljuk felmérni hányan vannak és milyen összetételben. Ne vegyünk fel számukra fenyegető viselkedést azzal, hogy elindulunk feléjük - fiygelmezetett a Vadalarm.hu cikkében.

Nagyon fontos, hogy ne álljuk útjukat, ne szorítsuk be őket olyan helyre, ahol nem tudnak elmenekülni!

Ha utána olvasunk az interneten, hogy ki mit tanácsol ilyen helyzetben, láthatjuk, hogy többféle „iskola van”. Vannak akik szerint meg kell próbálni elriasztani a disznókat, vagyis fütyülni, kolompolni, botot lengetni kell. Vannak, akik szerint nem érdemes ilyesmivel próbálkozni, mert félre érthetik, főleg ha mamakocákról van szó és amúgy sem lehet őket elriasztani. Van aki szerint mozdulatlanul kell állni, mert az semmiképp nem fenyegető, van aki szerint „szégyen a futás, de hasznos”.

Az utóbbi cáfolatául szolgál az hogy a vaddisznó rendkívül kitartó futó, 45 km/h csúcssebességgel, ezt pedig egy ember ritkán tudja űberelni.

Mindkét cselekmény kihívást jelenthet a számukra, és mivel mindkét tekintetben alul maradnánk ha konfrontációra kerülne a sor, jobb nem forszírozni a dolgot. A fára mászás sem megoldás, hiszen a vaddisznó van olyan okos, hogy addig áll a fa alatt, amíg el nem fáradunk és le nem pottyanunk.

Nagyon fontos az is, hogy ne közeledjünk az állatok felé, még akkor sem, ha nagyon békésnek tűnnek.

Ennél csak egy dolog képezi még erősebb tabu tárgyát: ha csíkos vadmalacokat találunk egymagukban (esetleg felfedezünk egy fészket vagy csak úgy, egy bokor alatt) soha, de soha ne menjünk közel, ne nézegessük őket és pláne ne simogassuk/vegyük ölbe őket.

Ha felnőtt vaddisznóval találkozunk, két dolgot tehetünk, mindkettőhöz meglehetős önfegyelem szükséges.

Az egyik, hogy úgy csinálunk mintha nem vettük volna észre és a tempónk különösebb megváltoztatása nélkül igyekszünk eltűnni a színről.

A másik, hogy megállunk és megvárjuk amíg ő távozik. Ilyenkor érdemes nem felvenni vele a szemkontaktust.

Támadáskor a vadkan az agyarait használja, a koca harap. Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy ránk támad a vaddisznó és nem tudunk elmenekülni, a legjobb ha hasra fordulva összegömbölyödünk. Érdemes a fejünket a karjainkkal védeni, esetleg egy fa vagy bokor alá benyomulni, a belső szerveinket pedig az összegömbölyödés révén biztonságba helyezni.

5+ 1 tipp, hogyan előzheted meg saját kertedben a vadbetöréseket!

1. Ki a szeméttel!

Az a legjobb, ha igyekszünk eltávolítani a szemetet a kertedből, de a lezárt, összecsomózott kukás zsákba és zárt gyűjtőbe helyezett szemét is eredményes lehet. Fontos, hogy a kutya- és macskaeledelt semmiképp se hagyjuk kint éjszakára, ezen kívül pedig mindent távolítsuk el a kertből, ami odavonzhatja a vadállatokat. A komposzt is problémás lehet, ezért ajánlott egy zárható tetejű ládát beszerezni neki - írta korábban már egy cikkében a HelloVidék.

2. Villanypásztor nagy segítség lehet

Bár a nagyobb legelők számára rendkívül költséges lehet egy villanypásztor, a kis termelőknek megéri beruházni egyre a szabadon tartott állatok védelme érdekében. Minél magasabb a kerítés, annál jobb, mert úgy esélyük sincs a vadaknak átugorniuk rajta.

3. Reflektorfény: egyszerű, de hatásos

Ha kisebb területet, mondjuk egy tyúkólt vagy nyúlketrecet szeretnél biztosítani, akkor a mozgásérzékelő lámpa lehet a legegyszerűbb. A mozgásérzékelő felvillanása elrettentő hatású a vadállatok számára, és legalább te is le tudod ellenőrizni, hogy éppen ólálkodik-e valaki az állataid körül. A napelemes lámpák egész évben jól szolgálnak, de létezik külön „Foxlights” elnevezésű lámpa is, ami hosszabb ideig villódzik különféle színekkel és mintázatokkal, így hatékonyabban űzi el a betolakodót, például a rókákat.

4. Hozd rendbe a kerítést!

A kert vagy a kerítés megfelelő ragadozóbiztosítása először extra erőfeszítéseket igényelhet, és nagyobb befektetést, de biztosítja, hogy más állatok, még véletlenül se keveredjenek a kertünkbe. Ha vakondot, sünt sem szeretnénk látni a kertben, akkor érdemes megfontolni a beton alapot a kerítés állítás előtt. Ezzel megelőzhető az, hogy a vadállatok alagutat ásva jussanak az udvarunkra és zsákmányul ejtsék háziállatainkat, haszonállatainkat.

5. Emeld meg az ágyást

Az egyik nagyszerű módszer, ha emelt ágyásokat használsz a kertedben a zöldségek ültetéséhez sőt, virágokat is bátran ültethetsz az ilyen ládákba. A megemelt ágyak segítenek távol tartani a rovarokat, például a csigákat. De megvédik a növényeket a hidegtől is. További előnyük, hogy megakadályozzák, hogy a betévedő nyulak megrágcsálják a zöldségek levelét, mivel nem szívesen nyújtóznak, emelkednek el a földtől.

5+1 Természetes riasztószerek

Jó, ha tudod, bizonyos virágok és gyógynövény is elriasztják a vadakat . Ha hagymát, metélőhagymát, fokhagymát, körömvirágot, rozmaringot, borsmentát és levendulát ültetsz és a zöldségfoltok köré, segíthet távol tartani az olyan fajokat, mint a szarvasok, nyulak, egerek és mókusok, miközben vonzza a jótékony rovarok, például méheket és a pillangókat.

Címlapkép: Getty Images