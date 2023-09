Ezt a legtöbb gyereknek nem tanítják meg az iskolában: pedig a jövőjük múlhat rajta

Akinek fontos a környezetvédelem, biztosan tudja, mennyi veszéllyel néz szembe élővilágunk, s a benne lakó növények a mindennapok során. Amennyiben szeretnénk megóvni épségüket, elengedhetetlen, hogy gyermekeinkkel együtt megfelelően tájékozódjunk a növényegészségügy témakörével kapcsolatban.

A környezetvédelem terén akkor tudunk maradandó változást azonban csak akkor tud elérni, ha a megszerzett tudást gyermekei és a környezetében élő fiatalok számára is elérhetővé teszi. Kizárólag közös megértés és lelkiismeretes gondoskodás révén biztosíthatjuk ugyanis, hogy a természet értékes ajándéka az elkövetkező generációk számára is érintetlen maradjon – hívja fel rá a figyelmet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), az Európai Bizottság és partnereik által, az Európai Unió tagállamaiban, köztük Magyarországon is elindított kezdeményezés.

A fiatalok oktatásának jelentősége

A növények számos területen kulcsfontosságú szerepet töltenek be életünkben, hiszen hozzájárulnak többek között a tisztább levegőhöz, a jobb vízminőséghez, nekik köszönhetjük az egészséges és tápláló élelmiszereket, sőt, mentális egészségünk fenntartásában is fontos szerepük van. Éppen ezért megóvásuk elengedhetetlen. Már egyénként is hozzájárulhat ahhoz, hogy megakadályozza a veszélyes betegségek és károsítók elterjedését hazánkban.

Ehhez azonban a növényegészségügy témakörének alapos vizsgálata szükséges, hiszen a növények hosszú távú biztonságának alapvető kritériuma a folyamatos és széleskörű törődés, amelynek fontos része a fiatalság oktatása. Azáltal, hogy megszerzett tudását tovább adja gyermekeinek, lehetővé teszi, hogy később a felnőttek egy olyan, tudatos generációja következzen, akik a kezdetektől fogva a természet, s a benne élő növények érdekeit tartják szem előtt.

Hogyan oktassuk gyermekeinket a növényegészségügyről?

Bár apróságnak tűnhetnek, néhány fontos tanáccsal és hasznos szokás bevezetésével Ön is sokat tehet azért, hogy gyermekei tájékozott és tudatos természetjárókká, valamint környezetvédőkké cseperedjenek. Az EFSA a következőket javasolja:

Minden az alapoknál kezdődik!

Fontos, hogy a fiatalok minél hamarabb megismerjék a természetet és a növények szerepét saját és környezetük életében, például megtanulják azt, hogy a növények termelik az oxigén 98%-át, adják az elfogyasztott élelmiszerek 80%-át és a szén-dioxid elnyelésével az éghajlatváltozás mérsékléséhez is jelentősen hozzájárulnak. Emellett biztosítani kell számukra, hogy saját élményeket gyűjtsenek.

Érdemes gyermekeivel minél több időt töltenie a szabadban, ahol közvetlenül is megfigyelhetik az őket körülvevő élővilágot, tapasztalatokat szerezhetnek és oszthatnak meg egymással, és kialakulhat bennük a természet szeretete. A természetjáró programok során hallott információk - például, hogy a növények képesek kémiai jelekkel kommunikálni és jelezni egymásnak a veszélyt vagy rezgések érzékelésével fellelni a közelben rejlő vízforrásokat – értékes és maradandó emlékekké válnak.

Figyelmeztessük őket a veszélyekre!

Bár a természet hatalmas erővel bír, a növényvilág egyensúlya nagyon törékeny. Jótékony hatásaik mellett elengedhetetlen felhívni a gyerekek figyelmét a növényeket fenyegető veszélyekre is, például a növényi betegségekre és károsítókra, melyek ártalmasak a növények, kertek és a természetes ökoszisztéma számára, csökkenthetik a terméshozamokat, sőt, akár a teljes termést elpusztíthatják.

Ilyen bajkeverő lehet például az ázsiai csillagos cincérek (Anoplophora spp.), a pálmafúró ormányosbogár (Rhynchophorus palmarum) vagy éppen a Xylella fastidiosa baktérium. Segítsen gyermekeinek megérteni e kártevők természetben történő megjelenésének súlyosan negatív következményeit, melyhez bátran hívja segítségül az EFSA és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakmai kiadványait melyekből részletesen tájékozódhat a növényeket érintő kockázatokról!

Legyenek tisztában saját felelősségükkel!

Ha a családi programok vagy mindennapok során zöld övezetben járnak vagy épp növényeket gondoznak otthonukban, mindannyian felelnek épségükért. Hangsúlyozza gyermekei számára, hogy ők maguk is mekkora felelősséggel bírnak a rosszakaró károsítók elterjedésében. Elég egy óvatlan lépés, például egy nyaralás során hazahozott, ellenőrizetlen egzotikus virág vagy egy nem őshonos növény behozatala a hazai ökoszisztémába máris hatalmas károkat okozhatnak. Az elkövethető hibákról az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság átfogó tájékoztatást nyújt.

A legfontosabb lépés a megelőzés!

A problémák elkerülése és orvoslása érdekében ismertesse meg gyermekeivel a növényegészségügy alapvető szabályait! Magyarázza el nekik például a növényútlevél fogalmát, és tanítsa meg őket a növények biztonságát célzó legfontosabb eljárásokra, többek között a kertek épségét szolgáló biztonsági lépésekre, melyeket ők is könnyűszerrel követhetnek! A növényvédelemmel kapcsolatban Öntől szerzett elméleti és gyakorlati ismereteik képessé tehetik őket arra, hogy egész életük során felelősen óvják a természetet.

Indítsunk láncreakciót!

Az első lépést Ön tudja megtenni, azonban a folyamat nem kell, hogy itt érjen véget. A növényegészségügy alapos megértése után ugyanis gyermekei is elég informáltak lesznek ahhoz, hogy a megszerzett tudást tovább adhassák ismerőseiknek, barátaiknak és a következő generációnak.

Címlapkép: Getty Images