Ezen a vidéki településen látták új párjával Tóth Gabit: fotó is készült a légyottról

HelloVidék 2023.08.12. 15:32 Megosztom

A Blikk számolt be a hírről, hogy ugyan, alig néhány napja jelentették be a válást, de Tóth Gabi már nem is titkolja új szerelmét. Az énekesnő és a Fricska Táncegyüttes tagja, Papp Máté Bence ugyanis együtt töltik az idejüket Jászberényben.