Durván terjednek a kórházi fertőzések: magyar találmány győzhetné le a rettegett démont

A kórházi fertőzések növekedése világszerte az egészségügy egyik legnagyobb kihívása jelenleg. Ezt ismerte fel még a COVID járvány előtt egy magyar biotechnológiai cég, a Resysten. A vállalat fotokatalízisen alapuló terméket fejlesztett, mely bevonatot képez a kezelt felületeken és egy évig távol tartja a kórokozókat.

Az egészségügyi intézményekben a napi többszöri fertőtlenítő takarítás sem tudja hatékonyan felvenni a versenyt a fertőzésekkel szemben, hiszen a betegforgalom a délelőtti órákban megugrik, majd délután megkezdődik a beteglátogatás.

Ez azt jelenti, hogy folyamatosan kerülhet be kórokozó a közösségi terekbe és a betegszobákba is. A hagyományos fertőtlenítési eljárások a kezelés után nagy hatékonyságot mutatnak, de ez a hatásuk hamar el is „illan”, és a takarítások/fertőtlenítések közötti időszakokban a felületek „védtelenné” válnak, azaz képessé válnak a fertőzések továbbadására. A Resysten bevonatrendszerének előnye, hogy molekuláris szinten épül be a felületbe és hagyományos takarítási eljárással (például vegyszeres törléssel) nem lehet eltávolítani, így folyamatosan képes kifejteni a hatását. Egy láthatatlan védelmet képez a kezelt tárgyakon.

Magyarországon több kórházban használták már a magyar cég felületkezelő eljárását, és ezekben az intézményekben a környezetbakterológiai mintavételezések bizonyítottan kevesebb számú kórokozót mutattak ki. De nem csak hazánkban, hanem számos európai kórházban és szociális intézményben is sikert hozott az alkalmazása. Csehországban a Prágai Katonai Kórházban a vizsgált felületeken 92,7 százalékkal csökkentek a szennyeződések. Az NHS (National Health Service), az angol Nemzeti Egészségügyi Szolgálat egyik intézménycsoportjában az intenzív osztályok lélegeztetőgépeit felületkezelték a Resysten bevonatával, ahol a független laboratóriumi vizsgálatok a kórokozók 93 százalékos csökkenését mutatták ki.

A Resysten vezérigazgatója, Lehoczky Péter elmondta: "A Resysten küldetése az, hogy hozzájáruljon az egészségügy biztonságosabbá tételéhez. Büszkék vagyunk arra, hogy magyar innovációval szolgáljuk a világ egészségügyét és bízunk benne, hogy egyre több magyar kórház, hazai egészségügyi intézmény is nyitott lesz a felületkezelési eljárásunkra, amivel jelentősen visszaszoríthatják a fertőzéseket az intézményekben.”

A Resysten Magyarországon fejleszti és gyártja tartós higiéniai bevonatait. Az alkalmazási terület spektruma kifejezetten széles, hiszen a magyar tömegközlekedésben, a budapesti metrót, a BKK, a Volánbusz járatait, egyes hazai kórházakat, vagy éppen a bevásárlóközpontokat, sportlétesítményeket, multinacionális cégek gyártó-csarnokait, közösségi helyiségeit is felületkezelték a magyar cég speciális higiénés védőbevonatával.

