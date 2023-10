Ez az aranyos állat sokak kedvenc étele lehet: a magyarok mésem rajonganak érte

Méltatlanul mellőzik az egyik legegészségesebb fehérjeforrást a magyarok. A nyúlhús nemcsak kiváló táplálkozás-élettani tulajdonságokkal bír, az íze is remek. A hazai nyúlágazat az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül, s bár a pozitív trend idén megtört, a nyugat-európai piacokon jelentkező nyúlhiány lehetőséget teremthet az ágazat hazai szereplőinek a piacszerzésre − derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúl Terméktanács körképéből.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a hazai nyúlhústermelés, a pozitív trendet csak az orosz-ukrán háború nyomán kialakult nehéz gazdasági helyzet tudta megtörni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Nyúl Terméktanács piaci körképe szerint az ágazat 2022-ben figyelemre méltó eredményt ért le, 2023-ban azonban a vártnál is jelentősebb volt a visszaesés. A jelenség nemcsak hazánkban figyelhető meg, a nyúlágazat Nyugat-Európában is válságba került. Miközben itthon 2023-ban 20 százalékos termeléscsökkenésről beszélhetünk az első félév adatait vizsgálva, a francia, a spanyol és az olasz nyúltenyésztők 30 százalékos visszaesésről adtak számot. A válság tehát nemcsak nehézségeket hozott a hazai nyúltartóknak, hanem egyben lehetőséget is jelent: a nyugat-európai termelés csökkenésével keletkező vágónyúlhiányt – a szükséges fejlesztéseket követően – a magyar nyúlágazat pótolhatja.

Bár a nyúlhús kiváló fehérjeforrás, a magyarok körében sajnos nem elterjedt a fogyasztása, a hazai nyúlágazat ezért jelentősen exportorientált. A nyúlágazat fejlődését az elmúlt időszakban több tényező is nehezítette. Más állattenyésztési ágazatokat is érintő gondok – a termelési költségek ugrásszerű emelkedése, az orosz-ukrán háború nyomán kialakult infláció – mellett a világszinten is egyre nagyobb méreteket öltő, úgynevezett RHD járvány okozta kihívással is szembe kellett nézniük a nyúltenyésztőknek.

A nyúlhús könnyen emészthető, zsírszegény, egészséges és ízletes fehér hús, semmilyen allergén anyagot nem tartalmaz. A húsfélék közül a nyúlhús rendelkezik a legmagasabb fehérjetartalommal. Kedvező táplálkozás-élettani hatásai alkalmassá teszik arra, hogy a diétás étrenden élők, a kisgyermekek és az idősek számára is ajánlott alapanyag. Nem véletlen, hogy számos bébiételgyártó emelte be a kínálatába, a csecsemőknek már négyhónapos kortól ajánlott a nyúlhús fogyasztása.

