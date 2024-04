Megindult a roham: odavannak ezért a termékért a magyarok

Egyre keresettebbek Magyarországon is a robotfűnyírók. És bár a magyar vásárlók továbbra is árérzékenyek, átlagosan több százezer forintot is hajlandók kifizetni a luxuskütyükért.

Magyarországon is egyre népszerűbbek a robotfűnyírók, igaz azért még messze nincsenek ott minden háztartásban az új technológiák. Ennek ellenére a legnagyobb elektronikai kereskedők bizakodók, egészségesnek és folyamatosnak látják a keresletnövekedést, még akkor is, ha a magyar vásárlók köztudottan árérzékenyek. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők egyetértenek abban, hogy nagy a robotfűnyírókban rejlő piaci potenciál, népszerű termékeknek számítani, így a bővüléssel is lehet számolni.Kérdés azonban, hogy milyen egy jó robotfűnyíró? Hogyan érdemes kiválasztani a háztartás számára megfelelő darabot? Mire kell a legjobban figyelni, és egyáltalán, milyen árkategóriájú gépet vásárolnak a magyarok? Azért hogy ezekre a kérdéseket válaszokat kapjunk, az Euronics és az eMAG szakértőivel beszélgettünk a témáról. A robotfűnyíró-eladások száma egyértelmű növekedett. A növekedés mértékére nem áll rendelkezésre országos adat. Nagy a piaci potenciál, népszerű termékek, számolni lehet bővüléssel - kezdte a lapnak az Euronics, akik az árakat illetően azt is elárulták, nem egyértelmű a gépek kapcsán a drágulás ténye. Mint mondják, több gyártó jelent meg a piacon, ami szintén lejjebb vitte néhány esetben az árakat. A feltörekvő márkák esetében pedig még árcsökkenés is történt. A termékadatlapok megtekintési száma alapján felhasználóink érdeklődése a robotfűnyírók iránt a világjárvány évei alatt látványos növekedést mutatott, és továbbra is egészséges ütemben növekszik - mondta a lapnak az eMAG. Az adataik alapján 2023-ban közel 20 százalékkal éves szinten. Azt is írták, hogy a kiemelkedő érdeklődés a platformunkon értékesített robotfűnyírók számának éves szinten 30 százalék feletti növekedésében öltött testet 2023-ban. Mennyibe kerülnek most a robotfűnyírók? Az Euronics tájékoztatás szerint a robotfűnyírók árát alapvetően három tényező befolyásolja drasztikusan. Ezek a márkanév, a művelt terület mérete, és a GPS-es kapcsolattal való rendelkezés. Ezek mentén a robotfűnyírók árai a láncnál 130 000 és 2-3 millió forint között mozognak. Az árakat illetően, a fontossági tényezők élére az eMAG szakértői a kert méretét tették. Szerintük a legfontosabb, hogy az adott típus képes legyen elboldogulni vele: a nagyobb területet lefedni képes modellek nagyobb kapacitású akkumulátorral vannak felszerelve. A szakértők szerint a másik fontos tényező, hogy a fűnyírónak kell-e emelkedőre mennie, ami például dombon, hegyoldalban lévő telkeken fontos: lejtős terepen csak a nagyobb teljesítményű motorral rendelkező modellek képesek dolgozni.