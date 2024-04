Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: 10 jelzés, ami elárulja, házikedvenced valóban boldog-e

Minden kutyatartó számára fontos, hogy kedvence ne csak fizikailag, de lelkileg is egészséges legyen. Te tudod, milyen a jelei vannak annak, ha a kutyád boldog? A Frontiers in Psychology című szaklap most összegyűjtötte a különféle jelzéseket. Ha ezeket tapasztalod, elégedetten hátradőlhetsz: jó gazdi vagy!

"Az elégedett kutyák boldognak tűnnek" – vallja Marc Bekoff, a Coloradói Egyetem biológusprofesszora és viselkedéskutatója. Bár ez igaz lehet, mégse feledkezzünk meg arról: gazdiként mi vagyunk azok, akiknek mindenkinél jobban ismernünk kell kedvenceinket. Persze ahány eb, annyiféle személyiség, gyakran nincsenek is egyértelmű válaszok arra, mit miért csinál, ezért is minden kutyatartónak az első és legfontosabb feladata, hogy igyekezzen megismerni kutyáját. Azért vannak árulkodó jelek, amikre érdemes odafigyelni! A Frontiers in Psychology című szaklap össze is gyűjtötte a legfontosabb jelzéseket. Lássuk hát, mikor boldog egy kutya:

1. Nyugodt tekintet

A kutyák arckifejezése sokat elárul arról, hogy hogyan is érzik magukat. Egy boldog kutyának nyugodt a tekintete, tágra nyitott szemekkel - mondja Bekoff. Amikor a kutya boldog, a szemei és a szemhéjai nyitva vannak, a tekintete „puha”, szelíd és gyakran pislog. Ezzel ellentétben az összeszűkült szemek és a kemény tekintet agresszióra utalhat, míg a tágra nyílt szemek, különösen, ha a szemfehérje látszik, azt jelenthetik, hogy a kutya megijedt.

Jó hír, hogy a kutya nyugodt tekintete szeretetet és ragaszkodást sugároz, ami a gazdában is serkentheti az oxitocin (boldogsághormon) felszabadulását. A Science című szaklapban megjelent tanulmány szerint az oxitocin erősíti a kutyánk és köztünk lévő szeretetteljes köteléket. Amikor tehát a kutyák ránk bámulnak, a mi boldogsághormon szintünk is megemelkedik, ami viszont a kutyák oxitocinszintjét is növeli. Dupla haszon:)

2. Laza az állkapocs

Az ellazult, nyitott száj, laza nyelvvel jelezheti a kutya boldogságát. Bekoff szerint a boldog kutyáknak laza az állkapcsuk is, és úgy néznek ki, mintha mosolyognának. A boldog kutya a fogait is mutathatja, amikor a szája nyitva van és laza, de nem agresszióra utaló módon (kivillantott fogak, visszahúzott ajkak). Ezenkívül a boldog kutyának nyugodt a testtartása, nehéz vagy gyors légzés nélkül, így ez nem tévesztendő össze a zihálással, ami túlterheltséget, szorongást vagy orvosi ellátást igénylő betegséget jelezhet.

3. A farok csóválása

Honnan tudhatod, hogy a kutyád boldog-e? Ellenőrizd a farkát. A gyengéd, laza farokcsóválás jelezheti a kutya boldogságát. A happy kutyák lassan és szélesen csóválhatják a farkukat egyik oldalról a másikra, a farok semleges helyzetben vagy enyhén felemelve van. Ezzel szemben egy agresszívnak érző kutya gyorsan csóválja a farkát. A szorongó kutya pedig balra csóválja a farkát.

4. Laza fültartás

Egy boldog, nyugodt kutya természetesen tartja füleit. Egyik füle állhat figyelőn előre vagy felfelé, másik pedig lazán. A fülek elhelyezkedése és a fültartás függ a kutya fajtájától, de abból, ahogyan mozgatja és ahogy tartja, megállapítható, éppen milyen hangulatban van. Az előreálló, hegyezett fül például lehet kíváncsiság és dominancia jele is, viszont ha hátrasunyja, agressziót vagy félelmet mutathat vele, testtartásától és hangjelzésétől függően.

5. Ruganyos járás

Séta közben a boldog kutya nyugodt és a járása is laza, ruganyos és egyenletes. Úgy csinál, ahogy minden normális kutya, szaglászik, érdeklődő és barátságos a járókelőkkel és más kutyákkal szemben. Ha rángatja a pórázt, és szaladna előre, az persze még nem jelenti azt, hogy boldogtalan, pusztán azt, hogy izgatott és neveletlen.

6. Boldog táncolás

Amikor a kutya egyik oldalról a másikra ugrál vagy „táncol”, nagyon örül a gazdinak vagy a családtagoknak. A gyors mozdulatok általában azt jelzi a kutya, hogy a boldog és készen áll a játékra. Izgatott, amikor hazaérsz, és ezt meg akarja mutatni. Mivel azonban a kutyáknak saját személyiségük és temperamentumuk van, nem minden elégedett kutya járja el a boldogságtáncot. Egy nyugodtabb viselkedésű kutya megelégedhet egy farokcsóválással, vagy egy lágy tekintettel, hogy megmutassa, hogyan is érzi magát.

7. Bújik

A boldog kutyák keresik a testi kontaktust a gazdájukkal, például odabújnak hozzád a kanapén, vagy megsimogatják a kezed, hogy megsimogasd a fejed. Minden kutya azonban más, ezért tartsuk szem előtt, hogy nem minden kutya akar majd összebújni vagy más módon közel lenni a gazdájához. Még azok a boldog kutyák is, amelyek szeretik a testi kontaktust, nem feltétlenül keresik az órákon át tartó közelséget; néhány perc is elég lehet ahhoz, hogy kielégítse a közelség iránti vágyukat.

