Nem csak a Balaton-átúszás lehet óriási élmény: különleges versenyt rendeznek a festői búvártóban

Július 26-án jótékonysági úszóversenyt rendeznek a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat javára. Különleges lehetőség ez az úszás szerelmesei számára, hiszen a helyszín a gyékényesi, festői szépségéről és kristálytiszta vizéről híres búvártó, amelynek közepén egy kis sziget álldogál. A versenyre - ahol profik és amatőrök is kipróbálhatják magukat - több száz jelentkezőt várnak.

Az eseményt az Open Water Tournament és a Budapest Urban Games ötletgazdái szervezik. Rendezvényeiken az elmúlt években több tízezer érdeklődő ismerkedhetett meg a sportolás különleges módjaival és helyszíneivel. „Évek óta azért szervezzük ezeket az eseményeket, hogy a közönség úszva fedezhesse fel az ország tájait és bemutassuk, milyen sok helyszín alkalmas a sportolásra – akár a nyílt vizeinkben is. Ezúttal az eseménynek egy másik célja is van. Hét éve dolgozunk együtt a búvármentőkkel, tiszteljük helytállásukat és szeretnénk támogatni a munkájukat” – mondta el Mezős Balázs szervező. A nevezési díjakat a versenyen a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat (PMKMSZ) kapja. A PMKMSZ eltűnt személyeket kutat fel, tragédiák, például legutóbb a törökországi földrengés során segíti a túlélők keresését, embereket és állatokat ment.

A gyékényesi búvártó messzeföldön ismert szépsége és tiszta, mély vize miatt.

A tó feneke kavicsos, így tempózás közben akár 20 méteres mélységbe is leláthatnak az úszók, valamint gyönyörködhetnek a búvárok által elsüllyesztett, megtisztított hajóroncsban. A középtávot választókra egy kör vár a sziget körül, ami három kilométert jelent, a haladók három kört úsznak, vagyis kilenc kilométert. Bár az indulók biztonságára megannyi csónak és profi búvárok vigyáznak, a tiszta állóvíz igazán könnyű terep a nyíltvízi úszással még csak most barátkozók számára is.

A gyékényesi kaland életreszóló szép élmény mindenki számára, annak is, aki versenyezni akar, és annak is, aki csak önmagát legyőzve gyönyörű környezetben sportolna és egy jó célt is támogatna mellette

– mondta el Mezős Balázs.

Fotók: Open Water Tournament

Címlapkép: Getty Images