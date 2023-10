Ilyen is rég történt: olyan alacsony a vízállás, hogy gyalog is átkelhetünk a Dunán Magyarországon + videó

Nem mindennapos látvány fogadta az Esztergom környékén járókat, a Kis-Duna szakaszán ugyanis annyira alacsony a vízállás, hogy gyalogszerrel át lehet kelni a folyó medrén.

A hivatalos hidrogeológiai mérés alapján habár nem rekordalacsony a vízállás, mégis száraz lábbal átkelhetünk a folyón. Az utóbbi időben a Duna ausztriai és németországi vízgyűjtő területein nagyon kevés volt a csapadék, ez pedig a folyó folyamatos apadásához vezetett.

Ez a folyamat most odáig jutott, hogy a város Kis-Duna szakaszán, az Erzsébet híd mellett egy jó 10-15 méteres szakaszon átgyalogolhatunk egyik partról a másikra, ha ügyesek vagyunk, akár száraz lábbal is. A kalandos kedvű helyiek kövekből átkelőszerűséget is építettek, csak követnünk kell az utat - írja a Promotions.hu.

Címlapkép: Getty Images