Egy olyan kutya, amely boldognak érzi magát, de egyedül akar lenni, nem ad okot aggodalomra. Ha azonban kutyája inkább egyedül szeretne lenni, és a boldogtalanság vagy a depresszió jeleit mutatja, például megváltozik az evési és alvási viselkedése, érdemes állatorvoshoz vinni.

8. Normális étvágy

A boldog kutyának jó az étvágya, és étkezéskor mohón falja az ételt. "Hozzánk hasonlóan a kutyák is jobban érzik magukat és kevésbé mogorvák, ha teli van a hasuk" - mondja Bekoff. A csökkent étvágy vagy az étkezés megtagadása fizikai vagy érzelmi egészségügyi problémát jelezhet, amely figyelmet érdemel.

Mint sok más kutyaviselkedés esetében is, minden kutyának megvannak a maga étkezési szokásai és étvágya. Bár a jó evés jelezheti, hogy a kutyánk boldog, de ez nem feltétlenül jele az igazi örömnek.

9. Jól viselkedik

A rágás, rombolás általában unalom vagy stressz ( pl. szeparációs stressz) következménye. Egy elégedett kutyánál kisebb az esélye, hogy kárt tesz otthonunkban vagy saját magában. Kedvenc cipőink szétrágása és a kanapé szétszedése helyett inkább a saját játékaival foglalja el magát. A rossz viselkedés persze nem jelenti automatikusan azt, hogy a kutya boldogtalan, sőt!

10. Elegendő alvás

Érezted már magad mogorvának vagy boldogtalannak, miután nem aludtál eleget, vagy megzavarták az alvásodat? A kutyáink is érezhetik ezt, mondja Bekoff. Az alvás a számukra ugyanúgy létfontosságú, mint számunkra. A boldog felnőtt kutyák bőségesen alszanak, körülbelül napi 12 órát. Az alvásnak számos előnye van a kutyák számára, például segíti az agy fejlődését és a memóriát, valamint támogatja az egészséges immunrendszert. Az alvás segít a kutyáknak, különösen a kölyköknek, hogy regenerálódjanak az egész napos játékból és egyéb fizikai aktivitásból. Összességében a megfelelő alvás fontos a kutyák számára a jó fizikai és mentális egészség megőrzéséhez.

10. Barátságos és szociális viselkedés

A boldog kutyák szívesen lógnak együtt más barátságos kutyákkal és emberekkel. Ha kutyája élvezi a társas interakciókat, például a kutyaparkban más kutyusokkal való szaladgálást, biztos lehet benne, hogy kutyája boldog és jól érzi magát.

Ennek ellenére vannak olyan kutyák, akik tökéletesen elégedettek egyedül. Nincs szükségük arra, hogy kirándulást tegyenek a legközelebbi kutyaparkba vagy kutyás játszótérre menjenek. Ha kutyád elégedett, de nincs kedve más kutyák vagy emberek közelében lenni, akkor sincs ok az aggodalomra. Valójában egyes fajták, például az agarak, a basset houndok és a berni hegyikutyák sokkal önállóbbak, és inkább magukban szeretnek maradni. Ha a kutyád ilyen fajta, az, hogy egyedül szeretne maradni, nem feltétlenül jelzi a boldogtalanságot.

Hogyan tehetjük még boldogabbá a kutyánkat?

A kutyák nem feltétlenül értik meg a "szeretlek" szavakat, de a tetteid - beleértve a szükségleteinek kielégítését és a vele való minőségi időtöltést - közvetíthetik számukra ezt a szeretetet. Szeretné boldogabbá tenni a kutyáját? Íme néhány javaslat:

Adj nekik szabadságot! "Adj a kutyádnak minél több választási lehetőséget, és ne irányítsd túlságosan, ne legyél őrmester" - mondja Bekoff. "Ezek a választási lehetőségek közé tartozhatnak a különféle játékok és interaktív játéktevékenységek. Minél több szabadságot kap a kutya, annál boldogabb lesz."

Lehessen néha egyedül: Még a boldog kutyáknak is szükségük van egy kis egyedüllétre, hogy kipihenhessék magukat.

Még a boldog kutyáknak is szükségük van egy kis egyedüllétre, hogy kipihenhessék magukat. Adj nekik sok figyelmet és szeretetet. "Ne félj attól, hogy elkényezteted a kutyádat" - mondja Bekoff. Szeretnél egy vicces kutyajátékra költeni, amit a boltban láttál? Csak rajta!

Győződj meg róla, hogy te és a kutyád egy oldalon álltok: "Nagyon figyelj arra, hogy a kutyád mit jelez, mire van szüksége, és hogy beleegyezik-e abba, amit kérsz tőle" – tanácsolja Bekoff.

Végezetül egy fontos kérdés: honnan tudhatom, hogy a kutyám boldogtalan?

"A kutyák különböznek abban, hogy hogyan fejezik ki a boldogtalanságot" – tért ki erre is Bekoff. Lehet, hogy enerváltak, érdektelennek és kedvetlennek tűnnek. Azok a kutyák, amelyek elhanyagoltnak érzik magukat, mert nem kapnak elég játékidőt, vagy nem elégítik ki szeretetigényüket és szükségleteiket, valószínűleg boldogtalannak érzik magukat.

Egyes fajták boldogabbak, mint mások?

A fajtáknak minden bizonnyal vannak egyedi tulajdonságaik és furcsaságaik, de túlzás lenne azt állítani, hogy egyes fajták boldogabbak, mint mások. Bármely fajtán belül az egyes kutyák eltérő személyiséggel és viselkedéssel rendelkeznek. Minden fajtán belül találhatunk boldog (és boldogtalan) kutyákat.

Címlapkép: Getty Images