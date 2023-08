Orbán Viktor beismerte: nehéz ősz vár az országra, ez lesz a rezsicsökkentéssel és a magyarok bérével

Orbán Viktor kormányfő interjút adott a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" című műsorában. Augusztusban 16 százalék körül lesz az infláció, augusztus után a bérek utolérhetik az áremelkedés ütemét - mondta.

Ha a bérekről van szó, akkor Magyarországnak történelmi hátrányai vannak - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. 1990-ig nyúlik vissza a lemaradás, a béremelések mértéke sosem lehet ezért elég - tette hozzá.

A béremeléseknél a munkaadóknak és a dolgozóknak meg kell állapodni, mert ha a béremelést rosszul ütemezik, az munkanélküliséget okozhat. A kormány segíti a megállapodást. A júliusi 10-en felüli százalékos béremelés magas, de az infláció még magasabb.

Augusztusban 16 százalék körül lesz az infláció, augusztus után a bérek utolérhetik az áremelkedés ütemét

- mondta Orbán. Hozzátette, nem vagyunk még kint a vízből, kemény lesz az ősz. Reálbér csökkennés történt idén, ez nehéz helyzetet idézett elő. Fontos, hogy a második félév korrigálja az elsőt. 2012 óta nem volt olyan negyedéve a családoknak, amikor az árak gyorsabban nőttek volna, mint a bérek - emlékeztetett.

Arról beszélt, az áremelkedésnek volt egy olyan része, ami magyarázható volt, hiszen az energiahordozókat külföldről hozzuk be, ellátási zavarok, szankciók zavarták a képet, ezek az égbe vitték szerinte az árakat. Az ország 4000 milliárd forinttal fizetett többet energiahordozókra.

2024 a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz - mondta Orbán Viktor. Ehhez alacsonyabb kamatozású hitelek kellenek. Ebből már látunk szép előéneket az idei évre, de az igazi belendülés jövőre várható.

A rezsiárak kapcsán a kormányfő kifejtette, az év első 7 hónapjában 1078 milliárd forintba került a rezsicsökkentés az államnak. A múlt hétvégi diplomáciai nagyüzem után arról számolt be: ha nincs energia, megáll az ország, az ellátásbiztonság a legfontosabb. Magyarország a déli útvonalról akar energiát beszerezni, amiben Törökország kulcsszereplő, ma a csap Erdogan kezében van, meg kell vele állapodni. Azerbajdzsántól is vásárol gázt Magyarország, és Türkmenisztán is Európába hozna be földgázt.

Katarba LNG-ért még a német kancellár is ment tárgyalni, Orbán háromszor beszélt az emírrel erről. Megegyeztek, hogyan jön hajókon keresztül Magyarországra gáz.

Fotó: Miniszterelnöki kabinetiroda